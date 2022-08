Briga o sebi: Počastite se kad god osjetite da vam to treba

Postoji mnoštvo ideja za 'njegu sebe' kad god se poželite počastiti i opustiti. 'Njega o sebi' može značiti puno različitih stvari, ovisno o osobi i onome što joj je u tom trenutku stvarno potrebno; od maski za lice preko vježbi disanja do vođenja dnevnika. Inspiracije njegujućih ideja za sebe su neograničene, i potrebno je znanje o tome kako takva vrsta njege zapravo funkcionira, i što je najvažnije, zašto nam je neophodna.

Dakle, kako briga o sebi zapravo funkcionira?

Iako svi možemo činiti različite stvari kako bismo si pružili dozu brige o sebi, cilj je prilično univerzalan: ponuditi sebi priliku da učinite nešto zbog čega ćete se osjećati dobro. Kao što psihoterapeutkinja Megan Bruneau, magistra znanosti, objašnjava, briga o sebi je važna i korisna i psihološki i fiziološki. Psihološki, objašnjava Bruneau, je to prilika za nas da njegujemo svoj odnos prema sebi i osjećamo se ugodnije u samoći. Napominje da je to posebno važno u trenucima kada se osjećamo samokritično, što dovodi do raznih emocija poput srama, tjeskobe, krivnje, usamljenosti itd.

Onima koji se bore da se 'osjećaju bolje u svojoj koži', ovakva briga može im ponuditi izravniji put do izražavanja ljubavi prema sebi, dodaje ona. O tome možete razmišljati kao o izražavanju jezika ljubavi, ali okrenutom prema unutra, prema samom sebi, dodaje Megan.

Bilo da se radi o riječima potvrde ili darovima, vođenje brige o sebi prilika je da sebi pružite ljubav koju težite primiti. Prakticiranje brige o sebi također nam može pomoći da se osjećamo sigurnije i opuštenije i nudi nam prostor za razmišljanje i obradu informacija o sebi, kaže Bruneau. A fiziološki, dodaje ona, određene prakse samopomoći mogu pomoći u snižavanju kortizola, hormona stresa, i povećanju razine hormona 'dobrog osjećaja'.

- Ne samo da to pozitivno utječe na naše zdravlje, raspoloženje, san i odnose, već nam omogućuje da se osjećamo prisutniji i povezaniji sa sobom i drugima, objašnjava Bruneau.

Ideje koje morate isprobati:

Samopomoć

Svima nam je potrebna redovita praksa samopomoći kako bismo se hranili na fizičkoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Bilo da više volite šetnju prirodom ili večer u kinu, svakako odvojite trenutak za podršku i brigu o sebi. Učinite to odmah danas, donosi MBG.

