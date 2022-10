Zašto sam još solo? Stručnjaci za veze odgovaraju na ovo pitanje

Dakle, želite ozbiljnu vezu, ali to vam se jednostavno ne događa. Postoji toliko mnogo razloga zašto mnogi ostaju samci čak i kada to ne žele, u rasponu od nesvjesne samosabotaže i sistemskih prepreka do jednostavnih, nekontroliranih slučajnosti. Ako ste netko tko se pita zašto ste sami - razmislite o sljedećim preprekama koje vam se mogu naći na putu.

12 razloga zašto ljudi ostaju samci

1. Izlasci nisu prioritet

Prvo i najvažnije, mnogi ostaju samci jer jednostavno nisu na bilo koji aktivan način postavili prioritete u svom ljubavnom životu. Možda sanjaju da će jednog dana biti u predanoj vezi, ali ne odvajaju vremena za društvene događaje ili spojeve, odbijaju one koji pokazuju interes za njih i drže svoje živote toliko zaokupljenima da ne bi imali vremena ni za to da im ljubav pokuca na vrata. Posao, tjelovježba, prijatelji i hobiji imaju prednost, dok se spojevi tretiraju kao sporedna misao.

Nema apsolutno ničeg lošeg u tome da date prednost drugim dijelovima života u odnosu na veze, a ako vam je to najvažnije u ovom trenutku, prihvatite to ponosno. Vi odlučujete koji su vam prioriteti, a ljubavni život može se odvijati onako kako odaberete. Isto tako, ponekad neka razdoblja života jednostavno ljubavnim spojevima ne mogu dati prioritet. Samo trebate imati na umu da izlasci danas često zahtijevaju malo inicijative i namjere. Dok neki mogu upoznati romantičnog partnera sasvim slučajno, to se ipak ne mora dogoditi svakom. Dakle, ako vam se to nije dogodilo i žudite za partnerstvom, možda je vrijeme da počnete malo aktivnije ulagati u svoj život na spojevima.

2. Dopuštaš da te strah sputava

- Strah je jedan od glavnih razloga zbog kojih mnogi ostaju samci - kaže stručnjakinja za seks i izlaske Myisha Battle. Ovo uključuje strah od odbijanja, strah od pokretanja profila za online upoznavanje i strah od isticanja svojih namjera.

Možda biste željeli dati prioritet spoju, ali zapravo se bojite predati do kraja i učiniti to jer strahujete što će drugi misliti o vama ili se bojite da ćete biti povrijeđeni, pojašnjava Myisha.

- Ponekad se čini sigurnije sjediti i čekati da ljubav dođe k vama ili reći da ste samo 'previše zauzeti' ili da se 'trenutačno fokusirate na sebe' nego otvoreno priznati da želite vezu i raditi sve što je potrebno da bi se to dogodilo - dodaje.

3. Niste upoznali pravu osobu

Prema američkoj kliničkoj psihologinji dr. sc. Carli Marie Manly, ponekad pojedinci ostaju samci dulje nego što bi željeli jer jednostavno još nisu upoznali pravu osobu.

- Unatoč potrazi za partnerstvom, neki smatraju da ne mogu pronaći pravu kombinaciju - kaže ona.

Neki od nas kompatibilni su sa svima, dok drugima treba određena vrsta osobnosti ili dinamika odnosa da bi stvarno 'kliknuli'. Onima koji spadaju u potonju skupinu možda jednostavno treba malo više vremena da prođu kroz potencijalne partnere prije nego što pronađu nekoga s kim su uistinu kompatibilni.

4. Stalno izlaziš s pogrešnima

Ponekad mnogi ostanu samci jer zapravo imaju pogrešan 'radar' ili ne znaju izabrati odgovarajuće partnere, odnosno tip osobe. Mnogo je razloga zbog kojih se mnogi stalno nalaze u vezi s pogrešnima, ali neki od najvećih uključuju - izlasci s onim što je poznato umjesto s onim što je zdravo, jurnjava za usponima i 'dramama' umjesto zdravih, sigurnih veza, vjerovanje lijepom licu bez provjere nečijeg srca, ne provjerite jesu li vam namjere usklađene prije nego što se emocionalno uključite, ne prepoznajete alarme dovoljno brzo, uskakanje u rizične veze...

5. Imate nerealna očekivanja

U nekim slučajevima, nemogućnost pronalaženja odgovarajućeg partnera posljedica je previsokih očekivanja, ističe Manly. U redu je imati visoke standarde kada su u pitanju veze i odnosi. U isto vrijeme, mnogi odlaze na spojeve s dugim popisom osobina koje traže kod partnera, a koji je toliko detaljan da nitko ne može ispuniti sve.

- Ako je letvica postavljena previsoko u nadi da ćete pronaći savršenog partnera, pravi partner može ostati neprimijećen - objašnjava ona.

