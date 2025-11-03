Evo što se događa vašem tijelu ako svaki dan pijete crnu kavu

Kava povezuje ljude, kulture i razgovore diljem svijeta. No, osim poznatog mirisa i topline, nova studija Sveučilišta Tufts otkriva kako svakodnevno ispijanje crne kave može utjecati na naše zdravlje i dugovječnost.

Istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Nutrition analiziralo je podatke 46.332 Amerikanaca prikupljene između 1999. i 2018. godine u sklopu nacionalnog zdravstvenog istraživanja (NHANES). Cilj je bio utvrditi kako različiti obrasci konzumacije kave utječu na zdravlje kroz vrijeme.

Rezultati su bili iznenađujuće jasni: osobe koje su pile barem jednu šalicu kave dnevno imale su 16% manji rizik od smrti od svih uzroka u usporedbi s onima koji kavu uopće nisu pili. Kod onih koji su pili dvije do tri šalice dnevno, taj se rizik dodatno smanjio – do 17%.

Znanstvenici ipak naglašavaju da se ne radi o poticaju na pretjerano ispijanje kave, već o potvrdi da umjerenost i jednostavnost donose najbolje rezultate.

Crna kava – najzdraviji izbor

Najzanimljiviji nalaz studije odnosi se na način pripreme kave. Samo su osobe koje su pile crnu kavu, bez šećera i mlijeka, imale navedene zdravstvene koristi. Kada su ispitanici dodavali šećer, vrhnje ili druge sastojke bogate zasićenim mastima, prednost je nestajala. Drugim riječima - najjednostavnija verzija kave pokazala se i najzdravijom.

Prednosti su bile izraženije kod onih koji piju kavu s kofeinom, dok kod beskofeinske verzije učinak nije bio toliko jasan. Istraživači pretpostavljaju da bi kofein, osim što potiče budnost, mogao pridonositi boljem metabolizmu i funkciji mozga.

Prema voditeljici istraživanja, prof. Fang Fang Zhang, pozitivan učinak kave dolazi od njenih bioaktivnih spojeva – prirodnih tvari s antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Oni štite stanice od oštećenja i mogu smanjiti rizik od kroničnih bolesti. No, dodavanje šećera i vrhnja, kaže Zhang, poništava taj učinak.

Kava kao simbol vitalnosti

Ova studija pridružuje se nizu ranijih istraživanja koja povezuju kavu s duljim životom. Primjerice, istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da su kavopije imale 10–15% niži rizik od smrti, dok su britanski znanstvenici 2022. utvrdili da osobe koje piju 1,5 do 3,5 šalice dnevno imaju 30% manju vjerojatnost smrti od bilo kojeg uzroka.

Još jedan dugoročni projekt sa Sveučilišta Harvard otkrio je da su žene koje svakodnevno piju kavu u poznijim godinama mentalno oštrije i fizički aktivnije.

Zaključak je jednostavan: crna kava, u umjerenim količinama, može biti dio uravnoteženog i zdravog života. Iako nije čudotvorni napitak, sve više dokaza pokazuje da ova omiljena jutarnja rutina donosi mnogo više od energije – možda i dulji, vitalniji život.