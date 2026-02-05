Dnevni horoskop za četvrtak 5. veljače: Djevica je osjećajna, Rakovi djelujte kratkoročno....

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete biti zadovoljni današnjim razvojem situacija. I na radnom mjestu i u privatnom životu, bit će pretjeranih zahtjeva zbog kojih ćete brzo gubiti strpljenje. Zbog prevrtljivog raspoloženja, mogli biste se pokazati netaktičnima u komunikaciji s okolinom. Pokušajte ublažiti osjećajne ispade i izbjeći dramatiziranje.



Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prštat ćete energijom, a okolina vas doživljavati kao poduzetnu i sposobnu osobu. Na poslu ćete izgarati i previše raditi. Obavijesti, pisma i pošiljke koje ćete primiti skrivat će ugodna iznenađenja. U tome će najviše prednjačiti SMS poruke romantičnog sadržaja, pa ćete kratiti vrijeme dopisujući se sa simpatijom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbunjivat ćete prijatelje i ukućane promjenljivim ponašanjem, pa se nemojte ljutiti ako vam upute kritiku. Neki među vama shvatit će da je vrijeme za osamostaljenje i prestati biti ovisni o roditeljima. Ne budite previše otresiti prema drugima, osobito ako vam i ne misle naštetiti nego samo dobronamjerno savjetovati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Okrenite se svakodnevnim poslovima, mislite i djelujte kratkoročno. Budite spremni na brzo reagiranje i improvizaciju. Nekima će biti natovarene nove obaveze. Iako ćete se morati na brzinu snalaziti, napor će vam se isplatiti. Ima li vaš tinejdžer problematično ponašanje, omogućite mu razgovor sa školskim psihologom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je najviše naklonjen onima koji se bave umjetnošću. Duh kreativnosti zahvatit će i ostale Lavove, pa biste mogli kupovati ukrasne stvari za svoj dom. No kako se nećete znati zaustaviti, previše ćete potrošiti. Riješit ćete zapetljanju ljubavnu situaciju. Ako ste raskinuli odnos, još nije kasno za razgovor koji će pomoći riješiti dvojbe.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan osjećajnog ispunjenja. Želje prema nekome će biti jake, pa ste spremni na poteze koji će i vas same iznenaditi. Nadređenoj osobi svidjet će se vaša odlučnost i spremnost na hrabro djelovanje. Bit ćete puni entuzijazma i svjesni toga da uspjeh ovisi samo o vama. Mogući su dobici od nagradnih igara.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Naći ćete se na raskrižju u poslovnom ili privatnom životu i pritom biti obuzeti nizom dvojbi. Nećete se izjašnjavati, čak i ako situacija bude nalagala energičniji pristup. Pripazite da se ne upletete u ljubavni trokut, jer će vas neriješene osjećajne situacije iscrpljivati preko mjere.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zbivanja u životima drugih ljudi primorat će vas da promijenite kriterije. Mnogo ćete razmišljati o sebi pa ćete pronaći neke odgovore. Pozornost će vam zaokupljati sadržaji koji sadrže element uzbuđenja i nečeg novog. Mlađi će biti okrenuti društvenom životu, što će vas i dovesti u situaciju da nekog upoznate.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog poslovnih zaostataka, bit ćete prisiljeni ostati raditi i nakon radnog vremena. Slaba koncentracija bit će glavni krivac za neučinkovitost. S partnerom ćete raspravljati o preuređenju stana ili kupnji novog namještaja, ali se nikako nećete moći dogovoriti. Svatko će tjerati po svome pa se na kraju još možete i posvađati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sreću ćete pronalaziti u malim stvarima, poput kave s prijateljima ili u igri s djecom. Isticat ćete se na poslovnim sastancima. Šefovi i kolege cijenit će vašu mudrost i argumentiranost. Umor u večernjim satima ipak upozorava da za sve postoje granice, pa tako i za vas. Okrijepit će vas raniji odlazak na spavanje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zahvaljujući intuiciji, uspješno ćete riješiti složenu situaciju iz prošlosti. Unutarnji glas vodit će vas do pravih rješenja. Rijetki će biti trenuci koje ćete moći posvetiti sebi. Radne kolege, prijatelji i roditelji imat će veliki utjecaj na vaš privatni život pa ćete biti rastrzani na više strana, nastojeći svima udovoljiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Prednost u poslu na vašoj je strani, ali zbog neprofesionalnog pristupa poslu nekih kolega, pojavit će se teškoće koje će usporavati radni proces. Novi ljubavni počeci odvijat će se usporeno. Izgarat ćete u osjećajima i htjeti sve ubrzati, ali će vas suzdržano ponašanje druge strane sprječavati i obeshrabrivati.



