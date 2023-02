Evo zašto bi sve žene u petak trebale nositi crvenu haljinu

Javnozdravstvena kampanja 'Dan crvenih haljina' pokrenuta je kako bi se podigla svijest o moždanom udaru kod žena. Moždani udar u žena nedovoljno je prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen. Simbol kampanje je crvena haljina, kao univerzalna slika žene i crvena kao boja zdravlja, života i živosti, ali i upozorenja, objasnili su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

- U Hrvatskoj je Hrvatsko neurološko društvo 2019. godine pokrenulo kampanju 'Dan crvenih haljina' posvećenu borbi protiv moždanog udara u žena, a obilježava se prvog petka u veljači, ove godine je to u petak, 03. veljače - dodali su i napomenuli kako su se zaposlenice Službe za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, također, pridružile kampanji i u znak podrške nose crveno.

Foto: HZJZ

Naglašavaju da ovom kampanjom žele potaknuti žene da brinu o zdravlju, prvenstveno zdravlju srca i krvnih žila, jer je, kažu, većinu tih bolesti moguće spriječiti zdravim životnim navikama. Osim toga, kampanjom žele potaknuti i stručnjake u zdravstvu da posebnu pažnju obrate na srčani i moždani udar kod žena, zbog razlika u odnosu na muškarce.

Ova kampanja je pokrenuta u Americi

- Prva kampanja 'Dan crvenih haljina', #nosicrveno, odnosno, 'Go Red for Women' pokrenuta je u Americi, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, što uključuje bolesti krvnih žila srca i mozga kod žena. Američko kardiološko društvo kampanju je pokrenulo 2004. godine, a Svjetska kardiološka federacija kampanju je proširila na razini svijeta - kažu u HZJZ-u.

- Danas više od 50 zemalja provodi nacionalne kampanje 'Go Red for Women' #nosicrveno, podižući svijest i osiguravajući sredstva za borbu protiv srčanih bolesti i moždanog udara. Kampanja se provodi kroz organizacije stručnih skupova, edukacijskih promotivnih kampanja, modnih revija, zdravstvenih pregleda, sportskih događaja - dodaju.

- Zaštitni znak je silueta žene u crvenoj haljini koja je istovremeno krhka i snažna i koja savršeno oslikava misiju ove akcije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo se pridružuje akcijama na društvenim mrežama te uz hashtag #nosicrveno poziva sve da 03. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku - pozivaju sve da im se pridruže.

Foto: Getty Images

'Bilježi se viša stopa smrtnosti od moždanog udara u žena nego u muškaraca'

Procjenjuje se da u Hrvatskoj godišnje više od 15.000 osoba dobije moždani udar, a računa se da ih oko 80.000 živi s posljedicama moždanog udara. Zbog teških posljedica koje ostaju nakon preboljelog moždanog udara i visokih troškova liječenja i rehabilitacije, moždani udar predstavlja velik javnozdravstveni problem. Samo rehabilitacija nakon moždanog udara traje u prosjeku od tri do šest mjeseci, objašnjavaju u Hrvatskom društvu za prevenciju moždanog udara (HDPMU).

- Bilježi se viša stopa smrtnosti u žena nego u muškaraca. Od ukupno deset moždanih udara u žena se bilježi čak šest. Većina ih se javlja u kasnijoj životnoj dobi, kad su i opasniji. Žene odgađaju odlazak u bolnicu pa im liječenje počinje s 4,5 sati zakašnjenja u odnosu na početak moždanog udara - pojasnili su.

'Većinom je uzrokovan začepljenjem krvne žile ugruškom'

Moždani udar uzrokuje poremećaj u moždanoj cirkulaciji zbog čega su određeni dijelovi mozga nedovoljno opskrbljeni kisikom i hranjivim tvarima, a to vodi do oštećenja i odumiranja živčanih stanica. Uzroci su ugrušak koji začepi arteriju i tako onemogući protok krvi ili pak puknuće krvne žile kada krv počinje prodirati u okolno tkivo.

- Najčešći uzrok oštećenja krvnih žila u mozgu koja dovode do moždanog udara je ateroskleroza, bolest koja dovodi do stvaranja naslaga masnoća, vezivnog tkiva, ugrušaka, kalcija i drugih tvari u stijenci krvne žile, što uzrokuje sužavanje, začepljenje i/ili slabljenje stijenke krvne žile - objašnjavaju u Hrvatskom društvu za prevenciju moždanog udara.

Foto: Dreamstime

- Moždani udar može se dogoditi neočekivano i u bilo kojoj situaciji. U 85 posto slučajeva moždani udar je uzrokovan začepljenjem krvne žile ugruškom. Tada se oštećenje mozga i invaliditet mogu umanjiti/spriječiti lijekovima (trombolizom) i mehaničkom trombektomijom. Važno je doći u bolnicu čim nastupe simptomi moždanog udara. Tromboliza se može primijeniti unutar 3 do 4,5 sata, a mehanička trombektomija unutar 6 sati od početka simptoma moždanog udara. Učinkovitost je veća ako se ranije primjene. Moždani udar može se dogoditi svakome, u bilo kojoj dobi. Svaka minuta je bitna. Ako otkrijete bilo koji od ovih znakova moždanog udara, nemojte čekati, odmah nazovite 194 - naglasili su.

Prvi simptomi moždanog udara

Prvo i osnovno je prepoznati da je riječ o moždanom udaru, a u tome može pomoći FAST test ili hrvatska inačica GROM (dostupna na stranicama HDPMU-a) ili UDAR. Ti testovi nam omogućavaju brzo prepoznavanje simptoma moždanog udara:

'Nakon prepoznavanja znakova moždanog udara i pozivanja hitne pomoći potrebno je čovjeka umiriti, a u slučaju da ima poremećaj stanja svijesti polegnuti ga na bok'.

Foto: Dreamstime

Kako se zaštititi od moždanog udara?

Zdrava hrana i tjelesna aktivnost od svega pola sata umjerenog vježbanja ili hodanja svaki dan, dobar su recept za prevenciju moždanog udara. Stručnjaci kažu kako bi dva do tri puta tjedno trebalo jesti plavu ribu jer sadrže velike količine nezasićenih masnih kiselina.

Uz to je dozvoljeno popiti jednu čašu crnog vina na dan, najidealnije bi bilo pravog domaćeg. Naime, crno vino sprječava stvaranje krvnih ugrušaka. Dobro je piti i zeleni čaj jer on čisti tijelo od toksina i jača imunitet.

Ljubitelje čokolade razveselit će detalj da je preporuka jesti ponekad crnu čokoladu jer pozitivno djeluje na krvožilni sustav. I češnjak nije bez razloga na glasu kao odlična hrana za zdravlje - snižava krvni tlak, sprječava zgušnjavanje krvi, snižava kolesterol...

I rajčicu bi trebalo jesti kad god je prilika za to jer ima sličan učinak kao češnjak, a osim toga, bogata je karotenom, provitaminom A i likopenom, koji ima antikancerogeno djelovanje. U prehranu uvrstite i više šumskog voća zbog velikih količina snažnog antioksidansa - vitamina C te orašaste plodove i žitarice.

