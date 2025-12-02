Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NAJPRIVLAČNIJE NA VAMA

Evo što ljudi prvo primijete na vama prilikom upoznavanja

Prvi dojam stvara se u samo nekoliko sekundi, a određene osobine spontano privlače našu pažnju više od drugih. Evo što ljudi prvo primjećuju prilikom upoznavanja
Charming blond woman with friends. Friendship huddle happiness. Trust relations and liking. Group of happy cheerful smiling friends offer their hands down to the camera at clear blue sky background.
Znati što ljudi uočavaju na samom početku može vam pomoći da se osjećate sigurnije i ostavite pozitivniji dojam u svakodnevnim susretima. Od pogleda do držanja, ovih osam karakteristika snažno utječu na privlačnost i način na koji se povezujemo. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/10
Znati što ljudi uočavaju na samom početku može vam pomoći da se osjećate sigurnije i ostavite pozitivniji dojam u svakodnevnim susretima. Od pogleda do držanja, ovih osam karakteristika snažno utječu na privlačnost i način na koji se povezujemo. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025