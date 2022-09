Otkriveno! Evo zašto muškarci ne razumiju što im žene govore

Ljubav je pojam koji nije lako objasniti, jer pod njih podrazumijevamo puno vrsta različite ljubavi, koje uključuju i različite nijanse osjećaja. Žene te sitne razlike itekako mogu prepoznati i često se ljute ako primijete da muškarac uopće ne razumije o čemu žena priča kad govori o ljubavi, kaže prof. dr. Cody Kommers, profesor eksperimentalne psihologije na Oxfordu, za portal Psychology Today.

POGLEDAJTE VIDEO: Uživaju u zabranjenoj ljubavi

No, te su razlike prirodne i žene bi ih trebale razumjeti, jer proizlaze iz prirode našeg razmišljanja.

- Na primjer, žene cijene putovanje, muškarci su više usmjereni na sam cilj. Oni stvari procjenjuju prvenstveno po tome mogu li im pomoći da stignu tamo gdje žele stići u životu. Dakle, gledaju imaju li stvari neku funkcionalnu vrijednost, i što je ona veća, više će cijeniti to što im se pruža.

Ipak, ljubav općenito ne možemo procjenjivati s obzirom na ciljeve, u ljubavi nema cilja ili mogućnosti da osvojite više bodova i prvo mjesto, pa je to vjerojatno i razlog zbog kojeg žene na takvo razmišljanje ne gledaju blagonaklono.

- Do nesporazuma najčešće dolazi zato što muškarci partnera/cu ili supruga vole zbog onoga što on ili ona mogu učiniti za njih. Ljubav muškarca, na primjer, može proizlaziti iz činjenice da ženu vidi kao idealnu za osnivanje obitelji, ili procjenjuje da može biti dobra potpora tijekom njegove karijere. To ne znači da je muškarcima nečija ‘upotrebna vrijednost’ jedina inspiracija za ljubav, ali je vrlo važna. A to baš nije osnova za romantičnu vezu, jer kad se situacija promijeni, mijenjaju se i uloge, kao i ‘korisnost’ druge osobe za ostvarenje određenih ciljeva, pa muškarac lakše izlazi iz veze – pojasnio je prof. Kommers.

Druga vrsta ljubavi, koja se temelji na onome što druga osoba jest (a ne samo na onome što može učiniti za nas) muškom mozgu može biti teret, kaže. Zbog toga će muškarci teško odgovoriti na pitanje zašto nekoga vole. Oni opisuju funkciju te osobe, kao alat koji je njima koristan, što ne odgovara onome što žene priželjkuju i očekuju.

Naravno, nisu svi muškarci isti, no ako naiđete na jednog takvog, dobro rješenje je imati na umu da ‘samo’ ljubav u odnosu s njima jednostavno nije dovoljan temelj za sretnu vezu, te da morate razmisliti možete li biti odgovor na muškarčeve potrebe. Odnosno, alat za postizanje njegovih ciljeva, kaže psiholog na portalu Psychology Today.



Najčitaniji članci