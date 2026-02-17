Obavijesti

OMJER VISINE I 'PONOSA'

Evo u kojim državama su 'mali s velikima', a u kojima 'veliki s malima' i gdje su na listi Hrvati

Ljudi često pokazuju izražen interes za mjerenje i uspoređivanje različitih aspekata svog fizičkog tijela. Ova praksa je raširena i među muškarcima i među ženama, a ponekad se proteže i na privatne dijelove tijela
Woman with tape measure that measures penis - Latina woman
Veličina muške anatomije obično ovisi o genetici i uglavnom nije bitno je li velika ili mala, sve dok ispunjava svoju funkciju pravilno. No, budući da postoje granice, očito je netko sastavio listu koja rangira najveće. U nastavku pogledajte zemlje koje imaju najveći omjer duljine penisa u odnosu na svoju visinu. | Foto: 123RF
