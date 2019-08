Evo što izgled, boja i pozicija madeža govore o vašoj sudbini

Koža je poput slikarskog platna, a čitanjem madeža koji su na njoj ucrtani rođenjem, moguće je proniknuti u tajne vlastite sudbine.

Gotovo 80 posto ljudi rađa se s nekim oblikom madeža te ih većina na tijelu postoji od rođenja ili od ranog djetinjstva. U prosjeku, na koži imamo 20 do 30 madeža. Znanost tvrdi - riječ je o nakupinama pigmentiranih stanica ili pak o masi sitnih krvnih žilica u koži.

Roditeljima se pak više sviđaju 'bajkovita' objašnjenja pa madeže na koži beba nazivaju poljupcima anđela ili ugrizom rode. Ono što je posebno zanimljivo jest da na svijetu, među 7 milijardi ljudi, ne postoje dvije osobe koje imaju jednak raspored madeža na koži. Čak i blizanci imaju svoju, jedinstvenu „mapu“ madeža. Oni tako svakome od nas daju dozu individualizma te nas, baš kao i otisci prstiju, čine unikatnim primjerkom.

Foto: Dreamstime



Madeži su stoga od davnina pobuđivali velik interes te se oko njih isprepliće čitav niz različitih teorija i vjerovanja. U srednjem se vijeku tako vjerovalo da su mrlje i točke na koži sotonski žigovi. Žene, čije je tijelo bilo prekriveno mnoštvom madeža, smatrane se družbenicama vraga te su ih spaljivali na lomači.

One pak koje su imale madež na skrivenim mjestima, primjerice ispod pazuha, smatralo su bludnicama. No to se mišljenje s vremenom radikalno promijenilo te su madeži u doba renesanse postali vrlo popularni. Smatrani su simbolom šarma i jedinstvenosti te su pariške dame na svojim licima čak crtale lažne madeže. Na balovima, madež na čelu je bio poruka da je mlada djevojka spremna za strastvenu avanturu.

Madeži označavaju i žudnje?

U Španjolskoj, Italiji i arapskim zemljama različito se kaže madež no sve tri riječi (antojos, voglie i wiham) imaju isto značenje – 'žudnja'. U tim se zemljama naime vjerovalo da madeži na bebinu tijelu simboliziraju neostvarenu želju koju je majka imala tijekom trudnoće. Postojale su i pretpostavke da su madeži na djetetu nastali jer je trudnica doživjela stres ili buru snažnih emocija ili pak stoga što je gledala polumjesec ili jela crvene namirnice.

U indijskoj se i kineskoj astrologiji madeži pak tumače kao predskazatelji budućnosti te su upravo oni temelj jednog od drevnih oblika proricanja sudbine. Smatralo se da su na tijelu nastali pod astrološkim utjecajima u vrijeme poroda ili u trenutku začeća. Utjecaj planeta, Mjeseca, Marsa, Saturna i Urana.

Počinje u vrijeme formiranja fetusa u majčinoj utrobi, no pri tom nemaju sve planete jednako snažan utjecaj. Vjerovalo se stoga da raspored i pozicija madeža ovise o tome koje planete na fetus imale jači, a koje slabiji utjecaj. Primjerice, kada je Saturn pozicioniran u Ovnu, nastaju crni madeži na glavi. Ako su znak i planeta koja utječe na fetus muškoga roda, formirat će se madeži na desnoj, a ako su znak i planeta ženskog roda na lijevoj strani tijela.

Primjerice, kombinacija Marsa (muška planet) i Venere (Ženska planeta) u Škorpionu (ženski znak koji predstavlja genitalije) stvara madež na genitalijama. Ako je Mars jak, madež će biti na desnoj strani, a ako je jaka Venera na lijevoj strani. Smatralo se da su i boje madeža također određene bojama planeta te da je primjerice, Saturn zaslužan za crne, a Mars za crvene madeže.

Veliki madeži imaju i veću snagu

Stoljećima su ljudi, istražujući ta obilježja na tijelima, promatrali njihov oblik, mjerili ih, uspoređivali te ih povezivali s osobinama i događajima, ljudskim karakterom i sudbinama. Tumačenje madeža ovisi o dva čimbenika – o dijelu tijela na kojemu se madeži nalaze te o njihovom fizičkom izgledu - veličini, obliku, boji i dlakavosti. Što je madež veći, to je veća i njegova snaga u predskazivanju dobrog ili lošeg. To znači da veliki madeži otkrivaju mnogo više detalja o sudbini nego mali.

Oblik madeža i boja madeža

Smatra se da okrugli i duguljasti madež simboliziraju sreću, tim više ako su ispupčeni i izražajni, dok je madež izraženih kutova ili ravne jedne strane simbol nesreće. Madeži u obliku kvadrata u početku života ne donose mnogo dobra, no kasnije se stvari okreću na bolje.

Trokutasti madeži simboliziraju sudbinu protkanu mješavinom dobrog i lošeg, a cik-cak madeži su znak loše sreće. Što je na madežu više dlačica to se on smatra nesretnijim, dok se madeži bez dlačica smatraju pozitivnim znakom. Dlakavi se madeži tumače kao predznak financijskih problema, a madeži bez dlačica znak dobre financijske situacije, pa čak i izobilja.

