Evo što ljudi prvo primijete na vama prilikom upoznavanja

1. OČI Oči su prvi prozor u nečije emocije. Iako zvuči kao klišej, istraživanja potvrđuju da nas oči najbrže privuku. Pogled pun iskrenog interesa odmah stvara osjećaj povezanosti. Ljudi instinktivno „čitaju“ emocije kroz oči: samouvjerenost, toplinu, nervozu ili uzbuđenje – sve se vidi u djeliću sekunde. Bistar, jasan pogled koji se ne boji kontakta signalizira otvorenost i iskrenost. Dobar kontakt očima ne znači intenzivno zurenje, nego prisutnost i interes. Ta jednostavna gesta gradi povjerenje i čini razgovor dubljim i ugodnijim. | Foto: Michael Heim