6. Uopće nemate standarde

- Na suprotnom kraju spektra, neki ostaju samci jer ljestvicu ne postavljaju dovoljno visoko, a neki se uopće ne trude postaviti standarde - ističe Manly. Iako moramo paziti da nemamo nerealna očekivanja od partnera, važno je ipak imati neke standarde u pogledu ponašanja koja ćete prihvatiti, a koja nećete. Možete ostati vječni samac ako stalno puštate unutra pojedince koji prelaze vaše granice ili ih ne poštuju te ako si stalno dopuštate izlaziti s nekim tko vas jednostavno ne zanima ili s kim niste kompatibilni.

- Kada ne trošimo vrijeme na stvaranje razumnih očekivanja, možemo se osjećati razočarano od strane mogućih partnera - kaže Manly.

7. Tek morate naučiti ključne vještine odnosa

Govoreći o razočarenju, Battle ističe da, u nekim slučajevima, vama samima možda nedostaju važne vještine odnosa ili lekcije koje su potrebne za održavanje zdravih odnosa.

- Razmislite o tome da možda postoje stvari na kojima možete raditi - kaže ona. Na primjer, ako ste netko tko se nosi s puno nesigurnosti u odnosima, mogli biste se naći u takozvanom prilijepljenom ponašanju koje zapravo na kraju odgurne održive partnere. Ili ste možda netko tko ne može hladne glave upravljati sukobom, što dovodi do eksplozivnih svađa koje vezu čine manje sigurnom ili podnošljivom za jednu ili obje strane.

Suočavanje s takvim osobnim izazovima je ranjiv posao, ali je neophodan za stvaranje uspješnih, zdravih partnerstava u budućnosti.

8. Držiš se prošlosti

Neki se bore da uđu u novu vezu jer su još uvijek emocionalno vezani za nekog iz svoje prošlosti, bilo da da se radi o bivšem, ili nekom tko im nikada nije uzvratio osjećaje ili su imali neko drugo iskustvo iz koje im još uvijek opterećuje srce i zatvara ih za nove potencijalne veze.

9. Imate nezacijeljene rane

Osim bivših, postoje i druge rane iz prošlosti koje mogu prodrijeti u sadašnji način na koji se ponašamo i krećemo kroz veze, prema Manlyju.

- Neriješena trauma često stoji na putu pronalaska partnera punog ljubavi - objašnjava ona. Na primjer, obiteljska povijest, iskustva iz djetinjstva i odnos s roditeljima mogu imati golem utjecaj na ponašanje u odnosima kao odraslima. Te se rane mogu manifestirati kao problemi privrženosti, problemi napuštanja, problemi s povjerenjem i još mnogo toga, a sve to može otežati održavanje veze. Kada nismo svjesni svojih unutarnjih izazova ili ne radimo na njihovom iscjeljivanju, često nesvjesno guramo druge od sebe.

10. U nepovoljnom ste položaju zbog društvenih predrasuda

- To što ste samac vjerojatno nije vaša krivica - ističe Battle napominjući kako izlasci mogu biti neporecivo minsko polje, posebno za manjine bilo koje vrste, za one koji se bore s debljinom, za osobe s invaliditetom itd. Iako je došlo do velikog napretka u pogledu tjelesne pozitivnosti i inkluzivnosti, nesretna je istina da mnogi sporije razvijaju ljubavne živote.

Seksualni rasizam, određene sposobnosti, fobije i sve vrste predrasuda infiltriraju se u način na koji pojedinci komuniciraju jedni s drugima i biraju s kim izlaze, a s kim neće.

- Činjenica je da nas izlasci temeljeni na fizičkom podudaranju ne tretiraju sve jednako - istaknula je Battle.

11. Niste otvoreni prema modernoj kulturi spojeva

Mnogi čeznu za starim vremenima, kada su sretali partnere u barovima i okupljanjima. Naravno, puno njih još uvijek upoznaje partnere na taj način, a možete i vi. No važno je prepoznati da se sve više pojedinaca danas okreće aplikacijama za spojeve kao preferiranom načinu upoznavanja, a mnogi koje ste prije mogli upoznati u gradu sada traže svoju ljubav 'na mreži', što znači, da biste povećali svoje izglede, možda ćete morati otići tamo. Također, važno je provjeriti vlastiti način razmišljanja kada je riječ o aplikacijama za spojeve, jer ako uđete sa stavom da su aplikacije gubitak vremena i da vam uništavaju život, ta gorčina može prodrijeti i kroz vaš profil, otežati vam povezivanje s onima koji su zapravo uzbuđeni što su tamo i razgovaraju s vama.

12. Zapravo ne želiš vezu

Neki ostaju samci jer, duboko u sebi, jednostavno ne žele vezu ili sretno mogu živjeti bez nje. Postoji golem društveni pritisak na sve, osobito na žene, da se moraju 'množiti' i vjenčati, a ponekad se internalizira taj pritisak i mnogi počnu vjerovati da želja za partnerstvom dolazi iznutra, dok zapravo dolazi izvana - isključivo. Također živimo u kulturi koja nagrađuje - društveno i sustavno - sposobnost da se pronađu i održe romantične veze, a biti samac često se tretira kao osobni neuspjeh. U takvom okruženju, nije ni čudo da toliko njih očajnički traži partnerstvo i osjećaju se posramljeno ili nesigurno kada ga nemaju, čak i kada ga možda zapravo ne žele.

