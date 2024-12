Evo što omiljena boja odjeće može otkriti o vašoj osobnosti

Odjeća puno toga govori o nama – o tome kako se osjećamo u svome tijelu, koliko smo 'zakopčani', odnosno znamo li se opustiti u pristupu stvarima, jesmo li zarobljeni u kalupu, ili otvoreni za nove trendove i slično. Po načinu na koji vezujemo maramu ili šal oko vrata, ponekad podsvjesno šaljemo signal o tome jesmo li osoba koja će prešutjeti neslaganja i radije se povući, ili ćemo ustati i založiti se za svoj stav. No, više od svega, o našoj osobnosti govori – boja koja prevladava u našoj garderobi.

Pogledajte odjeću u svom ormaru: Ima li boja koje se ističu? Imate li neku boju odjeće koju preferirate, neke komade uz koje kupujete ostale, tako da ih možete kombinirati? Psihologija otkriva kako boje utječu na različita područja našeg života, pa tako i boja odjeće koju najradije nosimo govori nešto o nama kao pojedincima. Donosimo kratki pregled boja i osobina koje se s njima mogu povezati, pri čemu imajte na umu:

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Osim što ti komadi odjeće govore o osobinama onoga tko ih je odabrao, šalju suptilnu poruku ljudima oko vas i utječu na način na koji nas oni vide.

Crna

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

To je boja autoriteta i moći. Popularna je jer se ljudi u njoj dobro osjećaju, čini ih mršavijima, skriva tjelesne nedostatke, a uz to je uvijek je u trendu. To je boja elegancije i prestiža, odaje osobu koja je sigurna u sebe. To su ljudi koji rade na svojim kompetencijama, često vrlo pronicljivi i u neku ruku hrabri. No, previše crne može slati poruku da ste rezervirani, sami sebi dovoljni i da se ne volite družiti.

Siva

Foto: BONDAR ANN-0636216562

Ova je boja simbol sofisticiranosti i samopouzdanja. Ne odvlači pozornost pa je idealna kada želite da drugi obraćaju pozornost na ono što radite ili govorite, a ne na vašu odjeću. Zapravo je idealna za one koji žele ostati neprimijećeni ili su previše suzdržani za brzo sklapanje novih poznanstava. No, pripazite: Ako je to inače vaš problem, siva odjeća može to dodatno potencirati i otežati.

Bijela

Foto: onefabday.com / ekaterinasimakova.com

Lagana je, neutralna i pristaje uz sve. Ostavlja dojam jednostavnosti, čistoće i elegancije. Odjenut će je ljudi koji su perfekcionisti, sigurni u sebe i to što imaju za ponuditi. Nikako se ne preporučuje kao dominantna boja, jer može djelovati previše sterilno i odbijati ljude od vas, a ako se isprljate i – neuredno.

Ružičasta

Foto: 123RF

Ovo je nježna, umirujuća boja, koju nose ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom, često vrlo empatični i skloni tome da drugima pruže utjehu kad je to potrebno. To su ljudi koji cijene udobnost i opušteni su u životu, iako se ne povode za jednostavnim rješenjima. Ipak, ne pretjerujte, jer na prvi pogled ružičasta odaje dojam neozbiljnosti. Dakle, ružičasti detalj vrlo će dobro razbiti neku tešku crnu kombinaciju, no ružičasta haljina s cipelama i šalom u istom tonu može učiniti da vas ne dožive ozbiljno.

Crvena

Foto: 123RF

Ova boja je emocionalno najintenzivnija i najagresivnija, a kada je gledamo na drugima ubrzavaju nam se otkucaji srca i disanje. Ona je uvijek dobar izbor kada želite da vas primijete. Općenito, ljudi koji nose crvenu su snažni i energični, vole se istaknuti.

No u njoj možete izgledati i veće, pa ju je dobro izbjegavati ako imate višak kilograma ili širi gornji ili donji dio tijela.

