Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAKVI STE BILI?

Evo zašto je Djed Mraz vaš znak stavio na listu 'zločestih': Lava jer kasni, Jarca jer manipulira...

Djed Mraz je provjerio svoj popis i čini se da se netko nije ponašao najbolje! Ako mislite da niste učinili nešto loše, ne bi trebalo biti razloga da ste ovdje i čitate zašto se na Djedovoj crnoj listi. A možda zvijezde ipak znaju nešto više.
Evo zašto je Djed Mraz vaš znak stavio na listu 'zločestih': Lava jer kasni, Jarca jer manipulira...
Saznajte zašto ste ove godine na popisu zločestih, na temelju vašeg horoskopskog znaka. | Foto: Canva (ilustracija)
1/14
Saznajte zašto ste ove godine na popisu zločestih, na temelju vašeg horoskopskog znaka. | Foto: Canva (ilustracija)
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025