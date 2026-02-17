Evo u kojim državama su 'mali s velikima', a u kojima 'veliki s malima' i gdje su na listi Hrvati

Ljudi često pokazuju izražen interes za mjerenje i uspoređivanje različitih aspekata svog fizičkog tijela. Ova praksa je raširena i među muškarcima i među ženama, a ponekad se proteže i na privatne dijelove tijela
Veličina muške anatomije obično ovisi o genetici i uglavnom nije bitno je li velika ili mala, sve dok ispunjava svoju funkciju pravilno. No, budući da postoje granice, očito je netko sastavio listu koja rangira najveće. U nastavku pogledajte zemlje koje imaju najveći omjer duljine penisa u odnosu na svoju visinu.
| Foto: 123RF
U obzor su uzeti podaci sa WorldData.info, a kao mjeru koristili su duljinu penisa u erekciji od korijena do vrha. Zatim su izračunali omjer veličine penisa, sa visinom. U nastavku pogledajte top 40 zemalja sa najvećim omjerom.
| Foto: Dreamstime
1. EKVADOR Ekvador prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 17.61 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 167 cm, što daje omjer od približno 10.55 %, najviši na ovoj listi.
| Foto: 123RF
2. BOLIVIJA Bolivija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 16.51 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 168 cm, što daje omjer od približno 9.83 %.
| Foto: 123RF
3. KAMERUN Kamerun prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 16.67 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 171 cm, što daje omjer od približno 9.75 %.
| Foto: 123RF
4. SUDAN Sudan prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 16.47 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 171 cm, što daje omjer od približno 9.63 %.
| Foto: 123RF
5. GAMBIJA Gambija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.88 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 168 cm, što daje omjer od približno 9.45 %.
| Foto: 123RF
6. ZAMBIJA Zambija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.78 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 167 cm, što daje omjer od približno 9.45 %.
| Foto: 123RF
7. ANGOLA Angola prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.73 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 167 cm, što daje omjer od približno 9.42 %.
| Foto: 123RF
8. ZIMBABVE Zimbabve prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.68 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 168 cm, što daje omjer od približno 9.33 %.
| Foto: 123RF
9. HAITI Haiti prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 16.01 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 172 cm, što daje omjer od približno 9.31 %.
| Foto: 123RF
10. CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA Centralnoafrička Republika prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.33 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 165 cm, što daje omjer od približno 9.29 %.
| Foto: 123RF
11. ČAD Čad prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.39 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 167 cm, što daje omjer od približno 9.21 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. EGIPAT Egipat prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.69 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 171 cm, što daje omjer od približno 9.18 %.
| Foto: 123RF
13. KUBA Kuba prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.87 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 173 cm, što daje omjer od približno 9.17 %.
| Foto: 123RF
14. SENEGAL Senegal prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.89 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 175 cm, što daje omjer od približno 9.08 %.
| Foto: 123RF
15. OBALA BJELOKOSTI Obala Bjelokosti prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.22 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 168 cm, što daje omjer od približno 9.06 %.
| Foto: 123RF
16. KOLOMBIJA Kolumbija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.26 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 170 cm, što daje omjer od približno 8.98 %.
| Foto: 123RF
17. PARAGVAJ Paragvaj prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.53 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 173 cm, što daje omjer od približno 8.97 %.
| Foto: 123RF
18. GRUZIJA Gruzija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.61 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 175 cm, što daje omjer od približno 8.92 %.
| Foto: 123RF
19. FRANCUSKA Francuska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.74 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 178 cm, što daje omjer od približno 8.84 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
20. KANADA Kanada prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.71 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 178 cm, što daje omjer od približno 8.83 %.
| Foto: 123RF
21. KOSTARIKA Kostarika prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.01 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 170 cm, što daje omjer od približno 8.83 %.
| Foto: 123RF
22. HONDURAS Honduras prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.00 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 170 cm, što daje omjer od približno 8.82 %.
| Foto: 123RF
23. BRAZIL Brazil prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.22 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 173 cm, što daje omjer od približno 8.80 %.
| Foto: Birgit Schmidt
24. SALVADOR Salvador prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.88 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 169 cm, što daje omjer od približno 8.80 %.
| Foto: 123RF
25. MEKSIKO Meksiko prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.92 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 170 cm, što daje omjer od približno 8.78 %.
| Foto: Birgit Schmidt
26. NIZOZEMSKA Nizozemska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.87 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 183 cm, što daje omjer od približno 8.67 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
27. ITALIJA Italija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.35 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 177 cm, što daje omjer od približno 8.67 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
28. ARGENTINA Argentina prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.88 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 174 cm, što daje omjer od približno 8.55 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
29. MAĐARSKA Mađarska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.99 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 176 cm, što daje omjer od približno 8.52 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
30. BUGARSKA Bugarska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 15.02 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 177 cm, što daje omjer od približno 8.49 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
31. ČILE Čile prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.59 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 172 cm, što daje omjer od približno 8.48 %.
| Foto: 123RF
32. IRAN Iran prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.55 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 174 cm, što daje omjer od približno 8.36 %.
| Foto: 123RF
33. BELGIJA Belgija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.77 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 179 cm, što daje omjer od približno 8.25 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
34. DANSKA Danska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.88 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 181 cm, što daje omjer od približno 8.22 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
35. BJELORUSIJA Bjelorusija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.63 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 178 cm, što daje omjer od približno 8.22 %.
| Foto: 123RF
36. PORTUGAL Portugal prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.19 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 173 cm, što daje omjer od približno 8.20 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
37. SRBIJA Srbija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.87 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 182 cm, što daje omjer od približno 8.17 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
38. HRVATSKA Hrvatska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.77 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 181 cm, što daje omjer od približno 8.16 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
39. AUSTRIJA Austrija prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.53 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 179 cm, što daje omjer od približno 8.12 %.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
40. ŠPANJOLSKA Španjolska prema navedenim podacima ima prosječnu duljinu penisa u erekciji od 14.26 cm, dok je prosječna visina muškaraca oko 176 cm, što daje omjer od približno 8.10 %.
| Foto: Google