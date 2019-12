Evo zašto biste trebali ostaviti čep na boci prije recikliranja

Pravila oko recikliranja mogu biti vrlo zbunjujuća. Je li u redu reciklirati plastične slamke? Trebamo li baciti kutiju od pizze u smeće jer je prljava? Možemo li baciti komad ljubičastog papira u onaj koš za recikliranje s bijelim papirom? Sve su to pitanja koja si često postavljaju ljudi koji redovito recikliranju otpad. Usporedno s time dolazi i puno mitova koji se tiču recikliranja. No jedan mit o recikliranju u koji definitivno ne biste trebali vjerovati jest taj da morate ukloniti čep sa plastične boce prije nego što je bacite u kantu za recikliranje.

Mnogi misle da uklanjanjem čepova s njihovih plastičnih boca olakšavaju život ljudima koji rade u postrojenjima za reciklažu. No to nije istina. Nakon što se plastične boce (na kojima su poklopci) samelju, one prolaze kroz vodenu kupelj. Budući da su čepovi uglavnom izrađeni od polietilena visoke gustoće (HDPE) i polipropilena (PP), oni će plutati, a plastične boce će potonuti što će olakšati sortiranje različitih vrsta materijala i reciklirati ih u nove predmete.

Ako umjesto toga bacite čepove u smeće, oni će obično završiti u oceanima. Nažalost, plastični čepovi za boce nalaze se među prvih pet najčešćih predmeta u smeću koji se nalazi na svim plažama svijeta. Morski sisavci, ribe i ptice zamijene čepove od boca s hranom, tako ih mogu progutati, te na kraju imati problema s probavom i eventualno umrijeti.

Foto: Shutterstock

Još jedan razlog zbog kojeg ćete sigurno zadržati čepove na bocama pri recikliranju je to što su oni izrađeni od vrijedne plastike za kojom je velika potražnja. Nakon recikliranja čepovi se mogu pretvoriti u kante za skladištenje, razne spremnike, zdjele, lopatice, kante za zalijevanje cvijeća i još mnogo toga.

Zato uvijek ispraznite bocu i reciklirajte je skupa s čepom. Također, pripazite da nikada ne spljoštite bocu prije recikliranja, jer se tako može greškom u procesu sortiranja zamijeniti za papir, piše Reader's Digest.

