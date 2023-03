Evo što većina ljudi pogrešno pretpostavlja o samcima: Oni nekada žele društvo, ne ljubav

U svijetu koji neudatu ženu određene dobi tretira kao tinejdžericu koju nisu pozvali na maturalnu, iznimno je važno prepoznati jedinstvenu mudrost samačkog života - mudrost koja se razvija polako, tijekom mnogo godina.

Sram se često veže za pojedince, posebno žene, koje dugo vremena ostaju bez partnera, osobito kad stare.

Mnogima teško pada živjeti sam u društvu koje je tako rigorozno izgrađeno oko parova i obitelji. Mnoge internetske stranice i forumi preplavljeni su pitanjima koja postavljaju zabrinuti samci - od toga što to nije u redu s njima do toga jesu li sposobni izlaziti nakon što su bili samci više od deset godina...

Postoje mnoge negativne poruke i dosadne pretpostavke o samoći koje se provlače kroz društvo, a žene su, više nego muškarci, češća meta.

Evo što o tome ima reći američka autorica Eleni Stephanides:

1. Sasvim je moguće da se ne trudite previše

- Od svoje osamnaeste godine ljudi su mi govorili da me želja za vezom sprječava da je pronađem. Kad bih samo prestala mariti ili to željeti, veza bi pronašla mene. No upoznala sam mnoge tijekom godina čija ih želja za vezom definitivno nije spriječila da je pronađu - kaže autorica.

2. Želja za vezom ne znači da ste nezahvalni za sve ostale pozitivne aspekte svog života

U svojim samačkim godinama često je osjećala da se neprestano tjera da gleda život s vedrije strane, broji blagoslove i izražava zahvalnost, i sebi i onima okolo, za prijatelje, hobije i druge stvari koje je imala u životu.

- Sada se mnogo manje osjećam ovako. To jest, ne osjećam se kao da trebam forsirati zahvalnost i poštovanje; teče prirodno kao odgovor na sve ono pozitivno što trenutno ispunjava moj život. Živim to u skladu sa svojim vrijednostima. Provodim vrijeme na način na koji želim. Ipak, bilo je u redu željeti više, čak i tada. Želja za partnerstvom je ljudska i valjana, te je više nego razumljivo da s vremena na vrijeme ispliva na površinu - istaknula je Eleni.

Samci su skloni ljubavi i društvu jednako kao i drugi. Vlastito društvo može biti divno, ali niste slabi ako se taj osjećaj da vam 'nešto nedostaje' još uvijek neočekivano pojavi.

3. Potpuno je moguće da istinski samo želite društvo, a ne nužno nekoga tko će zadovoljiti sve vaše emocionalne potrebe

Ponekad se pretpostavlja da je ženina želja za partnerom ukorijenjena u nerealnim očekivanjima da će romantična veza ispuniti sve njezine emocionalne potrebe.

- Istina za mene, u mojim dvadesetima, bila je da bih rado zadovoljila neke od tih potreba kroz platonsku vezu. Međutim, što sam starija, činilo se da su prijatelji postajali sve manje dostupni. Sada sam zadovoljnija svojim prijateljstvima, a kombinacija prilagodbe očekivanja i susreta s više istomišljenika pomogla mi je da osjećam da su moje potrebe za povezivanjem uglavnom zadovoljene. Ali to nije uvijek bio slučaj. A za one vani koji trenutačno osjećaju prazninu, to nije uvijek zbog nedostatka truda - objašnjava ona.

Bilo bi zgodno vjerovati da potpuna tajna sreće leži u potpunosti u nama samima. Ali pojedinačni napori i briga o sebi mogu samo toliko poboljšati nečiji život. Istina je da trebamo druge, u određenoj mjeri. Većina treba barem određenu količinu zdravih i zadovoljavajućih veza. Ako se osjećate kao da činite sve što možete, a ne dobivate ono što trebate, to je obeshrabrujuće.

4. Vaš bi život zapravo mogao biti dovoljno ispunjen ovakav kakav jest

Pronađite hobi, postanite zanimljivija osoba, radite na svojim problemima, usredotočite se na svoja prijateljstva, radite više na svojoj karijeri.... Ovo su samo neki od mnogih savjeta koji se daju samcima.

