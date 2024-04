Evo zašto je važno ostaviti čep na plastičnoj boci prije reciklaže

Mnogi misle da uklanjanjem čepova s njihovih plastičnih boca olakšavaju život ljudima koji rade u postrojenjima za reciklažu. No to nije istina. Nakon što se plastične boce (na kojima su poklopci) samelju, one prolaze kroz vodenu kupelj. Budući da su čepovi uglavnom izrađeni od polietilena visoke gustoće (HDPE) i polipropilena (PP), oni će plutati, a plastične boce će potonuti što će olakšati sortiranje različitih vrsta materijala i reciklirati ih u nove predmete.

Ako umjesto toga bacite čepove u smeće, oni će obično završiti u oceanima. Nažalost, plastični čepovi za boce nalaze se među prvih pet najčešćih predmeta u smeću koji se nalazi na svim plažama svijeta. Morski sisavci, ribe i ptice zamijene čepove od boca s hranom, tako ih mogu progutati, te na kraju imati problema s probavom i eventualno umrijeti.

Još jedan razlog zbog kojeg ćete sigurno zadržati čepove na bocama pri recikliranju je to što su oni izrađeni od vrijedne plastike za kojom je velika potražnja. Nakon recikliranja čepovi se mogu pretvoriti u kante za skladištenje, razne spremnike, zdjele, lopatice, kante za zalijevanje cvijeća i još mnogo toga.

Zato uvijek ispraznite bocu i reciklirajte je skupa s čepom. Također, pripazite da nikada ne spljoštite bocu prije recikliranja, jer se tako može greškom u procesu sortiranja zamijeniti za papir, piše Reader's Digest.