Evo što prvi puni mjesec u 2026. donosi svakom znaku Zodijaka

Prvi puni Mjesec u 2026., koji se događa u emotivnom znaku Raka i stiže 3. siječnja, donosi snažnu energiju introspektivnosti i emocionalne jasnoće. Svaki znak osjetit će poticaj da prepozna svoje istinske potrebe, poveže se s najbližima i otpusti ono što mu više ne služi
Ova lunacija posebno naglašava sigurnost, obitelj, intuiciju i unutarnju ravnotežu, te nudi priliku da se svaki znak oslobodi starih obrazaca i zakorači u godinu s novom jasnoćom i unutarnjom snagom
| Foto: 123RF
Ova lunacija posebno naglašava sigurnost, obitelj, intuiciju i unutarnju ravnotežu, te nudi priliku da se svaki znak oslobodi starih obrazaca i zakorači u godinu s novom jasnoćom i unutarnjom snagom |
Foto: 123RF
Ova lunacija posebno naglašava sigurnost, obitelj, intuiciju i unutarnju ravnotežu, te nudi priliku da se svaki znak oslobodi starih obrazaca i zakorači u godinu s novom jasnoćom i unutarnjom snagom
| Foto: 123RF
1. OVAN.
Ovan će osjetiti potrebu da prizna i usmjeri svoje emocije prema bliskim ljudima. Ovo je vrijeme kada se otvaraju prilike za iskrene razgovore i postavljanje zdravih granica u odnosima.
| Foto: Fotolia
2. BIK.
Bik će tijekom ovog punog Mjeseca primijetiti naglašenu intuiciju i osjetljivost. Fokus će biti na sigurnosti i stabilnosti, a Bik će razmišljati kako bolje ulagati u obitelj i svoj dom.
| Foto: Fotolia
3. BLIZANCI.
Blizanci će biti potaknuti na introspektivno promišljanje i povezivanje s unutarnjim osjećajima. Ovo je idealno vrijeme za samorefleksiju i emotivno olakšanje nakon prethodnih dilema.
| Foto: Fotolia
4. RAK.
Rak će doživjeti vrlo intenzivan emotivni period jer se puni Mjesec događa u njegovom znaku. Rak će moći jasnije prepoznati svoje potrebe i otvoriti se za samopouzdano izražavanje emocija.
| Foto: Fotolia
5. LAV.
Lav će tijekom ovog perioda preispitati svoje emocionalne obrasce i komunikaciju u bliskim odnosima. Otvara se prilika da Lav izrazi ranjivost i zahtijeva jasnoću tamo gdje je to potrebno.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA.
Djevica će osjećati potrebu za introspektivnom refleksijom i većom nježnošću prema sebi. Ovo je vrijeme kada Djevica može bolje razumjeti emocionalne potrebe i unutarnju ravnotežu.
| Foto: Fotolia
7. VAGA.
Vaga će biti usmjerena na uravnoteženje osobnih potreba i odnosa s drugima. Pun Mjesec potiče da riješi situacije koje su dugo emotivno opterećivale i da izrazi osjećaje nježno, ali jasno.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION.
Škorpion će doživjeti intenzivnije emocije i unutarnje uvide. Puni Mjesec omogućuje mu da se poveže sa svojim srcem i prepozna gdje odnosi podržavaju ili ograničavaju njegov emocionalni razvoj.
| Foto: Fotolia
9. STRIJELAC.
Strijelac će rasmišljati o unutarnjoj stabilnosti, obitelji i karijeri. Emocionalna introspektivnost pruža priliku da se preispitaju dugoročni ciljevi i osobne potrebe.
| Foto: Fotolia
10. JARAC.
Jarac će osjetiti unutarnji poziv da uravnoteži pragmatičnost i emocionalne potrebe. Ovo je prilika za introspektivnu ravnotežu i osvještavanje što je zaista važno u životu.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK.
Vodenjak će osjetiti naglašenu potrebu za sigurnošću i povezanošću s bližnjima. Intuicija će ga voditi prema jasnijem razumijevanju unutarnjih motiva i emotivnih želja.
| Foto: Fotolia
12. RIBE.
Ribe će osjetiti snažnu vezu s intuicijom, kreativnošću i unutarnjim osjećajima. Puni Mjesec potiče ih da dopuste sebi radost i emocionalnu izražajnost bez grižnje savjesti.
| Foto: Fotolia