Rachel Sussman, terapeutkinja za odnose iz New Yorka, kaže da postoji više razloga zbog kojih možete biti ljubomorni na vezu svog prijatelja. Jedan od njih može biti taj što ste slobodni i želite biti u vezi ili ste možda nezadovoljni vlastitom vezom.

Ljubomorni možete biti i jer je vaš prijatelj napravio prekretnicu u vezi, a vi niste ni blizu tome.

- To su sve mogući razlozi. Ljubomora se obično događa kad netko ima nešto što vi želite - rekla je Sussman.

Matt Lundquist, psihoterapeut iz New Yorka, kaže da razlog može biti i taj što se bojite da ćete izgubiti prijatelja ili da će vaše prijateljstvo završiti.

Evo što možete učiniti ako ste ljubomorni na prijateljevu vezu

Popričajte sa sobom

Najvažnije je ne lagati sebi. Lundquist savjetuje da otkrijete zašto vas muči veza prijatelja. Sussman dodaje da postavite sebi neka pitanja poput ovih: 'Privlače li me krivi ljudi?', 'Zašto moje veze ne uspijevaju?' ili 'Ako želim ono što ima moj prijatelj, što me sprječava da to i dobijem?'.

Razgovarajte s prijateljem ako ste zabrinuti za vaše prijateljstvo

Lundquist savjetuje da popričate s prijateljem ako se brinete da će se vaše prijateljstvo promijeniti zbog njihove veze i da izrazite svoju zabrinutost.

Ako želite i vi vezu, poduzmite nešto

Sussman kaže da ako želite vezu kakvu ima i vaš prijatelj onda poduzmite nešto. Možete pokušati upoznati nekoga preko interneta.

Posjetite terapeuta

Ako ste ljubomorni na vezu svog prijatelja jer se osjećate loše zbog vlastitog romantičnog života, možete posjetiti i terapeuta da riješite problem. Ili, ako vas privlače nezdrave veze, terapeut vam može pomoći da donesete zdraviji izbor, piše Insider.