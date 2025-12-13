Evo što se događa vašem tijelu ako jedete đumbir svaki dan

7. MOŽETE STABILIZIRATI ŠEĆER U KRVI: Đumbir može pomoći u regulaciji šećera u krvi, održavanju stabilne razine energije i poboljšanju metaboličkog zdravlja. Kronično visok šećer u krvi dovodi vas u veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Pa ipak, čak i ako već imate dijabetes, đumbir bi mogao pomoći. Jedna starija studija iz 2015. otkrila je da su osobe s dijabetesom koje su uzimale 2 grama dodatka đumbira dnevno pokazale poboljšanje razine šećera u krvi. | Foto: 123RF