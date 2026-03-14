Znakovi i simptomi koji ukazuju ​​na visoku razinu šećera u krvi

Prema Zavodu za javno zdravstvo, dijabetes tipa 2 čini čak 90 posto svih slučajeva u Hrvatskoj. Također, mnogi žive s ovim stanjem, a da toga nisu niti svjesni. No, dijabetes tipa 2 može se spriječiti ili barem odgoditi promjenom načina života, a može povećati vaše šanse za brojne teške zdravstvene komplikacije, uključujući poteškoće s očima, srcem i živcima. Ova varijanta dijabetesa obično se povezuje s prekomjernom težinom ili neaktivnim načinom života.

Cassandra je za Mirror istaknula neke početne znakove upozorenja na ovu bolest koje možete uočiti u svakodnevnim situacijama.

- Važno je reći da nijedan od ovih pojedinačnih znakova ne znači da definitivno imate visok šećer u krvi, ali su pokazatelji da vrijedi posjetiti svog liječnika, koji će po potrebi provesti pretrage - rekla je.

Ovo su znakovi upozorenja koji bi mogli ukazivati ​​na to da vam je razina šećera u krvi blago povišena.

1. Osjećaj umora

Ovo, naravno, može imati mnogo uzroka. Ali također može biti pokazatelj da vaše tijelo ne unosi učinkovito glukozu (šećer) u vaše stanice kako bi ga koristilo za energiju, što znači da vam šećer u krvi ostaje visok.

2. Osjećaj neuobičajene žeđi

Kada vam je razina šećera u krvi visoka, voda se izvlači iz stanica u krvotok kako bi se razrijedio šećer. Dakle, možete osjećati veliku žeđ čak i ako pijete puno vode... i možda ćete morati puno mokriti."

3. Osjećaj intenzivne gladi

Iznenadni pretjerani apetit javlja se baš kao i umor, ako glukoza ostaje u krvi i ne ulazi u vaše stanice. Vaše tijelo misli da je to zato što niste jeli.

4. Debljanje na području trbuha

Cassandra je primijetila da dodatna težina oko trbuha, takozvani "šlauf", može ukazivati ​​na povišenu razinu šećera u krvi i predstavljati faktor rizika za dijabetes tipa 2.

5. Infekcije kandidom

Visoka razina šećera u krvi može promijeniti bakterijsku ravnotežu u vaginalnim tekućinama i potaknuti rast kandide, što dovodi do kandidijaze.