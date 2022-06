Evo što znači kada mačka spava na vama - ovisi i o dijelu tijela

Foto: Dreamstime

Kad se maca stisne uz njih, mnogi vlasnici to će si objasniti time da tako iskazuju ljubav, no mačkama je to puno više, stvar instinktivne potrebe da se osjećaju sigurno i zaštićeno

Mačke se često vole zavući na neko mirno mjesto skriveno od pogleda da bi odrijemale u miru neko vrijeme, no ako imate macu za kućnog ljubimca onda znate da će jednako rado izabrati da spava naslonjena uz vlasnika, u njegovom krilu, ili opušteno ispružena na njegovim prsima, ili stisnuta na jastuku uz glavu, piše portal TreeHugger. Iako većina nas voli vjerovati da maca to čini da bi se bolje povezala s nama, to je jednostavno povezano s biološkim instinktima, posebno s načinom na koji su kao mačići spavali stisnuti uz svoju mamu ili braću i sestre iz legla. To je i dio mačjih instinktivnih navika u divljini. Evo nekih od razloga zbog kojih se vaša maca stisla uz vas: Tako obilježava svoj teritorij Mačke imaju mirisne žlijezde koje oslobađaju feromone, mačji hormon. Žlijezde su raspoređene po cijelom tijelu mačke, pa kad se stisne uz vas, ona otpušta feromone i tako ih prenosi na vaše tijelo da bi vas - obilježila. Mace tako označavaju ljude kao dio svoje grupe, što je ponašanje naučeno u skupinama mačaka u divljini, kako bi se na taj način razlikovali članovi čopora od maca koje to nisu. Tako, kad mačka spava na vama, zapravo vas označava svojim mirisom, kako bi bila sigurna da mirišete poznato i sigurno. Da zadrže toplinu Vlasnici mačaka znaju da će maca poduzeti sve što može kako bi se namjestila na osunčani dio kreveta, ili uhvatila malo sunca na radijatoru ili prozorskoj dasci. Ako treba, srušit će sve što joj smeta na tom mjestu. Toplina kod mačaka potiče opuštanje i omogućava im da mirno utonu u san, pa zato biraju mjesta u kući gdje je toplije. Mačke mogu spavati gdje god žele, ali na ugodnom i toplom mjestu predat će se opuštajućem snu koji pomaže da obnove zdravlje. Zato se vole stisnuti uz vas - da zadrže toplinu.  Osjećaj sigurnosti Životinje su izloženije napadima drugih životinja dok spavaju, a mačke pritom nisu iznimka. Kao rezultat toga, mačke koje svoje vlasnike vide kao jamac sigurnosti mogu uživati u tome da spavaju stisnute uz njih, jer se tako osjećaju - sigurnije. Ovo ponašanje također se može pratiti još od vremena kad su mace bile mačići - obično su u velikim leglima, u društvu s drugim mačkama i spavaju zajedno u grupi, ponekad naslagane jedna na drugu. Ako nema drugih mačaka u kući, vi ste im zamjena. Da se povežu s vama U eksperimentima koje su stručnjaci provodili da bi spriječili mace da grebu namještaj i obilježavaju prostor mokraćom, pokazalo se da je označavanje mirisom vrlo moćan način očuvanja veze između mačke i čovjeka. Kad vaša mačka spava na vama i obilježi vas svojim mirisom, to kod nje stvara snažan podsjetnik da oboje pripadate istoj skupini. No blizina ljudi omogućuje mačkama da čuju i osjete poznate i utješne zvukove, poput otkucaja srca ili ritmičnog disanja tijekom spavanja, koji ih podsjećaju na sigurnost za vrijeme dok su spavali s majkom ili braćom i sestrama. Za pokazivanje naklonosti Nedavna studija o povezanosti mačke i čovjeka, pokazala je da mačke zapravo nisu usamljenici kakvima ih često smatramo. U divljini, mačke obično žive u matrijarhalnim društvima i poznato je da pokazuju različite vrste ponašanja koje je tipično za grupno povezivanje, uključujući međusobnu njegu, lizanje i zajedničko spavanje. Spavanje uz vlasnika jedan je od načina na koji mačke mogu pokazati naklonost i brigu. Zašto mačke spavaju na različitim dijelovima vašeg tijela? Poznato je da mačke spavaju na raznim mjestima uz vlasnika, ili na njemu, tako da se mogu zavući u krilo, ali i omotati oko glave čovjeka. Evo što to maci znači: Glava: Dugo se pretpostavljalo da mačke vole biti u blizini glave vlasnika jer tamo izlazi najviše topline, no pokazalo se da glava čovjeka oslobađa otprilike istu količinu topline kao i ostatak tijela. Međutim, glava se manje pomiče dok ljudi spavaju, tako da mačke možda ostaju na tome mjestu radi osjećaja sigurnosti. Osim toga, mačke koriste pogled kao način komunikacije sa svojim vlasnicima i drugim mačkama, pa im se može svidjeti to da su blizu vaših očiju.  Prsa: Mačići provode velik dio svog formativnog razvoja spavajući na drugim mačićima ili blizu njih, pa veterinari vole teoriju da ih na našim prsima umiruju zvukovi pravilnog disanja i kucanja srca, te da im ti zvukovi mogu pomoći da mirnije spavaju.  Krilo: Iako ne postoji nikakvo definitivno istraživanje koje bi to potvrdilo, većina vlasnika mačaka zna što njihova mačka želi kad im skoči u krilo - da ih se mazi i da dobije pažnju. Krilo je savršeno mjesto za to da se ugriju, ali i da su 'pri ruci' vlasniku za nježne dodire i tepanje. I zasigurno nema vlasnika mačke koji se nije barem jednom ukočio u fotelji dok je maca spavala u njegovom krilu, kako ju ne i probudio.