Napravite domaće repelente za komarce od prirodnih sastojaka

Nije nužno nabavljati one kupovne, isprobajte neki domaći recept s provjerenim sastojcima. Naime, stručnjaci predlažu razna eterična ulja te niz drugih varijanti kojima možemo vjerovati.

Ocat i kombinacija ulja

- Domaći repelenti protiv komaraca oslanjaju se na kombinaciju eteričnih ulja pomiješanih s bazom od octa, hamamelisa, kokosovog ulja ili izopropilnog alkohola - izjavila je stručnjakinja za komarce Shannon Harlow-Ellis.

- Pomiješajte sve te sastojke u bočici s raspršivačem i prskanja prije nego što izađete van - piše Martha Stewart.

Kombinacija kokosa i paprene metvice

Jedan od najučinkovitijih DIY repelenata zahtijeva samo kokosovo ulje i paprenu metvicu, kaže Harlow-Ellis.

- Ova je kombinacija mirisa divna ljudima, a usput će otjerati komarce - izjavila je.

Sastojci su kokosovo ulje i eterično ulje paprene metvice.

Pomiješajte 1/3 šalice kokosovog ulja i 15 kapi eteričnog ulja paprene metvice u staklenci.

- Na sobnoj temperaturi tvar će biti tekućina, ali ako je pohranite u hladnjaku, očvrsnut će. Možete ga nanijeti prstima tijekom vrućeg dana za osvježavajući način da spriječite komarce - predlaže Harlow-Ellis.

Mirisna tekućina u svijeći

Ovo je super pripravak koji će ujedno dati na atmosferi.

Sastojci su 2 limuna, 2 limete, par grančica ružmarina, 8 do 10 kapi eteričnog ulja limunskog eukaliptusa, malo vode, plutajuće svijeće.

Postupak je sljedeći - u manju staklenu čašu stavite limun, limetu i ružmarin. Dodajte limunski eukaliptus pa napunite čašu vodom i u to lagano stavite plutajuću svijeću.

Klinčići zabodeni u limun

Ovo je jedan zabavan i atraktivan način, a i super miriši.

Evo procesa: Prepolovite nekoliko limuna ili limeta pa u središte popikajte 10-ak klinčića. Takve polovice rasporedite po domu, gdje god vam odgovara.

Lovor djeluje smirujuće

Znanost kaže da spojevi u lovorovom listu djeluju smirujuće na tijelo i psihu kada ih udahnemo, a dobra je vijest i da usput tjeraju komarce.

Zapalite nekoliko suhih listova lovora u prostoru koji želite očistiti od komaraca.

No, druga je opcija posipati suhi namrvljeni lovor okolo, ispod ležaljke ili stola gdje boravite.

Svijeća od citronele

Lako je napraviti svijeću od koje će komarci bježati.

Treba vam: vosak, eterično ulje citronele, eukaliptusa, 2 drvena štapića, staklena posudica sa svijećom, fitilj te ljepljiva traka.

Postupak: Stavite fitilj u staklenu posudicu tako da ga drveni štapići drži odozgo, a donji dio zalijepite trakicom za dno posude. Štapiće stavite vodoravno na posudu i fitilj pričvrstite tako da stoji u sredini i ne miče se kasnije dok ulijevate smjesu voska i eteričnog ulja.

Vosak otopite tako da ga stavite u lončić koji se zagrijava u vodi koja se nalazi u drugom loncu, na srednjoj temperaturi. Kad se otopi, umiješajte eterično ulje citronele - 10 do 13 kapi i 5 do 8 kapi ulja od eukaliptusa (za svijeće srednje veličine). Potom to polako sipajte u staklenu posudicu i pazite da se fitilj ne pomakne. Ostavite nekoliko sati da se stvrdne pa uklonite štapiće koji drže fitilj.