- Mislim da ponekad mnogi pretjerano propisuju savjet 'živi ispunjenim životom' koristeći ga kako bi opravdali zašto neki ostaju bez partnera, čak i kada to nije primjenjivo. Na primjer, kad sam stvarno željela vezu, uživala sam u životu koji sam si skrojila - kaže Eleni dodajući kako je uglavnom pronalazila vrijeme za planinarenje i uživanje u prirodi barem nekoliko puta tjedno, vozila je bicikl, čitala, kuhala zdrave obroke, planirala solo putovanja i pronašla dovoljno vremena za prijatelje te je bila otvorena i prijemčiva za ljepotu svijeta oko sebe...

Iako je imala sve to, još uvijek je povremeno željela partnera. Istina je da svakakvi pojedinci, od onih s punim životom do onih s malo hobija, pronalaze ljubav.

Čak i oni čiji životi izgledaju neuljepšani ili 'prazni' kada se promatraju izvana sposobni su za intimne veze. Naša vrsta ne bi opstala da su jedini od nas koji su se udružili bili oni s prošlim vremenima i pretrpanim danima, ističe.

5. Gubici 'mini' ili 'skoro' odnosa i dalje su gubici

Kronično slobodni vjerojatnije će imati više iskustva s aplikacijama za spojeve. Više vremena provedenog u igri spojeva znači više izloženosti neizliječenim emocionalnim problemima koji kolaju tim vodama.

Podložniji su da budu uhvaćeni u frustrirajući i stalni krug lažne nade i opreznog optimizma, nakon čega slijedi razočaranje.

Koliko god željela 'jednostavno preboljeti' neke od ovih situacija u vezi i ne dopustiti da utječu na nju, sićušne interakcije serijskih spojeva pretvaraju se u bol i nepovezanost i mogli bismo biti sve više ljuti ili ispunjeni panikom jer nismo metabolizirali prethodne gubitke.

- Sada mogu vidjeti, ta su iskustva još uvijek bila gubici. Kad god uložite srce i vrijeme, gradite neki oblik veze. Kad ta veza nestane, osjetit ćete povrijeđenost. Ne samo da je više nego u redu osjećati svoje osjećaje; to je neophodno za nastavak - ističe Eleni.

6. Nije zato što ste slomljeni ili trebate provesti više vremena u liječenju svojih problema

Ovaj savjet mitologizira 'savršeno zdravlje' i implicira da možemo doći do mjesta gdje smo u potpunosti 'izliječeni'...

- Oni s mnogo više emocionalne prtljage od mene i drugih kronično samaca koje poznajem pronašli su ljubavne veze. Vječni 'zabrinuti'. 'Dosadni'. Pojedinci iz cijelog spektra pronašli su partnere koji misle o njima. Nisu morali raditi na poboljšanju sebe. Nisu morali prolaziti kroz godine i godine rigorozne terapije. Nije im trebala potpuna transplantacija osobnosti. Temeljna poruka koju čujem da izbija iz ovog savjeta je sljedeća: promijenite tko ste - ističe autorica pitajući što ako biste umjesto toga prebacili se na ovu poruku: ne trebate se neprestano truditi.

Terapija može pomoći da postanete samosvjesniji, sigurniji u sebe i jasniji oko onoga što tražite, ali u konačnici, upoznavanje kompatibilnog partnera u velikoj mjeri ovisi o sreći, vremenu i tipovima ljudi s kojima se susrećete, prenosi Tinybuddha.

Vrijedni ste ljubavi takvi kakvi jeste.

- Godinama sam tražila razloge da objasnim svoj status samca. Zaključak do kojeg sam sada došla je da ne postoji veliki sveobuhvatni razlog. Ili bolje rečeno, toliko ih je da nema smisla pokušavati ih sve izdvojiti. Pokušaj potpunog raspetljavanja svežnja bio bi neproduktivan utrošak vremena. Da, neki položaji u društvu mogu povećati vaše izglede. A manje je vjerojatno da će se zdravi odnosi pojaviti između ljudi s neizliječenim emocionalnim problemima. Ipak, u konačnici, vrijeme i prilika ključni su aspekti - kaže Eleni.

Pravi partneri uljepšat će jedni drugima živote kada im je suđeno. Ne može se reći kada će se to dogoditi.

- Sada osjećam manju hitnost da budem u vezi nego prije i zahvalna sam na tome. Pronicljiviji objektiv mi je omogućio da budem bolji čuvar svoje emocionalne energije i života općenito. To je također dovelo do rasta. Nadam se da će svatko tko se bori sa sramom i sumnjom u sebe malo lakše disati, znajući da se ne morate toliko truditi da se poboljšate, da ste dragi kao i mi ostali, upravo takvi kakvi jeste - ističe Eleni.