Kada se radi o boji, smatra se da blijedi, žućkasti, zelenkasti, svjetlo smeđi ili crveni te madeži boje meda imaju pozitivno značenje. Što je madež tamniji to je i njegov negativan utjecaj veći te se smatra da crni madeži nisu sretan znak.

Foto: Dreamstime

Osim oblika, veličine i boje u proricanju sudbine vrlo je važno uzeti u obzir i mjesto na tijelu na kojem se madež nalazi.

Madež na prsima

Ako je smješten na desnoj strani, pretkazatelj je ekstremne sreće te je moguće da će muškarac ili žena koji imaju madež na tom mjestu steći golemo bogatstvo i poštovanje okoline. No, na vrhuncu sreće je moguć nagli obrat te uslijed iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, mogu doživjeti sramotu i financijske probleme te zaglibiti u siromaštvu. Madež na desnoj strani prsa znak je i da ćete imati više ženskih potomaka.

Madež na lijevoj strani prsa otkriva inteligentnu osobu koja može imati financijskih problema te nema dobar odnos s rodbinom i prijateljima. Ukoliko muškarac ima mladež na lijevoj strani prsa, imat će sreću u poslu i u životu općenito. On je pouzdan i vrlo ambiciozan no i sklon lagodnom životu i brzom zaljubljivanju. Suosjećajan je i velikodušan no nedostaje mu odlučnost i postojanost. Žena koja ima madež na lijevoj strani prsa u ljubavi je strastvena i iskrena, no sklona depresiji.

U želji da ne učini nešto što će kasnije požaliti, oprezna je kada se radi o povjerenju i iskazivanju emocija. Madež u sredini muških ili ženskih prsa znak je da osoba neće uživati u bogatstvu, no neće ni oskudijevati. Ipak, ukoliko ne pripazi mogući su i ozbiljni financijski problemi i veliki dugovi.

PAZUH - Madež ispod desnog pazuha predstavlja želju za bogatstvom, a madež ispod lijevog izraženu žudnju za suprotnim spolom.

RAME - Madež na ramenu pretkazuje život obilježen napornim radom s mnogo nedaća. Madež na desnom ramenu imaju hrabre i odvažne osobe koje vrlo predano obavljaju svoj posao. Madež na lijevom ramenu otkriva lakozapaljivu narav i osobu sklonu svađama.

RUKE - Madež na desnoj ruci nagovještava uspjeh u privatnom i poslovnom životu. Imaju ga uporne i inteligentne osobe koje su sposobne obaviti bilo koji zadatak. Madež na lijevoj ruci znak je želje za bogatstvom, no ma koliko se trudila, osoba ostaje prosječnog imovinskog stanja što uzrokuje tjeskobu. Madež na stražnjoj strani lijeve i desne ruke otkriva osobu koja će u životu postići velik uspjeh zahvaljujući svojim prirodnim talentima. Ako je pak madež samo na lijevoj ruci, to umanjuje predznak za sreću.

Madež na lijevom ili desnom laktu pretkazuje uspjeh i bogatstvo. Odaje osobu koja voli likovnu umjetnost, rado pomaže drugima, ali i dobiva pomoć okoline. Ako se nalazi na lijevom ili desnom zapešću, madež pretkazuje siromašno djetinjstvo, ali i zanimljivu i uspješnu karijeru. Osobe koje imaju madež na zapešću obdarene su inteligencijom i talentima koji im osiguravaju uspjeh i sreću u životu. Vrlo su predani poslu, a mnogi postaju književnici ili slikari te im se prihodi povećavaju tek u zrelim godinama. Madež na bilo kojem dijelu dlana i prsta, nije dobar znak te ukazuje na različite prepreke u životu.

Foto: Olga Sapegina

MADEŽ NA TRBUHU - ukazuje na lijenost, aljkavost, sebičnost i pohlepu. Ako se nalazi na desnoj strani trbuha pretkazuje dobru zaradu i slabost na suprotni spol. Madež na lijevoj strani trbuha imaju ljubomorne osobe koje vole laku zaradu, a blizu pupka bučne osobe pred kojima je luksuzan život.

REBRA – madež na desnoj strani rebara otkriva neiskrenu osobu koju muče brojni strahovi te ukazuje na indolentnost, nemar, pomanjkanje inteligencije te tvrdoglavost. Ako je pak madež na lijevoj strani te su karakteristike nešto ublažene, a temperament je oplemenjen dobrim smislom za humor.



LEĐA - Madež na leđima otkriva otvorenu, iskrenu i velikodušnu osobu koja se voli istaknuti u društvu. Madež na desnoj strani leđa znak je hrabrosti i dobrog zdravlja, a madež na lijevoj strani otkriva izraženu diplomatsku crtu. Ako je madež vrlo nisko na leđima ukazuje na romantičnu crtu, senzualnu prirodu i ljubav prema luksuzu. Oni koji imaju madež tik uz kičmu uživat će ugled i slavu, a smiješi im se i briljantna liderska karijera te ministarska fotelja.

