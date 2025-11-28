Obavijesti

NIJE IM LAKO

Evo što muškarce najviše smeta u braku, ali rijetko će to priznati

Brak nije romantična konstrukcija iz filmova; za mnoge muškarce donosi stvarne, često neizgovorene pritiske. Istraživanja pokazuju da 73% bračnih parova doživljava financijske odluke kao čest izvor napetosti
Angry wife and husband arguing about unexpected debt or expenses
Studija Sveučilišta u Bathu otkriva da razina stresa kod muškaraca bitno varira ovisno o prihodu partnerice: najniža je kad supruga zarađuje oko 40% kućnog budžeta, a raste kada premaši taj udio. Ti financijski, emocionalni i identitetski pritisci često su tihi tereti, a muškarci o njima rijetko govore. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
