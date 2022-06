Evo što madeži na ovih 7 mjesta otkrivaju o vašem karakteru

Madeži su uobičajeni na tijelu, a u kineskoj astrologiji tumače se kao predstavnici sudbine. Ovih sedam mjesta otkrit će vaš karakter i što vas čeka u životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Madeži mu pokrivaju 80 posto tijela

1. Madež na čelu

Madež na čelu označava prosperitet, no važno je i na kojoj se on točno poziciji nalazi. Ako je on na lijevoj strani, to može značiti da nemate sreće, te da se morate malo više potruditi kako bi ostvarili što želite. Isto tako, može značiti da ste sebični.

Ako je vaš madež na sredini čela, on označava mudrost i mirnoću, te veću šansu za ostvarenje sretnog braka. Madež na desnoj strani vas označava kao odličnog poslovnog suradnika ili životnog partnera.

2. Madež na obrazu

Ako imate madež na obrazu, onda ste iskreni, osjetljivi i ponekad sramežljivi. Madež na desnom obrazu pokazuje da ste izrazito brižni i stavljate obitelj na prvo mjesto, dok onaj na lijevom može označiti aroganciju koja proizlazi iz vaše introvertiranosti.

3. Madež blizu usana

Madež koji je pozicioniran blizu usnica označava šarm i eleganciju. Ako je on bliže gornjoj usni, tada ste osoba puna života, kojoj su na prvom mjestu druženja s prijateljima i putovanja, a ako je bliže donjoj, onda imate velike šanse za uspjehom u životu.

4. Madež na nosu

Madež na nosu označava vaše veliko samopoštovanje, kao i činjenicu da ste veliki radnik. Ako je on na vršku nosa, može značiti da se lako opustite, ali i da reagirate burno.

Madež na desnoj strani nosa govori da ste strastveni i da vam je važno povezati se s drugima na dubljoj razini. Ako je na lijevoj strani, onda ste vrlo izdržljivi.

5. Madež na stopalu

Madež na stopalu znači da jako volite putovati, a ako je na desnom, imate lijep obiteljski život. Ipak, ako je na lijevom stopalu, možete upasti u financijske probleme.

6. Madež na ramenu

Ako imate madež na ramenu, to znači da brzo i lako rješavate probleme i jako ste odgovorni. Iako uživate pomažući drugima, pripazite da vas ne iskorištavaju i stavite sebe na prvo mjesto.

7. Madež na bradi

Madež na bradi označava da ste brižni, a ponekad i tvrdoglavi. Ako je desno, onda ste poznati po logičkom razmišljanju, a ako je lijevo onda volite drugima reći sve kako je, bez straha.

Najčitaniji članci