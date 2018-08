Evo zašto kosu nakon pranja ne smijete ostaviti dugo mokru

Kad je kosa mokra molekularna struktura joj se počinje mijenjati. Voda se upija preko tvrdog vanjskog sloja vlasi kutikula i prodire u korteks, koji tom prilikom otiče. To znači da korteks trenutačno gubi snagu i teže drži težinu mokre kose.

Inače, vlas kose se pretežno sastoji od bjelančevine keratina, cilindričnog je oblika, te ima tri sloja - kutikulu, korteks i medulu, gdje je kutikula vanjski sloj, korteks srednji i medula unutarnji sloj vlasi. Korijen leži zaštićen ispod površine u cjevastom uleknuću kojeg nazivamo folikul. To je zapravo ulegnuće epiderme (površinskog sloja kože) u dermu (unutarnji sloj).

Foto: 123RF

Kad je kosa mokra dio vode se probija do folikula te je on sposoban upiti vode do 30 posto svoje vlastite težine. Što duže je folikul mokar sve više natiče. Budući da se folikul više puta iznova suši pa potom ponovo upija vodu iz kose, počinje pucati, trajno oštećujući korijen kose, piše Daily Mail.

Bolje je brzo osušiti kosu fenom, nego ju pustiti da se prirodno suši, objašnjavaju stručnjaci.

Bitan je način sušenja kose

- Da ne bi pucala, mokru kosu se ne smije češljati četkom, već češljem širokih zubaca. Prije sušenja kosu treba dobro isušiti ručnikom (bez jakog trljanja), već laganim stiskanjem ručnika oko kose. Trljanjem se može slomiti već oslabjela vlas kose s rezultatom vlasi nejednakih dužina - savjetuje dr. Tim Moore, potpredsjednik australske tvrtke Smart Devices.

Foto: Dreamstime

- Početak sušenja treba biti na niskim temperaturama kako bi se s kose prvo riješili kapljica vode, potom treba povećati temperaturu (ali ne na vruće) i osušiti kosu - objasnio je.

Dr. Moore je dodao da kosa kad je vlažna buja, što uzrokuje da kosa pod pritiskom puca, što rezultira i raspucalim vrhovima.

Mlako sušenje kose

Koristite li sušilo nakon svakog pranja kose, na nju nanesite regenerator koji se ne ispire. Također, nabavite sušilo koje ima mogućnost sušenja toplim, a ne vrućim zrakom, koji je najčešći uzrok mehaničkog oštećivanja kose.

Čuvajte se ovih greški: