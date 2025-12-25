Evo zašto je Djed Mraz vaš znak stavio na listu 'zločestih': Lava jer kasni, Jarca jer manipulira...

Djed Mraz je provjerio svoj popis i čini se da se netko nije ponašao najbolje! Ako mislite da niste učinili nešto loše, ne bi trebalo biti razloga da ste ovdje i čitate zašto se na Djedovoj crnoj listi. A možda zvijezde ipak znaju nešto više.
Saznajte zašto ste ove godine na popisu zločestih, na temelju vašeg horoskopskog znaka.
OVAN Ignoriranje grupnog chata: Ovnovi su hrabri i orijentirani na akciju. Bez oklijevanja se upuštaju u nove interese ili hobije. Ljudi vole vašu strast prema životu, ali mrze tu lošu naviku da zaboravljate grupni chat kada se pojave bolji planovi. Možda ste mislili da nitko nije primijetio, ali vaše mišljenje ima veliku težinu kod vaših prijatelja! A Djed Mraz misli da nije kul ostaviti prijatelje na cjedilu bez objašnjenja.
BIK Nevraćanje posuđenih stvari: Toliko vole lijepe stvari da nemaju problema s dugotrajnim čuvanjem onih koje im ljudi posude. Svi to rade - ti to samo radiš malo više od drugih (i čuvaš stvari dulje nego što bi trebao). Dakle, možda Djed Mraz misli da ti ne trebaju novi pokloni dok ne vratiš predmete koje si zadržao.
BLIZANCI Uhođenje bivših na društvenim mrežma: Svi te vole. Zabavan si, društven, ekstrovertiran, šarmantan i ugodno je biti u tvom društvu. Pa zašto inzistiraš trošiti svoje vrijeme i energiju na društvenim mrežama prateći tog jednog bivšeg? Voliš pratiti što rade i bivši prijatelji, stari šefovi i suparnici iz prošlosti. Možda misliš da si dovoljno lukav, ali Djed Mraz te uvijek promatra i želi da prestaneš živjeti u prošlosti!
RAK Plakanje kako bi se izvukli iz nevolje: Rak se prikazuje kao pretjerano emocionalni plačljivac zodijaka. I dok ti sigurno smeta taj stereotip, nisi protiv da ga upotrijebiš u svoju korist. Možda ćeš druge prevariti kada trepneš i proliješ nekoliko suza kako bi dobio suosjećanje, ali Djed Mraz zna da lažeš. Sljedeći put, samo priznaj i ispričaj se, i možda ćeš na božićno jutro dobiti poklone.
LAV Konstantno kašnjenje: Vi ste energična osoba koja voli biti zauzeta. Ako imate slobodnog vremena u svom rasporedu, naći ćete način da ga ispunite zabavnim aktivnostima. Ali to također može značiti prebukiranje i kašnjenje na gotovo sve na što ste pozvani. Iako to nije najgora navika, Djed Mraz smatra da je to prilično nepristojno. Uostalom, on može posjetiti svaku kuću na Zemlji u jednoj noći. Koji je vaš izgovor za kašnjenje (opet)?
DJEVICA Preporučuje knjige koje nije pročitala: Volite biti korisni drugima, to vas čini tako dobrim prijateljem i partnerom. Volite imati odgovor na sve - jer mrzite priznati da nešto ne znate. Vjerojatno je to razlog zašto imate lošu naviku preporučivanja knjiga i filmova za koje ste čuli da su dobri, ali ih još niste pogledali. Djed Mraz zna da je ovo mala bijela laž - ali ipak je to nestašno ponašanje!
VAGA Prekomjerno trošenje i stresna kupovina: Novac nije jedina stvar na koju mislite, ali je izvor velikog dijela vašeg stresa. Kada se harmonija života poremeti, vaš prvi instinkt je da se prepustite maloj kupovini. Nije grijeh voljeti lijepe stvari ili kupovati si male poklone, ali Djed Mraz je znatiželjan, jeste li jednako dobrotvorni prema drugima kao što ste prema sebi. Možda biste ove godine mogli donirati stvari koje vam više ne trebaju, umjesto da ih gomilate.
ŠKORPION Prisluškivanje stranaca: Volite misterij i magiju svijeta. Ali važnije od svega, volite tajne. Tuđe tajne. Koje možete dobiti samo prisluškivanjem glasnih stranaca u javnosti. Znate da nije lijepo miješati se u tuđe drame - ali ponekad si ne možete pomoći. Možda se čini nepravednim da vas Djed Mraz, koji zna sve o svima, osuđuje zbog vaše ljubavi prema glasinama. Ali bilo bi mudro zapamtiti da je špijuniranje Djeda Mrazov posao - vi to radite samo iz zabave.
STRIJELAC Pretjerivanje sa šalama: Voliš biti šaljivdžija, to je vjerojatno tvoja omiljena stvar u životu i nitko nije siguran od tvojih trikova. Dok ti većina podvala dobro prolazi kod prijatelja, ponekad mogu prijeći granicu onoga što se čini zabavnim. Problem nije u tome što voliš šaliti se, problem je u tome što ne znaš kako se ispričati kada pretjeraš. I zato Djed Mraz ove godine nosi tvoje darove u tuđu kuću.
JARAC Igranje mentalnih igrica: Budimo jasni, dovoljno si pametan da bi stvarno mogao uništiti živote mentalnim igrama koje igraš. Ali nisi dovoljno đavolski nastrojen da učiniš nešto takvo (osim ako osoba to nije zaslužila). Voliš se igrati s ljudima kako bi ih podsjetio tko ima kontrolu. I premda se možda čini dobro ispoljavati svoju moć dok si na vrhu, Djedica nije previše oduševljen ljudima koji zadirkuju slabije. Zapamti, s velikom moći dolazi i velika odgovornost.
VODENJAK Trolanje ljudi na internetu: Uvijek nastojite minirati društvene norme. Dok drugi ljudi vole status quo, vi volite buniti se. Obično koristite te vještine za dobro, ali ponekad ne možete a da se ne nasmijete na tuđi račun. Vaše korisničko ime može biti anonimno, ali svi znaju da samo znak s britkim jezikom može biti uspješan internetski trol. Djed Mraz vam ne treba davati više naprava ili elektronike s kojima biste mogli petljati – želi da 2026. provedete vani u prirodi.
RIBE Ogovaranje: Ako je Škorpion horoskopski znak koji voli prisluškivati, vi ste taj koji voli iznositi tuđe prljavo rublje da svi čuju. Ribe su poznate po tome što su sjajne pripovjedačice, ali ogovaranje prijatelja nije dobra ideja. I iako se u ovom trenutku može činiti bezopasnim, nikad ne znate tko prisluškuje što govorite. Kad smo već kod otkrivanja stvari, Djed Mraz te vidi kad pričaš gluposti, što znači da ćeš završiti na popisu nestašnih ako ne budeš oprezan.
