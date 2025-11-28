Evo što muškarce najviše smeta u braku, ali rijetko će to priznati

Brak nije romantična konstrukcija iz filmova; za mnoge muškarce donosi stvarne, često neizgovorene pritiske. Istraživanja pokazuju da 73% bračnih parova doživljava financijske odluke kao čest izvor napetosti
Studija Sveučilišta u Bathu otkriva da razina stresa kod muškaraca bitno varira ovisno o prihodu partnerice: najniža je kad supruga zarađuje oko 40% kućnog budžeta, a raste kada premaši taj udio. Ti financijski, emocionalni i identitetski pritisci često su tihi tereti, a muškarci o njima rijetko govore.
1. OSJEĆAJU STALAN FINANCIJSKI PRITISAK
Muškarci često nose ulogu “hranitelja” u tišini. Prema AICPA podacima, 52% muškaraca u financijski napetim odnosima kaže da intimnost pati zbog novčanih problema. Istraživanja pokazuju da 22% oženjenih zaposlenih muškaraca doživljava “visok ili preplavljujući” financijski stres.
2. PONEKAD SUMNJAJU U SVOJU ULOGU SUPRUGA
Tradicionalni obrasci hranitelja i dalje snažno djeluju. Dugotrajna Bath studija na više od 6.000 parova pokazala je da su muškarci pod većim stresom kad njihove supruge zarađuju znatno manje ili znatno više od njih, što otkriva duboki unutarnji konflikt oko njihove uloge u braku.
3. NEDOSTAJE IM SLOBODA, ALI NE I TULUMI
Mnogi muškarci ne žale za partijanjima, nego za jednostavnom autonomijom — mogućnošću da donesu odluku bez pregovora. Psiholozi ističu da nostalgija za slobodom ne znači nezadovoljstvo brakom, nego prirodnu potrebu za osobnim prostorom i spontanošću.
4. TEŠKO IZRAŽAVAJU OSJEĆAJE
Iako Pew Research bilježi da se muškarci jednako često oslanjaju na partnericu za emocionalnu podršku kao i žene, mnogi se i dalje ne osjećaju ugodno otvoriti se izvan tog okvira. Zbog društvenih normi strahuju da će izgledati “slabo” ako govore o svojim emocijama.
5. ZABRINJAVAJU SE OKO SVOJE INTIMNOSTI
Seksualno zdravlje i kompatibilnost rijetko su otvorene teme, a istraživanja pokazuju snažnu povezanost između muškog psihološkog blagostanja i percepcije seksualnog života u braku. O tim brigama često šute iz straha od osude.
6. BOJE SE DA ĆE BITI POGREŠNO SHVAĆENI
Norme muškosti i društvena očekivanja otežavaju im iskrenost. Pritisci vezani uz novac, identitet i izvedbu često se gomilaju bez razgovora. Bath studija jasno pokazuje da tradicionalni obrasci o “muškom hranitelju” ostaju snažan izvor stresa.
7. NEKAD IM DOSADI RUTINA, NE VEZA
Iako nema jasnih nacionalnih statistika, stručnjaci za odnose upozoravaju da monotonija predstavlja značajan izazov u dugotrajnim brakovima. Muškarci rijetko priznaju da im rutina postaje teret — ne zbog partnerice, nego zbog svakodnevne predvidljivosti.
8. TIHO SE USPOREĐUJU S DRUGIM MUŠKARCIMA
Mnogi procjenjuju vlastitu vrijednost kroz prihode, karijeru, fizičku formu ili to koliko su uključeni u ulogu oca i partnera. Ova tiha usporedba može potaknuti nesigurnost, ali o tome rijetko govore kako ne bi djelovali ranjivo.
9. ŽELE VIŠE ZAHVALNOSTI NEGO KRITIKE
Istraživanja Gottman Instituta pokazuju da zahvalnost povećava zadovoljstvo u braku. Muškarci snažno reagiraju na osjećaj da su viđeni i cijenjeni, ne samo kroz svoje djelovanje, već i kroz svoju prisutnost i karakter.
10. PONEKAD MISLE DA IH SE UZIMA ZDRAVO ZA GOTOVO
Financijski pritisci i emocionalni rad doprinose tom osjećaju. Prema AICPA podacima, više od polovice muškaraca tvrdi da napetosti oko novca direktno narušavaju bliskost, što često dovodi i do osjećaja neprimijećenosti.
11. BOJE SE GUBITKA VLASTITOG IDENTITETA
Ekonomske i društvene norme oblikuju ovu zabrinutost. Bath studija pokazuje da tradicionalna očekivanja o muškim doprinosima, financijskim i obiteljskim i dalje snažno utječu na mentalno zdravlje muškaraca i na osjećaj tko bi “trebali biti”.
12. TRAŽE EMOCIONALNU BLISKOST, ALI NE ZNAJU UVIJEK KAKO DO NJE
Muškarci žele povezanost jednako kao i žene. Studije pokazuju da oni koji imaju visoku razinu podrške od partnerice imaju niže razine depresije. Problem nije manjak potrebe, nego često manjak alata i jezika za emocionalno izražavanje.