Je li normalno biti samac?

- Potpuno je normalno biti samac, bilo po vlastitom izboru ili zato što niste pronašli ono što tražite - kaže Battle.

Prema izvješću Pew Research Center iz 2020., oko 31% odraslih u SAD-u je samac, a polovica samaca trenutačno ne traži vezu ili spojeve. Neki također odlučuju biti samci cijeli život. Pew izvješće iz 2017. pokazalo je da se jedna od sedam odraslih osoba koje se nikada nisu vjenčale ne želi vjenčati, a 27% kaže da nije sigurno žele li se vjenčati.

Što učiniti ako više ne želite biti samci?

1. Zapitajte se što zapravo želite

- Ako se pitate zašto ste još uvijek sami, usporite da razmislite zašto - preporučuje Manly. Započnite s provjerom želite li doista partnera ili vas očekivanja drugih guraju prema želji za romantičnom vezom. Ovo je težak posao jer uključuje pokušaj da odvojite svoje prave želje od onoga što vam je društvo reklo da želite.

2. Razmislite o svom ljubavnom životu, uključujući prošlost, sadašnjost i željenu budućnost

Ako ozbiljno tražite vezu, provedite neko vrijeme tako što ćete duboko zaroniti u svoj ljubavni život. Manly preporučuje da zapišete dnevnik o svojim prošlim iskustvima kako biste vidjeli postoje li nezaliječene rane ili traume koje bi vam mogle stajati na putu, kao i da razmislite o očekivanjima koja imate od partnera i veze. Jesu li previsoki? Preniski? Nepostojeći? Nerealni?

Kao dio ovog procesa, Battle kaže da može pomoći rad s terapeutom kako bi razgovarali o prošlim vezama i naučili kako prekinuti stare obrasce.

3. Stvarno dajte prioritet svom ljubavnom životu

Nakon što ste obavili posao i pažljivo proučili sebe, vrijeme je da se posvetite ovom dijelu života na aktivniji način.

- Preporučujem da poduzmete svaki mali korak prema svom cilju partnerstva koji za vas ima smisla - kaže Battle. To može značiti otvaranje profila za spojeve po prvi put. Ili može značiti iskrenost prema sebi i prijateljima da ste spremni ponovno započeti s traženjem partnera. Mali koraci se s vremenom zbrajaju i pomažu vam da se bolje osjećate kada prolazite neugodan proces upoznavanja.

Manly također predlaže pronalaženje novih načina da se istaknete, kao što je pridruživanje planinarskom klubu, pohađanje tečaja ili uključivanje u volontersku grupu, odnosno sva mjesta gdje možete upoznati nove pojedince i proširiti krug poznanstava. A ako još niste na aplikacijama za upoznavanje - učinite to. Ako nemate pojma odakle početi, nemojte se bojati posegnuti za podrškom - stručnjaci postoje s razlogom i mogu vas voditi na vašem putu dok ponovno uranjate u spojeve.

4. Budite jasni oko toga što želite

Što se tiče vašeg profila za spojeve, Battle preporučuje da shvatite tko ste i što tražite, upravo na svom profilu.

- Ovo će pomoći onima koji su u sličnoj poziciji da vas pronađu. Većina pokušava 'prodati' priču koliko su sjajni, i to je u određenoj mjeri OK. Samo nemojte izostaviti da želite vezu pa čak ni to kako bi ta veza mogla izgledati - kaže ona.

Pokušajte zamisliti kako bi se netko najbolje uklopio u vaš život i samo naprijed, tražite to,

5. Pronađite načine da cijenite samački život

Biti samac nije prokletstvo. Čak i ako duboko želite partnerstvo na duže staze, u međuvremenu možete uživati ​​u samačkom životu.

- Ako se osjećate nelagodno kao samac, zastanite i razmislite odakle dolazi nelagoda. Na primjer, je li to pritisak od strane prijatelja, obitelji, društva ili unutarnji osjećaj... Bez obzira na izvore nelagode, suočite se s njima izravno, kako biste se oslobodili pritiska - preporučuje Manly.

Biti u zdravoj vezi punoj ljubavi jedno je od najvećih životnih zadovoljstava. U isto vrijeme, to sigurno nije nužno za ispunjen i sretan život, a mnogi odlučuju biti samci cijeli život, i to s radošću. Ako ste netko tko želi dugotrajno partnerstvo, ali ga tek trebate iskusiti, ili se često borite da veze funkcioniraju kada do njih dođe, morat ćete pomno proučiti vlastitu povijest zabavljanja i obrasce da biste razumjeli koje bi vam prepreke mogle stajati na putu, bilo da dolaze iz vaših okolnosti ili iznutra.

Zapamtite samo da se vaša vremenska linija ne mora podudarati s onom drugih oko vas. Svi ulaze u odnose s različitim skupom potreba, povijesti, osobina ličnosti, identiteta i životnih prioriteta, a sve će to utjecati na njihove ljubavne živote, kao i na to u kojem će trenutku u životu stupiti u značajna partnerstva koja traže. Dajte si malo milosti i malo suosjećanja dok se krećete kroz to putovanje, donosi MBG.

