Evo što obavezno morate dodati u tlo za rajčice da bi bolje rasle

Rajčica najbolje uspijeva na sunčanom i toplom mjestu, zaštićenom od jakog vjetra. Potrebno joj je najmanje 6 do 8 sati sunca dnevno jer nedostatak svjetla usporava rast i smanjuje rodnost.

Također, važno je da mjesto nije previše vlažno i zatvoreno jer to povećava rizik od bolesti. Tlo za rajčicu treba biti rahlo, prozračno i bogato organskom tvari. Idealno je blago kiselo do neutralno tlo (pH oko 6,0 do 6,8). Ako je tlo previše kiselo ili previše alkalno, biljka neće moći pravilno usvajati hranjive tvari.

Savjeti za pripremu tla

izbjegavajte sadnju na mjestima gdje se voda zadržava nakon kiše

ne sadite rajčicu svake godine na isto mjesto

birajte mjesto gdje je prethodno raslo povrće koje nije iz iste porodice (npr. salata, grah)

ako je tlo teško i glinasto, poboljšajte ga pijeskom i kompostom.

Prvi korak pripreme je duboko kopanje ili oranje tla. Preporučuje se obrada na dubinu od 30 do 40 cm kako bi korijen rajčice mogao slobodno rasti u dubinu. Zbijeno tlo treba razrahliti jer loša struktura ograničava razvoj korijena i zadržava višak vode.

Nakon obrade, tlo se obogaćuje organskim materijalom. To može biti kompost, humus ili dobro pregorjeli stajnjak. Organska tvar poboljšava strukturu tla, povećava plodnost i pomaže zadržavanju vlage.

Savjeti za gnojidbu i poboljšanje tla

Kod gnojidbe i poboljšanja tla važno je dodati kompost ili dobro pregorjeli stajnjak prije same sadnje, ali pritom treba paziti da se ne stavlja izravno uz korijen biljke kako ne bi došlo do oštećenja. Također je bitno izbjegavati prevelike količine dušika jer on potiče bujan rast lišća, ali na štetu razvoja plodova. Preporučuje se dodavanje 2-3 kg po kvadratnom metru tla.

U tlo se po potrebi može dodati uravnoteženo NPK gnojivo, ali u manjim količinama kako se ne bi narušila ravnoteža hranjivih tvari. Drveni pepeo također se može koristiti, ali umjereno, jer doprinosi dodatnim mineralima i poboljšava kvalitetu tla, no pretjerivanje može poremetiti njegovu strukturu i pH vrijednost.

Važan dio pripreme je i drenaža. Rajčica ne podnosi stajaću vodu pa je važno da se višak vlage može ocijediti. Ako je tlo teško, može se podići u gredice ili poboljšati dodavanjem organske tvari i pijeska.

Prije sadnje dobro je formirati gredice ili humke jer se takvo tlo brže zagrijava i lakše se kontrolira vlaga. To je posebno korisno u proljetnim mjesecima kada je zemlja još hladna.

Još korisnih savjeta

napravite pauzu od 3 do 4 godine prije ponovne sadnje rajčice na isto mjesto

nakon sadnje koristite malč (slama, suha trava ili kompost)

malč pomaže zadržati vlagu i smanjuje rast korova

redovito provjeravajte vlažnost tla, ali izbjegavajte pretjerano zalijevanje.

Ako se tlo dobro pripremi, rajčice će imati stabilne uvjete za rast tijekom cijele sezone. To znači manje bolesti, jače biljke i znatno bolji urod. Priprema tla možda traži više vremena na početku, ali se višestruko vraća kroz kvalitetu i količinu plodova.