Evo što pomaže kod otekline i svraba od uboda komarca i kako ukloniti legla iz dvorišta

Postoji više načina kako smanjiti otok i svrab nakon uboda komarca, a jedan od njih je i premazivanje zahvaćenog područja aloa verom. Naime, ova vrlo ljekovita biljka pomaže kod brojnih kožnih problema i iritacija. Sve što trebate napraviti je uzeti malo njezinog gela i staviti na oteklinu. Pomaže i ocat - stavite kap na mjesto uboda. Spasit će vas i gusta smjesa od soda bikarbone i vode, komadić luka, zubna pasta(stavite na oteklinu i ostavite da se osuši) te med.

Tu su još neki načini uklanjanja svraba i otekline, pomoću aspirina i antihistaminika. Aspirin je zbog svojih protuupalnih svojstava odličan i kod smanjivanja crvenila, oteklina i boli nakon uboda komaraca i ostalih kukaca. Recept je jednostavan - navlažite jedan aspirin, stavite ga na mjesto uboda i zalijepite flasterom. Ostavite da djeluje nekoliko minuta i bit će vam lakše.

Antihistaminik je lijek koji se koristi kod alergija. Ubod komarca potiče naš imunološki sustav na reakciju. Naime, slina komarca u sebi sadrži tvari koje sprječavaju zgrušavanje krvi, a sve kako kako bi je ovaj napasnik lakše napio krvi. Naše tijelo tada reagira na način da šalje antitijela u borbu protiv tih stranih enzima koji su se našli u organizmu. To pak vodi pojačanom otpuštanju histamina u krvotok. U konačnici, nakon uboda komarca dolazi do širenja krvnih žila i kože oko mjesta uboda te crvenila i svraba. Antihistaminici blokiraju histamine da ne uzrokuju upalu, a njihovo oralno uzimanje pokazalo se djelotvornim, prenosi Business Insider. Ipak, kao i s ostalim lijekovima, i s antihistaminicima treba biti oprezan, jer većina njih uzrokuje pospanost, zbunjenost, omamljenost.

Savjeti kako da se ne razmnožavaju u vašoj blizini

Za početak provjerite postoje li mjesta na dvorištu, terasi ili balkonu gdje se voda zadržava jer to može biti leglo komaraca. Za razmnožavanje im odgovaraju čak i vrlo male količine vode. To, na primjer, mogu biti duplje drveća, stare automobilske gume, vaze, teglice, začepljeni slivnici i oluci, kanali, otvoreni spremnici za vodu, stare boce, krupni otpad itd. Zapravo baš sva mjesta na kojima se voda nakuplja i stoji. Naime, ženke komaraca na površini vode polažu jajašca iz kojih se razvijaju ličinke, iz njih kukuljice pa komarci kakvi nam zuje oko glave. Tijekom ljeta treba svega tjedan dana da od jajašca dođe do odraslog komarca.

- Uklonite nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, automobilske gume, boce, igračke i druge posude. Redovito (jednom tjedno) praznite ili mijenjate vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu. Također, spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvorite poklopcem, gustom mrežom ili folijom te propisno odlažite krupni otpad - savjetuju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Još nekoliko njihovih savjeta:

održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane

održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija)

propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima

održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene

održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci

Trikovi kako da vas ne napadaju

Određena eterična ulja, koja komarci ne vole, ne smiju se stavljati direktno na kožu već ih je potrebno razblažiti. Na primjer, nakapajte nekoliko kapi u maslinovo ulje, promućkajte i našpricajte na kožu. Ili, nakapajte ih na blazinicu pa stavite blizu mjesta gdje sjedite. Miris će tjerati krvopije. Jednak učinak imat će i ako ga nakapate u svijećnjak za eterična ulja.

Komarce i druge bube tjeraju eterična ulja od limunskog eukaliptusa, citronele, lavande, ružmarina, cedra, paprene metvice, klinčića, cimeta i limunske trave.

Pomažu kava, lovor i lavanda

Komarci nikako ne vole miris kave, a taj miris postaje još intenzivniji kada se spali. Zato je talog od crne kave (ili lovorov list) savršeno rješenje protiv dosadnih krvopija, ali i drugih kukaca poput osa, muha... Osim toga, insekti miris dima povezuju s opasnošću i znakom da se moraju maknuti s određenog područja.

Evo kako iskoristiti talog od kave i lovor: Osušite talog od kave (na hladnom i tamnom mjestu). Potom uzmite komad aluminijske folije, oblikujte ju kao posudicu i u nju stavite osušeni talog. Izađite van i talog zapalite. Za dodatni učinak u talog ubacite i suhi lovorov list (i on odbija insekte kada je zapaljen). Neki ljudi pale samo lovorov list - on se može paliti i u kući.

Pomaže i sprej od lavande. Vrlo jednostavno ga napravite. U bočicu sa sprejem (od 200 ml) stavite 5 do 10 kapi eteričnog ula lavande, jednu kap sredstva za pranje posuđa (najidealniji je bio) i vodu. Protresite i poprskajte njime i sebe i mjesto na kojem sjedite - kauč, vrtna ležaljka... Također, svakako posprejajte krevet prije odlaska na spavanje.

Napravite svijeću čiji miris tjera komarce

Kao što smo spomenuli, miris citronele i eukaliptusa komarci, mušice i drugi kukci ne vole pa od njih napravite svijeće koje će ispuštati ugodan miris i ujedno tjerati kukce od vas, bilo da sjedite u vrtu, na balkonu ili u domu.

Što vam je potrebno: vosak - možete iskoristiti staru svijeću ili ga kupiti, eterično ulje citronele, eterično ulje eukaliptusa, 2 drvena štapića, staklena posudica u kojoj će biti svijeća, fitilj i ljepljiva traka.

Postupak: Stavite fitilj u staklenu posudicu tako da ga drveni štapići drži odozgo, a donji dio zalijepite trakicom za dno posude. Štapiće stavite vodoravno na posudu i fitilj pričvrstite tako da stoji u sredini i ne miče se kasnije dok ulijevate smjesu voska i eteričnog ulja.

Vosak otopite tako da ga stavite u lončić koji se zagrijava u vodi koja se nalazi u drugom loncu, na srednjoj temperaturi. Kad se otopi, umiješajte eterično ulje citronele - 10 do 13 kapi i 5 do 8 kapi ulja od eukaliptusa (za svijeće srednje veličine). Polako to sipajte u staklenu posudicu i pazite da se fitilj ne pomakne. Ostavite nekoliko sati da se stvrdne pa uklonite štapiće koji drže fitilj.