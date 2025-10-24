Predstavljen novi liker od kave: Idealan je za espresso martini!

Ove jeseni iz Badela nam dolazi još jedna inovacija u kategoriji premium krem likera. Vodeći regionalni proizvođač jakih alkoholnih pića i vina, u mjesecu u kojem obilježavamo Svjetski dan kave, predstavio je Badel Coffee krem liker od kave. Badel je udružio snage s omiljenim domaćim brendom i vodećim proizvođačem kave i čajeva u Hrvatskoj – Franckom te je za novi liker odabrao Franck 100 % Arabica kavu.

Za izradu Badelovog Coffee krem likera kava se priprema cold brew metodom, odnosno višesatnim namakanjem krupno mljevenih zrna kave u hladnoj vodi. Takva priprema donosi bogatiji, nježniji i manje gorak okus kave. Badel Coffee krem liker spravljen je od potpuno prirodnih sastojaka, a svojim profinjenim okusom jednako oduševljava poslužen samostalno, kao single serve, ili kao dio koktela i slastica na bazi kave. Proizvod je početkom mjeseca premijerno predstavljen međunarodnoj barmenskoj sceni i potencijalnim distributerima na sajmu Bar Convent Berlin gdje je pobudio velik interes uz isključivo pozitivne reakcije i komentare. Na tržište stiže u listopadu, u luksuznoj mat crnoj boci sa zlatnim detaljima, uz prepoznatljivo lice s omiljene Franck Jubilarne "Ciglice”.

- Kava je neizostavan dio svakodnevnog života u Hrvatskoj i jedan od najomiljenijih napitaka pa je bilo logično da našu ponudu obogatimo i hrvatskim krem likerom od kave u suradnji s najpoznatijim domaćim i regionalnim proizvođačem kave – Franckom. Od svih metoda njezine pripreme s kojima su naši majstori destileri eksperimentirali u fazi razvoja, upravo se cold brew metoda pokazala najboljom i dala nam željeni okus našeg likera. Osim uživanja u likeru kao single serve, Badel Coffee krem liker idealan je za pripremu koktela i deserata na bazi kave poput globalno popularnih espresso martinija ili tiramisua. Vjerujemo da će ovaj proizvod biti neizostavan dio ponude svih barova i restorana, ali i idealan poklon nadolazećih blagdana - izjavio je Lovro Vučković, direktor marketinga Badela 1862.

- Suradnja s Badelom donijela je novi oblik uživanja u našoj kavi u još jednom originalnom proizvodu najviše kvalitete. Vjerujemo da će Badel Coffee krem liker brzo osvojiti sve one koji u okusu kave žele uživati i na drugačiji način. Drago nam je da se domaće tvrtke poput Badela i Francka povezuju – takva partnerstva donose inovacije i stvaraju vrijednost koja osnažuje hrvatsko gospodarstvo. Ovom suradnjom potrošačima omogućujemo da dožive kavu u drugačijem kontekstu – ne samo kao jutarnji espresso ili poslijepodnevnu kavu, nego i kao dio iznimnog likera kojeg oplemenjuje naša 100 % Arabica - rekao je Zvonimir Seki, direktor marketinga Francka.

Badel Coffee krem liker proizveden je uz posebnu pažnju Badelovih majstora destilera, a odlikuje ga bogat i kremasti okus kave koji ostavlja dug i ugodan dojam na nepcu. Proizvod ima dodanu vrijednost jer je bez laktoze i glutena, bez pojačivača okusa, a niži udio alkohola od 22% prati suvremene trendove umjerene, dnevne konzumacije. Liker, osim u hladnim varijantama, izvrsno funkcionira i kao dodatak toplim napitcima, kavi, raznim desertima, a najbolje se sljubljuje u svjetski poznatom koktelu – espresso martini.

Na hrvatskom tržištu, gdje kava ima posebno mjesto u svakodnevici, novi krem liker predstavlja inovaciju koja spaja ritual ispijanja kave s užitkom finih pića. Zahvaljujući tome, ljubitelji kave sada će imati priliku počastiti sebe i druge, ili pokloniti proizvod koji na originalan način reinterpretira jedan od najprepoznatljivijih okusa u našoj kulturi.