Obavijesti

Galerija

Komentari 1
U ZNAKU RAKA

Evo što prvi puni mjesec u 2026. donosi svakom znaku Zodijaka

Prvi puni Mjesec u 2026., koji se događa u emotivnom znaku Raka i stiže 3. siječnja, donosi snažnu energiju introspektivnosti i emocionalne jasnoće. Svaki znak osjetit će poticaj da prepozna svoje istinske potrebe, poveže se s najbližima i otpusti ono što mu više ne služi
Night clear starry sky in a snowy forest on Christmas Eve
Ova lunacija posebno naglašava sigurnost, obitelj, intuiciju i unutarnju ravnotežu, te nudi priliku da se svaki znak oslobodi starih obrazaca i zakorači u godinu s novom jasnoćom i unutarnjom snagom | Foto: 123RF
1/14
Ova lunacija posebno naglašava sigurnost, obitelj, intuiciju i unutarnju ravnotežu, te nudi priliku da se svaki znak oslobodi starih obrazaca i zakorači u godinu s novom jasnoćom i unutarnjom snagom | Foto: 123RF
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026