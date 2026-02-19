Obavijesti

TRAJE 29 DANA

Počinje ramazan, sveti mjesec posta za islamske vjernike

Piše HINA,
Za pripadnike islamske vjeroispovijesti u četvrtak počinje ramazan, mjesec posta, dobročinstva i objavljivanja Kurana poslaniku Muhamedu, a trajat će 29 dana

Ramazan je deveti mjesec islamskog kalendara i jedan od najsvetijih mjeseci u islamskoj religiji tijekom kojeg se muslimani širom svijeta pridržavaju posta od zore do zalaska sunca. Ovaj mjesec je posebno važan jer predstavlja vrijeme introspekcije, duhovnog čišćenja i približavanja Bogu.

Kuran je središnji vjerski tekst u islamu. Muslimani vjeruju da je Bog usmeno objavio Kuran poslaniku Muhamedu preko 'meleka' Džibrila (anđela Gabrijela" tijekom razdoblja od 23 godine. Ramazan je jedini mjesec koji se spominje u svetoj knjizi muslimana. 

Prema vjerovanju, objava Kurana poslaniku Muhamedu počela je 609. godine, u vrijeme Lejletul-kadra, također poznatog kao Noć odluke ili Noć moći, dok je bio u pećini Hira, koja se nalazi u okolini grada Meke, a taj se događaj zbio u vrijeme ramazana. 

Tri godine nakon prve objave, Muhamed je počeo javno propovijedati novu vjeru, naglašavajući, kao i judaizam i kršćanstvo koji su prethodili islamu, da je Bog jedan. Po njemu, potpuna predaja islamu je jedini način prihvatljiv Bogu i on je posljednji Božji poslanik.

Kuran je objavljen na arapskom jeziku i sastoji se od 30 odjeljaka, 114 poglavlja, 6236 stihova i 77.432 riječi.

U spomen na milost primanja Kurana, njegovog iščitavanja, učenja i opetovanog slušanja, muslimani (odrasli i zdravi) poste mjesec dana od zore do zalaska sunca odričući se hrane, pića i drugoga (primjerice, duhana), kao i spolnih odnosa. Također im je strogo zabranjeno ratovanje.

Mjesec kulminira Ramazan-Bajramom kao svečanom završnicom velikog posta. Ramazan-Bajram znači "praznik prekida posta".Tijekom Ramazanskog bajrama muslimani prisustvuju posebnim molitvama, daju milostinju, uživaju u svečanim jelima, posjećuju rodbinu i prijatelje te razmjenjuju čestitke i darove.

Također obilaze grobove svojih preminulih.

Post u mjesecu ramazanu je za muslimane treći stup (obveza), ostali stupovi ili obveze su: 1. stup: očitovanje vjere (Božije jednoće i Muhamedovog poslanstva), 2. stup: obredne molitve; 4. stup: zekat – izdvajanje 2,5% u višku imetka imućnih i 5. stup: hadž – posjeta Hramu u Meki.

Početak i kraj islamskih mjeseci određeni su pojavom mladog mjeseca.

Za ramazanski post Muhamed je rekao: "Post je brana i štit. Onaj tko isposti mjesec ramazan vjerujući i očekujući Alahovu nagradu bit će mu oprošteni prošli grijesi".

Post ima za cilj razviti svijest o Bogu i suzdržavati se te poticati veću empatiju i zahvalnost. To je jedna od najvažnijih praksi u životu muslimana te tradicija u dugom nizu abrahamskih religija. Židovi i kršćani također, imaju post kao praksu u svojim religijama, ali u različitim varijacijama.

Predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik dr. Aziz ef. Hasanović, održao je početkom veljače predramazanski susret s imamima i predsjednicima medžlisa s područja Istre, izvijestila je Islamska zajednica u Hrvatskoj.

Tom je prilikom predstavio jedan od najvažnijih projekata – kupovinu zemljišta za izgradnju novog odgojno-obrazovnog centra u Zagrebu, neposredno uz Zagrebačku džamiju.

Također je izvijestio da su na susretu s gradonačelnikom Pule doneseni pozitivni zaključci u vezi s početkom realizacije projekta izgradnje Islamskog centra u Puli, na zemljištu koje je već ranije kupljeno. 