Narančasta

Foto: 123RF/123RF

Ovu boju biraju zabavni, veseli i energični ljudi. Obično su pomalo opušteni, sigurni u sebe. Vrlo često je riječ o ljudima koji su duša svake zabave i uvijek su prijateljski raspoloženi. To su ljudi koji i inače imaju vrlo široki krug prijatelja i poznanika.

No, imajte na umu: Narančasta može učiniti da izgledate preupadljivo i previše nametljivo, pa čak i vulgarno.

Žuta

Foto: 123RF/123RF

Još jedna boja koja privlači pozornost je žuta, bez obzira na nijansu. Vrlo je teška za percipiranje i može djelovati prestimulativno na druge. Nikako se ne preporučuje kada idete na razgovor za posao, no to je boja koja izaziva vedrinu, potiče dobro raspoloženje i asocira nas na smijeh. Nose je aktivni i kreativni ljudi koji vole uživati u životu. Zanimljivo je da pozitivno utječe na koncentraciju.

Zelena

Foto: southernhospitalityblog

Simbol je prirode, smiruje i ostavlja dojam svježine. Najlakša je boja za oči. Tamno zelena je vrlo muževna, konzervativna i implicira bogatstvo dok se svijetlo zelena povezuje s razigranom i poletnom prirodom. Ljudi koji nose zelenu obično su pažljivi, ljubazni i brižni, no ponekad vas mogu doživjeti kao osobu koja pretjerano gura nos u tuđe stvari.

Plava

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jedna je od najpopularnijih boja. Djeluje smirujuće na druge, a uglavnom svima dobro stoji. Simbolizira odanost i sposobnost samokontroliranja. Asocira nas na odanost, učinkovitost i povjerenje, pa nije čudo da se najčešće nosi u poslovnoj zajednici. Ljudi koji redovito nose plavu često su smireni, uljudni i ljubazni, ponekad čak i sramežljivi. Ipak, imajte na umu da previše plave, kao i prečesti izbor plave u odijevanju, mogu učiniti da djelujete malo predvidljivo i dosadno.

Ljubičasta

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stoljećima ju koriste kraljevi i duhovno svećenstvo, pa se povezuje s misticizmom te luksuzom i bogatstvom. Općenito ju povezujemo s duhovnošću, pa ćemo osobu u ljubičastom često doživjeti kao nekoga od koga imamo što naučiti. To su kreativni, vrlo emotivni, često i vrlo strasni ljudi koji vole sanjati. No, previše ljubičaste može učiniti da počnete djelovati udaljeno, pomalo izgubljeno i nepristupačno običnim smrtnicima.

Smeđa

Foto: H&M

Boja zemlje otkriva stabilnu i pouzdanu osobu koja ne voli prijetvornost. Također je simbol stabilnosti i potiče na komunikaciju. To je boja ljudi koji često imaju psihičku stabilnost i mogu se snaći u svakom izazovu. Ipak, ako volite pretjerivati sa smeđom, moguće ste malo previše racionalni, što ponekad može biti mana.

Srebrna

Foto: 123RF

Ovo je moderna, pomalo futuristička boja koja osvjetljava i reflektira, odnosno šalje metafizičku energiju. Ljudi koji često nose srebrne tonove imaju nepresušnu energiju i vole zablistati, odnosno zabljesnuti ljude oko sebe. Vrlo su ugodni sugovornici jer rado upijaju znanje i energiju drugih ljudi. No, ne pretjerujte, jer u tom slučaju možete djelovati pomalo zastrašujuće.

Zlatna

Foto: 123RF

Podrazumijeva prestiž, samopouzdanje i luksuz, a često se povezuje i s pravdom. Ljudi u zlatnom vole biti u centru pažnje, vole kad im se ukazuje čast, no i sami nemaju problema ukazati nekome poštovanje. To su čvrsti i snažni ljudi u čije procjene ne treba sumnjati. Ipak, klonite se pretjerivanja u zlatnim tonovima jer tako možete izgledati obijesno i bahato.