Evo što se sve dogodi s tijelom kada prestanete izlaziti iz kuće

Već desetljećima većina ljudi provodi veći dio vremena u zatvorenom. Radimo, živimo i zabavljamo se unutar četiri zida. Ipak, previše vremena u zatvorenom prostoru, iako se osjećate zaštićeno, može imati ozbiljne posljedice na vaše zdravlje
U nastavku pogledajte što se dogodi tijelu kada prestanete izlaziti iz kuće.
U nastavku pogledajte što se dogodi tijelu kada prestanete izlaziti iz kuće. |
U nastavku pogledajte što se dogodi tijelu kada prestanete izlaziti iz kuće.
VAŠE RASPOLOŽENJE MOŽE SE PROMIJENITI Provođenje malo vremena na otvorenom znači da ne dobivate dovoljno sunčeve svjetlosti, što može utjecati na razinu serotonina. Serotonin, poznat i kao „hormon sreće“, neurotransmiter je koji ima važnu ulogu u stabilizaciji raspoloženja i utječe na to kako se osjećamo. Ako ste stalno u zatvorenom prostoru, tijelo proizvodi manje serotonina. To može dovesti do razdražljivosti, lošijeg raspoloženja i povećane napetosti.
MOŽDA ĆE VAM BITI TEŠKO PROBUDITI SE UJUTRO Izlaganje prirodnom svjetlu, osobito ujutro, pomaže u regulaciji cirkadijalnog ritma, odnosno ciklusa spavanja i budnosti. Ako ne izlazite dovoljno, taj ritam može se poremetiti. Razina melatonina, hormona sna, možda se neće pravilno smanjiti ujutro, što otežava ustajanje iz kreveta. Dugoročno, to može uzrokovati stalnu pospanost i poremećaj sna.
MOŽETE POČETI OSJEĆATI VIŠE BOLOVA Manjak boravka na suncu može smanjiti razinu vitamina D u tijelu. Vitamin D važan je za zdravlje kostiju i mišića, a njegov nedostatak povezuje se s bolovima u mišićima i zglobovima. Dugoročno, to može povećati osjećaj nelagode i ukočenosti.
VAŠA PROBAVA MOŽE PATITI Niska razina vitamina D povezuje se s razvojem upalnih bolesti crijeva i narušava ravnotežu crijevne flore. Nedostatak vitamina D može izazvati probavne smetnje i nelagodu. Održavanje optimalne razine ovog vitamina važno je za cjelokupno zdravlje probavnog sustava.
GROZNICA ZATVORENOG PROSTORA (CABIN FEVER) Dugotrajna izolacija u zatvorenom prostoru može izazvati osjećaj dosade, frustracije i nezadovoljstva. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe, ali često uključuju napetost i nemir. Redoviti izlazak na otvoreno može ublažiti ove negativne osjećaje i poboljšati mentalno stanje.
VAŠE ALERGIJE MOGU SE POGORŠATI Nedostatak sunčeve svjetlosti smanjuje razinu vitamina D, što može pogoršati alergijske reakcije. Vitamin D pomaže aktivirati stanice koje ublažavaju simptome alergija. Redovit boravak vani može zapravo pomoći u kontroli sezonskih alergija.
MOŽETE OSJEĆATI VIŠE STRESA Boravak u zatvorenom prostoru dok smo umorni ili pod stresom često djeluje privlačno, ali dugoročno povećava stres. Priroda, zvukovi, svjetlost i mirisi djeluju umirujuće na mozak. Boravak vani također potiče proizvodnju serotonina i dopamina, hormona sreće, što smanjuje napetost i poboljšava raspoloženje.
RIZIK OD RAZVOJA RAKA MOŽE SE POVEĆATI Premalo izlaganja suncu smanjuje razinu vitamina D, što povećava rizik od razvoja određenih vrsta raka. Istraživanja pokazuju da mnogi pacijenti s rakom imaju nisku razinu vitamina D. Uravnoteženo izlaganje prirodnoj svjetlosti pomaže u prevenciji i održavanju zdravlja.
VAŠE PAMĆENJE MOŽE OSLABITI Nedostatak vremena na otvorenom može smanjiti kognitivne sposobnosti, uključujući kratkoročno pamćenje. Istraživanja pokazuju da šetnje u prirodi poboljšavaju pamćenje i mentalnu agilnost. Boravak u prirodi stimulira mozak i pomaže u održavanju mentalnog zdravlja.
MOŽETE SE POČETI OSJEĆATI DEPRESIVNO Dugotrajna izolacija kod kuće može pogoršati simptome depresije. Nedostatak aktivnosti i socijalnih kontakata smanjuje motivaciju za svakodnevne aktivnosti. Redovito izlazak van i kretanje pomažu u poboljšanju raspoloženja i mentalnog zdravlja.
MOŽETE OSJEĆATI UMOR Nedostatak vitamina D i kretanja može uzrokovati stalni osjećaj umora. Boravak u zatvorenom prostoru često znači manje fizičke aktivnosti, što dodatno smanjuje energiju. Boravak u prirodi i kretanje povećavaju vitalnost i osjećaj energije.
POVEĆAVA SE RIZIK OD PRETILOSTI I DRUGIH BOLESTI Sjedilački način života povezan je s pretilošću, dijabetesom i bolestima srca. Dugotrajno sjedenje i manjak kretanja povećavaju ove rizike. Redovita aktivnost i izlazak van smanjuju šanse za razvoj ovih bolesti.
DJETETOV VID MOŽE BITI POGOĐEN Igranje na otvorenom pomaže u razvoju vida kod djece i smanjuje rizik od kratkovidnosti. Djeca koja provode više vremena vani manje će vjerojatno trebati naočale u budućnosti. Prirodna svjetlost i gledanje u daljinu pomažu zdravom rastu očiju.
MOŽETE BITI IZLOŽENI VIŠEM ZAGAĐENJU ZRAKA Zrak u zatvorenom prostoru može biti zagađeniji od vanjskog zraka zbog kuhanja, boja, lakova i plijesni. Loša ventilacija pogoršava kvalitetu zraka. Redovito provjetravanje i izlazak van pomažu u smanjenju izloženosti štetnim tvarima.
