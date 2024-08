Evo što za vezu čini jedan poljubac od 6 sekundi svaki dan

Nakon početne zaljubljenosti i posvećenosti jedno drugom u prvim godinama veze, mnogi bračni partneri suočavaju se s kušnjom nakon što dođu brojne obaveze vezane uz odgoj djece, izgradnju karijere, brigu o starijim roditeljima. Te stvari često mogu dovesti i do udaljavanja partnera koji su preumorni da bi vodili računa o tome da 'hrane' svoje zajedništvo. No, za to je dovoljno već i 6 sekundi dnevno, odnosno jedan poljubac koji traju toliko, tvrde supružnici Bethany i John Meola iz Marylanda, koji su otkrili kako im je u obnavljanju bliskosti pomogla baš takva terapija, piše The Star.

Riječ je o dnevnoj vježbi intimnosti koju su osmislili bračni terapeuti i klinički psiholozi, supružnici John i Julie Gottman, koji ističu kako je važno takav poljubac, dok ne prijeđe u svakodnevnu naviku, staviti na popis obaveza.

Suosnivačica neprofitne organizacije Life-Giving Wounds, koja pomaže djeci razvedenih ili razdvojenih parova, Bethany Meola je za rad Gottmanovih saznala dok je još studirala na magisteriju teologije, i tad joj se taj njihov prijedlog činio malo blesavim. No, kad ga je kasnije primijenila u braku sa svojim suprugom, primijetila je da poljubac od 6 sekundi doista unosi razliku u odnos.

- Poljubac traje dovoljno dugo da vas prizemlji i podsjeti da ste s osobom koju volite i kojoj ste se odlučili posvetiti. Pritom trajanje poljupca od šest sekundi nije izabrano proizvoljno, pojasnio je John Gottman, koji je sa suprugom i suradnicom Julie osnovao Gottman Institut za obuku bračnih terapeuta. Oni su tijekom 30 godina proučili više od 3000 parova i došli do zaključka da je šest sekundi namjerne posvećenosti i intimnosti partnera dovoljno da potakne oslobađanje oksitocina. Riječ je o hormonu koji je odgovoran za povezivanje bebe s majkom, odnosno pomaže u izgradnji povjerenja i smiruje centar straha u mozgu, pa se partneri povezuju pružajući jedno drugome utjehu i sigurnost. Gottman je to povezao i sa istraživanjem liječnika Paula Zaka, koji tvrdi da zagrljaj u trajanju od 20 sekundi ima isti učinak.

Julie Gottman kaže kako je produženi poljubac najučinkovitiji kod parova koji su posvećeni jedno drugome i koji su izgradili određenu razinu povjerenja. Parovi koji su u krizi i koji rade na rješavanju određenih problema možda neće biti spremni za ovakav oblik terapije.

Da bi metoda bila učinkovita, partneri, prije svega, moraju donijeti odluku o izdvajanju vremena za rad na odnosu i dogovoriti se da svoju vezu žele staviti na prvo mjesto. Dovoljno je da jedan partner predloži testiranje tehnike poljupcem, potom pokušajte stvoriti od toga ritual te odrediti isto vrijeme za poljubac svakog dana, primjerice kada svi odlaze na posao i u školu ili neposredno prije spavanja.

Takav ritual sprječava vas da se sve pretvori u stvaranje tzv. menadžerske veze, u kojoj bi to mogao postati samo još jedan od zadataka na popisu, koji ćete obaviti bez emocija. Kad je to zajednički ritual, postaje trenutak u kojem ćete se sigurno prisjetiti da je pred vama osoba koju volite i netko oko koga se trudite da biste postigli zajednički cilj.

- Trik je u tome da se pobrinete da oboje uživate u tome, a ne da to radite zato što morate, kaže Julie Gottman. Imajte na umu da za takvu terapiju nema izgovora: Šest sekundi dnevno svatko može izdvojiti, to može biti i jutarnji poljubac pred kupaonicom, prije nego započnete dan, koji će vam dati energiju za to da ga lakše prebrodite.