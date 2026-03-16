Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. ožujka: Riba je puna obveza, Vodenjak ima višak energije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Krojit ćete planove za budućnost, okrenuti leđa prošlosti i osobama koje nisu zadovoljile vaša očekivanja. Dan je dobar za potraživanje svojih prava ili rješavanje nategnutih odnosa s bliskim ljudima. Kolege će vam staviti do znanja da vas cijene i poštuju vaš rad, što će vas motivirati da još kvalitetnije radite.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kućna zbivanja zahtijevat će više vremena i izdržljivosti. Očekuju vas dodatne obaveze. Ukućani će u pomaganju kućnih poslova zakazati pa ćete imati više posla. U ljubavi ćete iskazati tvrdoglavost. Mislit ćete da ste u pravu i držati se svojih načela, a isto će misliti i vaš partner pa nije isključena i žešća svađa.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Spoznat ćete što razdvaja vas i partnera te shvatiti da su dodatne prilagodbe nužne. Zaljubljenima predstoji otvoren razgovor vezan za budućnost njihove veze. Pokazivat ćete originalnost u poslovanju, kao i dobru organizaciju. Mogli biste dobiti novac koji vam pripada, a na koji ste jako dugo čekali.

Foto: Thinkstock

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Na financijskom planu izvjesne su odgode i kašnjenje uplata ili plaće. Ulaganja bilo koje vrste vam se ne savjetuju, kao ni posudbe. Njegujte prijateljske odnose jer će stari poznanici i oni koji vas dobro poznaju imati razumijevanja za vaše probleme. Mogli biste osjećati unutarnju nervozu koja će vam ometati večernje uspavljivanje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Povisit ćete glas kada budete shvatili da su vaša prava na poslu ugrožena. Bit ćete razdražljivi, a kako biste izbjegli verbalne nesporazume, pokušajte se što više kontrolirati. Godit će vam šetnja, kava s prijateljima ili blage sportske aktivnosti. U odnosu s partnerom prevladavat će nerazumijevanje, iako ni trenuci nježnosti neće izostati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Moguće su platonske ljubavi ili snažni osjećaji prema zauzetoj osobi. No na vrijeme ćete spoznati da vam takvi komplicirani odnosi nisu potrebni. Na radnom mjestu se energetski previše trošite. Ostavite nešto vremena za sebe, jer u posljednje vrijeme sve ste podredili poslu i obavezama oko njega.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Aktivnosti koje zahtijevaju učenje, prikupljanje podataka i istraživanja, kao i kontakte s inozemstvom, pratit će stjecaj sretnih okolnosti. Povoljan Mjesečev utjecaj zaslužan je za vašu simpatičnost i osjećajnost, pa ćete biti posebno nadahnuti u ljubavnoj vezi ili braku. Animirat ćete partnera i uveseljavati ga svojim humorom.

Foto: lev dolgachov

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovi se neće odvijati na željeni način pa su izvjesne odgode ili manjak koncentracije. Organizirajte se od jutra. Davat ćete prevelik značaj tračevima. Umjesto da dopustite da vas u potpunosti okupiraju, bavite se nekim drugim temama koje će vam skrenuti pozornost. U nečemu što je vama jako bitno, partner vas neće podržavati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zatvorit ćete jedno životno poglavlje i krenuti novim putem. Događaji na koje nećete moći utjecati odredit će tijek budućih zbivanja. Mogli biste prekinuti odnose i veze u kojima ne vidite budućnost. Neki će vam radikalni potezi donijeti olakšanje jer ćete smoći snage nametnuti se i izboriti za ono što vam je cilj.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pozitivna zbivanja i osjećaj da se neke stvari napokon pomiču s mrtve točke, dat će vam nevjerojatnu snagu. Pomisao da se u svakom trenutku možete osloniti na partnera, olakšava vam teške trenutke pa ćete mu spremnije izlaziti ususret. Dan je dobar za pomirenja s braćom, sestrama ili bližom rodbinom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete višak energije i žudjeti za promjenama, ali ćete se stalno morati suzdržavati i sve odgađati. Nakon napornog radnog dana opuštat ćete se u partnerovom zagrljaju i uživati u nježnostima. Samci, svojim ponašanjem poticat ćete zanimanje privlačne osobe, pa nije isključeno da vas pozove na kavu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Brojne obiteljske i roditeljske obaveze činit će vas nervoznima, pa će vrijeme koje budete mogli posvetiti slobodnim aktivnostima biti iznimno bitni za vaš osjećaj zadovoljstva. Zaokupljeni vlastitim poslom i brigama, nećete primijetiti koliko nedostajete partneru i djeci. Stoga pronađite malo više vremena za njih.