Evo što se sve događa s vašim tijelom ako često pijete kavu

Statistički podaci pokazuju da 54 posto Amerikanaca starijih od 18 godina piju u prosjeku 3,1 šalicu kave na dan. Riječ je o milijunima dolara koje svakodnevno troše samo na kavu, a slično je stanje po pitanju potrošnje kave vjerojatno i u ostatku svijeta. No ispijanje mirisnog crnog napitka ima i zdravstvenih učinaka.

1. Možete umanjiti šanse za razvoj karcinoma i drugih bolesti

Kava potječe iz Etiopije. Slučajno ju je otkrio pastir koji je čuvao koze uvidjevši kako životinje imaju više energije nakon što su konzumirale njemu nepoznate bobice. Od tada se industrija kave razvila nevjerojatnom brzinom. Prosječni Amerikanac najviše antioksidansa konzumira iz kave. Vodeći u ispijanju tog napitka je New York, gdje se pije kava sedam puta više nego u ostatku zemlje. Svakodnevno ispijanje kave zahvaljujući unosu antioksidansa smanjuje opasnost razvoja niza bolesti. Dijetetičarka Beth Witherspoon iz Community Coffee Company navodi da je ključ u umjerenosti.

- Umjerena konzumacija podrazumijeva tri do pet šalica kave na dan i može smanjiti smrtnost različitih uzroka. Smanjuje rizik razvoja dijabetesa tipa 2, Parkinsonove bolesti, demencije, ciroze jetre i pojedinih vrsta karcinoma, uključujući rak jetre i endometrija - kazala je Witherspoon. Stručnjaci dodatno kavu nazivaju čudotvornim lijekom budući da utječe na prevenciju navedenih bolesti.

- Zapravo vam omogućujete da živite duže. Kako bi antioksidansi mogli funkcionirati, morate se odreći mlijeka i šećera - pojasnila je zdravstvena savjetnica i specijalistica za prevenciju demencije Janet Rich Pittmann. Stručnjaci ističu da čovjek ima najviše koristi iz kave ako je konzumira crnu i s kofeinom.

2. Općenito raspoloženje moglo bi se popraviti

Razine kofeina iz kave izravno su povezane s mozgom, a učinci su vidljivi već nakon malih količina kave, od 75 miligrama.

- Kofein povezujemo s pozitivnim moždanim funkcijama uključujući bolju pažnju, kava pomaže kod bolje koncentracije i općenitog raspoloženja - nastavila je Witherspoon. Pojedine studije, uključujući onu koju su provodili na Harvardu 2013. godine, pokazale su i da kava smanjuje posljedice depresije te snižava stopu samoubojstava. Ljudi koji su pili dvije do tri šalice kave na dan imali su 45 posto manji rizik od samoubojstva. Možda je to i zato što je kofein stimulans koji pomaže u boljem raspoloženju.

3. Memorija postaje veća i dugotrajnija

Dok kofein s jedne strane utječe na koncentraciju i bolju pažnju, nova studija pokazuje da ima utjecaja i na trajanje te količinu sjećanja. Prema časopisu Nature Neuroscience, kofein može do 24 sata nakon konzumacije pomoći u povećanju dugoročnog sjećanja kod ljudi. Pritom treba imati na umu da veća količina kofeina nema veći učinak i da više kave ne znači da će djelovanje kofeina biti bolje.

4. Pomaže u sportovima

Sudeći prema dijetetičarki Whiterspoon, sportaši koji piju kavu mogu imati psihičke i fizičke koristi od konzumiranog kofeina.

- Prirodni kofein iz kave povezan je s boljim fizičkim radom, osobito u vježbama izdržljivosti i kod aerobika. Količina kofeina preporučljiva za bolju izvedbu je dva do šest miligrama na kilogram tjelesne težine. To znači da prosječnom čovjeku do četiri šalice kave mogu poboljšati sportsku izvedbu - zaključila je. Dodatno, kofein može pomoći i kod dugotrajnih i kratkotrajnih učinaka fizičke aktivnosti. Kofein reagira s receptorima u mozgu koji isključuju prepoznavanje adenozina, kemikalije koja uzrokuje osjećaj umora.

U tom kontekstu kava može smanjiti osjećaj umora kao i boli. Budući da kava doprinosi koncentraciji, ujedno pomaže i uspješnom vježbanju.

5. Ako pretjerate, može narušiti dnevnu rutinu

Ukoliko pojedinac pretjera s unosom kave, mogao bi osjetiti negativne posljedice uzimanja tog napitka. Posljedice su nemir, napadi panike, nesanica ili poremećen san pa čak i ovisnost o kofeinu. Prema podacima američke udruge za zaštitu srca, ljudi ovisni o kavi prolaze ovisničke krize u razdoblju od 12 do 24 sata nakon uzimanja zadnje šalice kave, koliko joj treba da se razloži u organizmu. Najčešći simptom je glavobolja. Kao i kod svakog pretjerivanja, moguć je i smrtni ishod. Studije su pokazale da je smrtonosna doza kofeina sadržana u 100 šalica kave u danu, no podaci ovise o pojedincu i njegovom metabolizmu.

6. Može podići razinu kolesterola

Ako koristite perkolator, French press ili pijete espresso, vaša kava sadrži više lošeg kolesterola od instant kave ili one koju pripremaju papirnatim filterima. Razlog je taj što, navode stručnjaci, filter odvaja terpene, ulja koja podižu razinu kolesterola.

7. Može vam kratkoročno porasti tlak

Porast krvnog tlaka nakon konzumacije kave obično je kratkoročan i nema utjecaja na dugoročno zdravlje, tvrde na stranici dietvsdisease.org.

- Većina prehrambenih navika obično utječe na krvni tlak i bolesti srca. S druge strane, svakodnevna konzumacija kave nema negativnih učinaka na krvne žile - tvrde oni.

