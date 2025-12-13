Evo što se događa vašem tijelu ako jedete đumbir svaki dan

Đumbir se najviše veže upravo uz ovo doba godina, a asocira na izradu medenjaka ili čaja za podizanje imuniteta. No ovaj začin može se koristiti tijekom cijele godine - i potencijalno ima i neke zdravstvene prednosti
Iako većina vjeruje da je đumbir korijen, on je zapravo vrsta rizoma, horizontalne, podzemne stabljike. Đumbir se često nalazi u raznim slanim i slatkim jelima. Ovih 11 zdravstvenih prednosti jedenja đumbira moglo bi vas iznenaditi. Ujedno, nekim ljudima može izazvati žgaravicu i imati blagi učinak razrjeđivanja krvi.
1. SMIRUJE MUČNINE: Trudnicama se često savjetuje da pijuckaju čaj od đumbira ili probaju žvakati đumbir ako imaju jutarnje mučnine, a napitak od đumbirova je tradicionalno piće izbora za ljude koji imaju mučninu u avionu. Đumbir može ublažiti mučninu jer utječe na receptore serotonina u crijevima.
2. UBLAŽAVA PLINOVE I NADUTOST: Razmislite o zamjeni porta čajem od đumbira sljedeći put kada naručite digestiv, posebno ako osjećate nadutost nakon obroka. Đumbir pokreće hranu u probavnom sustavu, pomažući u smanjenju nadutosti i poboljšanju probave. Poznat je kao karminativ, što znači da potiče crijeva na izlučivanje i upijanje, čime poboljšava probavu.
3. SMANJUJE UPALU: Konzumiranje đumbira svaki dan može imati protuupalni učinak na vaše tijelo, što može smanjiti rizik od kroničnih bolesti i bolova u zglobovima. Njegovi glavni aktivni spojevi, posebno gingerol, imaju snažne protuupalne i antioksidativne učinke, koji podržavaju udobnost zglobova i cjelokupno stanično zdravlje. Istraživanja su pokazala da đumbir može biti učinkovito sredstvo u smanjenju boli kod osoba s osteoartritisom, a može pomoći i smanjiti bol u mišićima nakon treninga.
4. PODIŽE IMUNITET: Nitko ne može trajno izbjeći prehladu, ali đumbir može poslužiti kao prirodni pojačivač imuniteta. Antioksidansi koji se nalaze u đumbiru, zajedno s njihovim protuupalnim svojstvima, mogu podržati prirodni imunološki odgovor tijela.
5. POMAŽE PRI BOLNIM MENSTRUACIJAMA: Neka istraživanja sugeriraju da đumbir može pomoći u smanjenju menstrualnih bolova opuštanjem mišića i smanjenjem upale.
6. MOŽETE POBOLJŠATI RAZINU KOLESTEROLA: Đumbir može imati blagotvoran učinak na lipide u krvi. Istraživanja, uključujući pregled i meta-analizu iz 2024., ukazuju da dodaci đumbira mogu pomoći u snižavanju LDL ("lošeg") kolesterola i triglicerida.
7. MOŽETE STABILIZIRATI ŠEĆER U KRVI: Đumbir može pomoći u regulaciji šećera u krvi, održavanju stabilne razine energije i poboljšanju metaboličkog zdravlja. Kronično visok šećer u krvi dovodi vas u veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Pa ipak, čak i ako već imate dijabetes, đumbir bi mogao pomoći. Jedna starija studija iz 2015. otkrila je da su osobe s dijabetesom koje su uzimale 2 grama dodatka đumbira dnevno pokazale poboljšanje razine šećera u krvi.
8. PODRŽAVA ZDRAVLJE JETRE: Isti pregled koji je sugerirao da bi dodaci prehrani s đumbirom mogli pomoći u snižavanju kolesterola također je ukazao da bi mogli podržati vašu jetru. Neka istraživanja su otkrila da đumbir može smanjiti jetrene enzime, a to može biti dijelom zbog pozitivnog učinka đumbira na inzulinsku rezistenciju.
9. POTIČE ZDRAVLJE MOZGA: Redovito konzumiranje đumbira može dugoročno poboljšati zdravlje vašeg mozga. Protuupalni i antioksidativni učinci đumbira mogu pomoći u održavanju zdrave funkcije mozga tijekom vremena. Istraživanje iz 2022. pokazalo je da dva spoja koja se nalaze u đumbiru mogu pružiti određenu zaštitu od neurodegenerativnih stanja, uključujući Alzheimerovu bolest, multiplu sklerozu i Parkinsonovu bolest.
