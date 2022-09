6 životnih faktora koji određuju u koga ćemo se i zašto zaljubiti

Foto: Dreamstime

Jasno je da se to u koga se zaljubljujemo, s kim imamo spolne odnose i do koga nam je stalo - ne temelji samo na reproduktivnom uspjehu. Ovih 6 faktora na to utječu

Mnogo je teorija koje pokušavaju razumjeti dinamiku ljubavi. Mnoge nude uvjerljive ideje o tome zašto biramo jednu osobu umjesto druge, ali sve se teorije temelje na temeljnom uvjerenju da svatko od nas ima jedinstvenu osobnost koju su oblikovala naša osobna iskustva i biologija. POGLEDAJTE VIDEO: Izabrali su se U svom istraživanju stručnjak za veze Kyle Benson piše da je pronašao šest faktora koji određuju u koga će se netko zaljubiti i zašto. 1. Biologija Ne samo da naše majke i očevi prenose svoje gene koji nose potencijal za buduće zdravstvene probleme kao i miješanje kromosoma koje određuje naš spol, već i okolina u maternici može promijeniti ravnotežu ključnih hormona koji određuju naš temperament. Helen Fisher otkrila je da se specifični kemijski omjeri i interakcije manifestiraju u četiri široka tipa osobnosti. Neki muškarci su izloženi povećanom estrogenu u maternici, dok su neke žene izložene višku testosterona. Takva izloženost utječe na omjer i stupanj u kojem se izražavaju osobine ličnosti povezane s tim kemikalijama, barem u početku. Kako se pokazalo, određene kemikalije stvaraju osobnosti koje se privlače jedna drugoj, dok druge kemikalije privlače komplementarne osobine ličnosti. To se s vremenom može promijeniti zbog naših iskustava u životu. 2. Kultura Kultura u kojoj odrastamo daje nam povratnu informaciju o tome što bismo trebali smatrati privlačnim i kako bismo se trebali ponašati da bismo bili privlačni nekom drugom. Unutar kultura, postoje potkulture koje imaju različite tradicije o tome što je prihvatljivo i očekivano u ljubavnim vezama. Ovo je srce demografije. Kultura uključuje sve što smo kao društvo prepoznali kao dobro ili loše. Ona oblikuje i definira ono što je društveno privlačno. 3. Društveni utjecaj U dobi od 5 godina počinjemo njegovati društvenu/emocionalnu privlačnost i povezanost. Otkrivate koja se djeca u vrtiću vole igrati s LEGO kockicama, a koja djeca vole jesti svoje šmrklje. Ovisno o tome gdje vaši vršnjaci i vi vidite svoj položaj u društvenoj hijerarhiji, možete tijekom života biti izloženi maltretiranju, pritisku vršnjaka ili ignoriranju. Ta iskustva utječu na ono što smatrate privlačnim. Možda ste bili maltretirani u osnovnoj školi, a nakon fakulteta ste završili u vezi sa ženom koja je imala više kontrole u vezi od vas. Ili ste možda otišli drugim putem i tražili pokorne žene kako biste se mogli osjećati kao da konačno imate malo moći. Naš društveno-ekonomski status i percipirana vrijednost u odnosu na druge utječu na naš osjećaj sebe i stvaraju društvene upute o tome u što se uključiti ili čega se kloniti u smislu intimnih ljudskih odnosa. 4. Obitelj Najpresudniji faktor u određivanju zašto se zaljubljujemo je obitelj. - Interakcije u najranijim godinama života donose skup emocionalnih lekcija temeljenih na usklađenosti ili otuđenosti u komunikaciji između djeteta i njegovatelja - napisao je Daniel Goleman. Naše obiteljske interakcije, vrijednosti, pa čak i vjersko opredjeljenje roditelja utječu na vrijednosti i očekivanja o tome kakvi bi trebali biti vaši intimni odnosi kad se u odrasloj dobi upustite u vezu. - Proučavao sam tonu teorija privrženosti i prepoznao glavne načine na koje naša privrženost majkama i očevima iz djetinjstva utiskuje uvjerenja o tome što zaslužujemo u vezi - napisao je autor. - Ako su naši roditelji nedosljedno zadovoljavali naše potrebe, na kraju ćemo manifestirati te nesigurnosti u našim odnosima u odrasloj dobi. Na primjer: anksiozne ljude obično privlače 'Izbjegavači' jer se 'Anksiozni' osjećaju cijenjenima kada pretjerano ulažu svoje emocije u odnos. U međuvremenu, 'Izbjegavači' se osjećaju sretnima kad u vezu premalo ulažu. Unatoč početnoj protuteži, veza se pretvara u najotrovniju vezu od svih - objašnjava. Obiteljski život postavlja temelje za to kako se trebamo ponašati prema svojim bližnjima. Zbog toga se zlouporaba održavanja muškosti prenosi s koljena na koljeno. 'U domovima diljem svijeta nasilni očevi prenose aktivnu traumu koju su primili kao dijete svojeg oca na svoje sinove kao da su zlostavljanje i žilavost dar' - Terrance Real I tako lanac ide generacijama, karika do karike. - