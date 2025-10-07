Obavijesti

NEKOLIKO BITNIH STVARI

Evo što držati u kući ako želite biti spremni za sve situacije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što držati u kući ako želite biti spremni za sve situacije
Foto: Dreamstime/ilustracija

U svijetu u kojem su neočekivane situacije postale gotovo svakodnevica, od vremenskih nepogoda i tehničkih kvarova do financijskih kriza, čini se kao da je priprema zapravo nužnost

S obzirom na nestabilna vremena, sve više ljudi shvaća koliko je priprema važna. Priprema za izvanredne situacije ili financijske poteškoće nije zabavna, ali može značajno olakšati život kada do problema dođe.

images
Foto: images

Oni koji su zaista spremni na sve, u svom domu drže sljedeće stvari.

1. Baterijske svjetiljke i svijeće

Najčešći problem za vrijeme nevremena je nestanak struje. Stoga je dobro imati barem jedan neovisni izvor svjetla, odnosno  svjetiljku na solarni pogon ili na kinetičku energiju. Ako preferirate svijeće, odaberite one s dugim vremenom gorenja.

2. Aparati za gašenje požara

Preporučuje se imati barem jedan aparat za gašenje požara po katu kuće, jedan za kuhinjske nezgode i jedan za električne požare. Aparati zahtijevaju redovitu provjeru i po potrebi zamjenu.

3. Pribor za prvu pomoć

Sva kućanstva povremeno imaju manje ozljede koje ne zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć, ali traže osnovnu njegu. Dobro opremljena kutija prve pomoći trebala bi biti standard, a korisno je i proći osnovnu obuku iz prve pomoći.

4. Torba za hitne situacije

Riječ je o unaprijed pripremljenoj torbi s osnovnim stvarima za evakuaciju: lijekovima, higijenskim potrepštinama, osobnim dokumentima i drugim nužnim predmetima. Svaki član obitelji trebao bi imati svoju.

5. Sredstva za hitno čišćenje

Kako biste spriječili širenje plijesni ili nečistoće nakon poplave ili pucanja cijevi, preporučuje se imati kante, izbjeljivač, vodikov peroksid, papirnate ubruse, vreće za smeće, N95 maske i četke za ribanje.

6. Ušteđevina i gotovina za hitne slučajeve

Stručnjaci savjetuju imati štednju u visini od šest do devet mjeseci troškova života. Čak i manji iznos „sa strane“ može pomoći u krizi. Također je preporučljivo imati manji iznos gotovine kod kuće.

A few Euro bills are in an envelope. Also three Euro coins lie on a yellow background.
Foto: V.Anisimov

7. Kutija s važnim dokumentima

Sigurna kutija ili sef s osnovnim dokumentima, osobnim iskaznicama, rodnim listovima, vlasničkim listovima i drugim važnim papirima, može se čuvati kod kuće ili u banci. U hitnim situacijama to značajno olakšava evakuaciju.

8. Zalihe hrane

Konzervirana hrana pomaže u krizama poput financijskih poteškoća ili nestašica. Preporučuje se imati nekoliko mjeseci zaliha osnovnih namirnica.

9. Generator

Struja je postala osnovna potreba. Rezervni generator može biti od velike pomoći u prekidima opskrbe električnom energijom. Važno je osigurati i sigurno skladištenje goriva.

Foto: 123RF

10. Oprema za kuhanje bez struje

Ako je kuhanje u kući vezano uz struju, dobro je imati barem jedan način pripreme hrane koji ne ovisi o električnoj energiji – plinsko kuhalo, roštilj ili sličnu opciju.

11. Plan evakuacije

Ako dođe do požara ili poplave, važno je imati unaprijed dogovorene točke okupljanja i putove evakuacije. Povremene „probe“ pomažu da svi znaju kako reagirati, piše Love Tango.

