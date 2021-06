Sigurno ste milijun puta čuli koliko je važna komunikacija u vezama. Već svi znamo da trebamo razgovarati o svojim osjećajima i biti otvoreni i iskreni jedni prema drugima, no i dalje postoji veliki nedostatak komunikacije u odnosima.

Manjak komunikacije je jedan od glavnih razloga zbog kojih se parovi rastaju. U većini slučajeva je to zato što jedan ili oba partnera ne znaju kako razgovarati na način da ih drugi razumije. A kad ne možete razgovarati o svojim problemima, ne možete ih riješiti. Nekad se taj problem pojavi odmah na početku, a nekad jedan od partnera prestane komunicirati nakon nekog vremena.

Komunikacija je vrlo bitna i to je ključ uspjeha veze. Mnogo parova previdi vrijednosti komunikacije, a mnogo ih ne zna kako dobro međusobno komunicirati.

Jeste li nezadovoljni svojim seksualnim životom? To možete popraviti komuniciranjem. Jeste li nezadovoljni s tim što vam partner ne pridodaje dovoljno pažnje? I to možete popraviti komuniciranjem.

Svako pitanje i problem može se riješiti komunikacijom i ako ste i jedan i drugi voljni sudjelovati u rješavanju problema.



Što se događa kada nastupi manjak komunikacije u vezi?

1. Postajete nevidljivi

Ponekad ste vi ti koji ne komuniciraju. Drugi put je to vaš partner. No najčešće nedostatak komunikacije uzrokuju obje strane. Ovo često ima korijene u različitim stilovima komunikacije i onome što smatrate komunikacijom. Na primjer, neki ljudi osjećaju da je važno razgovarati o svemu, dok su drugi naučili držati stvari za sebe ili komunicirati neverbalnim gestama. S vremenom ove jednostavne razlike, ako se ne prepoznaju, mogu dovesti do sukoba i manjka komunikacije.

Onaj koji želi razgovarati ne osjeća da ga itko želi slušati, a onaj čiji zagrljaji govore više od tisuću riječi ne govori ništa.

Stoga, ako započinjete novu vezu, odmah počnite razgovarati o svom odnosu.

Ljudi najbolje uče primjerom. Pokažite svom partneru da znate kvalitetno komunicirati. Dok priča, gledajte ga u oči, kimajte glavom. Interesirajte se za njegove hobije, pitajte o danu, obaspite partnera/icu spontanim znakovima pažnje poput držanja za ruku ili jutarnjim poljupcem.

U trenucima kada partnera želite suočiti s nekim problemom u vašoj vezi, nemojte krenuti s onim 'ti uvijek…'. Upiranje prstom u nekoga je recept za svađu. Krenite od sebe, recite kako se osjećate, što ste primijetili i što želite. Izrecite to mirnim glasom i sačekajte reakciju svog partnera. Ovisno o reakciji, nastavite razgovor ili ga ostavite za neki drugi put.

2. Utječe na vaše zdravlje

Nedostatak komunikacije može imati posljedice koje utječu ne samo na odnos nego i na vaše osobno zdravlje.

Ponekad izgubite vezu i povezanost koju ste imali prije. Izgubili ste način na koji ste se smijali, nema više zagrljaja kojeg ste dobivali na kraju dana niti poljupca kojeg biste dobili kad bi partner išao na posao. Međutim, ponekad nedostatak komunikacije zapravo znači komuniciranje na pogrešan način.

Negativni obrasci komunikacije zamjenjuju načine koje ste koristili za povezivanje i stvaranje intimnosti te na kraju utječu na vaše cjelokupno zdravlje. Stvari poput toga da vas partner ne sluša ili međusobni sukobi, stvaraju situacije u kojima se osjećate necijenjeno.

Ako se neprestano trebate braniti ili ako osjećate da vašeg partnera više nije briga za vas, to može uzrokovati stres i anksioznost.

3. Nema više ni seksa

Komunikacija se ne odnosi samo na svakodnevne stvari, već i na seks. Nekim ljudima je važno da se osjećaju povezano kako bi osjećali seksualnu želju. Za druge je seks sredstvo povezivanja i stvaranja bliskosti.

No bez obzira što vam seks znači, nedostatak komunikacije rijetko je afrodizijak. Tijekom seksa, učinkovito komunicirate sa svojim tijelima. Ali da biste to učinili na način da se oboje osjećate dobro, morate iskomunicirati svoje želje i potrebe.

Problemi u komunikaciji su česti i rješivi, ali oni mogu dovesti do manjka seksa, tjeskobe i osjećaja nepoštovanja.

Kao i kod većine stvari, bolje je odmah na početku primijetiti ovaj problem i proaktivno raditi na njemu nego mu dopustiti da uništi vašu vezu. Da biste to učinili, morate se zapitati 'Kako možemo bolje komunicirati tako da nas naša veza usrećuje?'

Psiholozi su suglasni da na vezama treba mnogo raditi kako bi se održale. Osjećaj da 'stvari više nisu kao nekad' ne mora značiti kraj, nego može biti poticaj promjenama u vezi koje bi mogle vratiti zaljubljenost, piše Your Tango.