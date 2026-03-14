Određeni pokazatelji u vašoj svakodnevnoj rutini mogu signalizirati visoku razinu šećera u krvi, što može dovesti do dijabetesa tipa 2. Cassandra Barns, nutricionistica i instruktorica fitnessa, ukazala je na što treba paziti
Znakovi i simptomi koji ukazuju na visoku razinu šećera u krvi
Prema Zavodu za javno zdravstvo, dijabetes tipa 2 čini čak 90 posto svih slučajeva u Hrvatskoj. Također, mnogi žive s ovim stanjem, a da toga nisu niti svjesni. No, dijabetes tipa 2 može se spriječiti ili barem odgoditi promjenom načina života, a može povećati vaše šanse za brojne teške zdravstvene komplikacije, uključujući poteškoće s očima, srcem i živcima. Ova varijanta dijabetesa obično se povezuje s prekomjernom težinom ili neaktivnim načinom života.
Cassandra je za Mirror istaknula neke početne znakove upozorenja na ovu bolest koje možete uočiti u svakodnevnim situacijama.
- Važno je reći da nijedan od ovih pojedinačnih znakova ne znači da definitivno imate visok šećer u krvi, ali su pokazatelji da vrijedi posjetiti svog liječnika, koji će po potrebi provesti pretrage - rekla je.
Ovo su znakovi upozorenja koji bi mogli ukazivati na to da vam je razina šećera u krvi blago povišena.
1. Osjećaj umora
Ovo, naravno, može imati mnogo uzroka. Ali također može biti pokazatelj da vaše tijelo ne unosi učinkovito glukozu (šećer) u vaše stanice kako bi ga koristilo za energiju, što znači da vam šećer u krvi ostaje visok.
2. Osjećaj neuobičajene žeđi
Kada vam je razina šećera u krvi visoka, voda se izvlači iz stanica u krvotok kako bi se razrijedio šećer. Dakle, možete osjećati veliku žeđ čak i ako pijete puno vode... i možda ćete morati puno mokriti."
3. Osjećaj intenzivne gladi
Iznenadni pretjerani apetit javlja se baš kao i umor, ako glukoza ostaje u krvi i ne ulazi u vaše stanice. Vaše tijelo misli da je to zato što niste jeli.
4. Debljanje na području trbuha
Cassandra je primijetila da dodatna težina oko trbuha, takozvani "šlauf", može ukazivati na povišenu razinu šećera u krvi i predstavljati faktor rizika za dijabetes tipa 2.
5. Infekcije kandidom
Visoka razina šećera u krvi može promijeniti bakterijsku ravnotežu u vaginalnim tekućinama i potaknuti rast kandide, što dovodi do kandidijaze.
