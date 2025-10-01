iPhone 17 stigao: AI opcije i jača baterija oduševile korisnike

iPhone 17 službeno je predstavljen 19. rujna, a glavni naglasak stavljen je na integraciju umjetne inteligencije i bolju autonomiju baterije. Apple je AI opcije ugradio direktno u iOS, pa korisnici mogu očekivati pametnije prepoznavanje teksta, personalizirane prijedloge i obradu fotografija bez potrebe za cloudom. Hardverski, najveća promjena je u trajanju baterije koja sada izdrži nekoliko sati duže zahvaljujući optimiziranom A19 čipu i većem kapacitetu.

Dva tjedna nakon izlaska, prve reakcije korisnika su vrlo pozitivne. Na forumima i društvenim mrežama najviše se hvali produženo trajanje baterije i brzina obrade AI funkcija.Kamere su dobile pohvale za noćni režim i stabilizaciju, dok je dizajn ostao prepoznatljivo minimalistički. Ipak, dio korisnika zamjera što nema većih estetskih promjena, a cijena je i dalje visoka. Unatoč tome, analitičari bilježe snažnu potražnju i predviđaju da će iPhone 17 postati jedan od najprodavanijih Appleovih modela u posljednjih nekoliko godina.