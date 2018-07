5 svakodnevnih proizvoda koji čine čuda za kosu - jaja, konjak

1. Konjak

Foto: Dreamstime

Učinak: Njeguje kosu, ubrzava krvotok na skalpu

Maska: 2 jušne žlice konjaka, 2 žutanjka, 2 jušne žlice maslinovog ulja

Primjena: Umiješati sve sastojke i staviti na kosu, potom staviti i ručnik na glavu. Držati na glavi 40 do 50 minuta, potom isprati toplom ili mlakom vodom.

2. Pivo

Foto: Fotolia

Učinak: Učvršćuje kosu i daje joj dodatni sjaj

Maska: 100 ml piva, 2 žutanjka

Primjena: Umasirati u korijen kose, potom rukama masku razvlačiti niz vlasi. Držati na glavi 30 minuta potom isprati, donosi Smart is The New Sexy.

3. Med

Foto: Fotolia

Učinak: Obnavlja suhu i lomljivu kosu, hrani ju i daje čvrstoću i sjaj

Maska: 3 jušne žlice meda, 2 umućena cijela jaja

Primjena: Staviti na kosu i na glavu staviti plastičnu kapu. Držati sat vremena i isprati.

4. Želatina

Foto: Dreamstime

Učinak: Daje volumen kosi nakon bojanja, obnavlja ispucale krajeve te daje dodatni volumen tankoj kosi

Maska: 2 čajne žličice želatine, jedna jušna žlica šampona za kosu

Primjena: masku umasirati u kosu i ostaviti da stoji 5 minuta potom isprati toplom ili mlakom vodom.

5. Avokado

Foto: Fotolia

Učinak: Dodaje volumen

Maska: 1 avokado, 1 banana, 1 jušna žlica maslinovog ulja

Primjena: Masku umasirati u kosu, zatim niz vlasi. Na kosu staviti plastičnu kapu i potom umotati u ručnik (bitna je toplina). Ostaviti na glavi 30 minuta potom isprati.