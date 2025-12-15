Evo što je bazocelularni rak i kako prepoznati simptome

Australski glumac Hugh Jackman svjetsku je slavu stekao kao neuništivi superheroj Wolverine, no u stvarnom životu vodi bitku koja ga je učinila zagovornikom jedne važne zdravstvene teme. Od 2013. godine, Jackman je imao najmanje šest operacija uklanjanja bazocelularnog karcinoma, najčešćeg oblika raka kože. Njegova otvorenost o dijagnozi i liječenju postala je globalni podsjetnik na opasnosti nezaštićenog izlaganja suncu i važnost redovitih pregleda.

Što je bazocelularni karcinom?

Bazocelularni karcinom, poznat i kao bazaliom, najčešći je tip raka kože na svijetu. Nastaje iz bazalnih stanica u donjem sloju epidermisa, a njegov glavni uzrok je kumulativno oštećenje DNK stanica uzrokovano ultraljubičastim (UV) zračenjem.

Iako zvuči zastrašujuće, prognoza je uglavnom odlična. Stopa izlječenja za bazaliom je iznad 95 posto, jer se razvija sporo i gotovo nikada ne metastazira, odnosno ne širi se na druge dijelove tijela. Međutim, kako je i sam Jackman upozorio, "to je i dalje rak koji raste". Ako se ne liječi, može lokalno rasti u dubinu i oštetiti okolna tkiva, uključujući živce i kosti, što može dovesti do značajnih oštećenja i unakaženja, posebno na osjetljivim područjima poput lica.

Kako prepoznati prve znakove?

Rani znakovi bazocelularnog karcinoma često su suptilni i bezbolni, zbog čega ih mnogi ignoriraju. Upravo je Jackman priznao da je prvu promjenu na nosu zanemarivao sve dok ga supruga Deborra-Lee Furness nije natjerala na pregled.

Obratite pozornost na sljedeće promjene na koži, posebno na dijelovima tijela izloženim suncu (lice, uši, vrat, ramena, leđa):

Biserna ili voštana kvržica: Često sjajna, gotovo prozirna ili ružičasta, s vidljivim sitnim krvnim žilama.

Ranica koja ne zacjeljuje: Promjena koja krvari, prekrije se krastom, pa se ponovno otvori i ne zarasta tjednima.

Ravna lezija nalik ožiljku: Može izgledati kao plosnati, tvrdi dio kože boje mesa ili smećkaste boje, ponekad s nejasnim rubovima.

Ružičasta ili crvena mrlja: Plosnati dio kože koji se može ljuskati i ponekad ga je teško razlikovati od ekcema.

Tko je u najvećem riziku?

- Odrastao sam u Australiji i nikada nisam nosio kremu za sunčanje, tako da sam bio glavni kandidat - izjavio je Jackman. Njegov slučaj savršeno ilustrira glavne faktore rizika:

Prekomjerno izlaganje suncu: Dugotrajno izlaganje UV zrakama i opekline od sunca, posebno u djetinjstvu, najveći su faktor rizika.

Svijetla put: Osobe svijetle kože, kose i očiju imaju manje zaštitnog pigmenta melanina.

Dob: Rizik raste s godinama zbog nakupljenog izlaganja suncu, no sve se češće dijagnosticira i kod mlađih osoba.

Osobna povijest raka kože: Osobe koje su jednom imale bazaliom imaju 30 posto veći rizik od razvoja novog unutar pet godina.

Mogućnosti liječenja, od kirurgije do krema

Liječenje ovisi o veličini, lokaciji i dubini tumora. Budući da se kod Jackmana karcinom više puta pojavio na nosu, odabrao je Mohsovu mikrografsku kirurgiju, koja se smatra "zlatnim standardom" za tumore na kozmetički osjetljivim područjima.

Mohsova mikrografska kirurgija je precizna tehnika gdje kirurg uklanja tumor sloj po sloj, a svaki se sloj odmah analizira pod mikroskopom. Postupak se ponavlja dok se ne uklone sve kancerogene stanice, čime se čuva maksimalna količina zdravog tkiva. Stopa izlječenja ovom metodom doseže i do 99 posto.

Druge metode liječenja uključuju:

Kirurška ekscizija: Standardno uklanjanje tumora s rubom zdravog tkiva.

Krioterapija: Zamrzavanje tumora tekućim dušikom.

Lokalni tretmani: Kreme koje sadrže citostatike ili imunomodulatore za površinske oblike karcinoma.

Radioterapija: Koristi se kod pacijenata koji nisu kandidati za operaciju.

Prevencija je najbolji lijek

Pouka koju Hugh Jackman neprestano ponavlja je jednostavna: prevencija. Prema podacima Skin Cancer Foundation, čak 90 posto nemelanomskih rakova kože povezano je s izlaganjem UV zrakama, što znači da se većina može spriječiti.

Ključne preventivne mjere su:

Koristite kremu za sunčanje: Nanesite kremu širokog spektra sa zaštitnim faktorom (SPF) 30 ili višim svaki dan, čak i kad je oblačno.

Nosite zaštitnu odjeću: Šeširi širokog oboda, sunčane naočale i odjeća dugih rukava pružaju najbolju zaštitu.

Tražite hlad: Izbjegavajte izravno sunce između 10 i 16 sati.

Izbjegavajte solarije: UV zračenje u solarijima jednako je štetno kao i sunčevo.

Redovito se pregledavajte: Obavljajte mjesečne samopreglede kože i jednom godišnje posjetite dermatologa.

Jackmanova borba pretvorila se u misiju podizanja svijesti. Njegova poruka "molim vas, koristite kremu za sunčanje" odjeknula je diljem svijeta. Iako je bazocelularni karcinom uglavnom izlječiv, liječenje može biti neugodno i ostaviti ožiljke. Zato je, umjesto suočavanja s posljedicama, puno mudrije poslušati savjet Wolverinea i na vrijeme zaštititi svoju kožu.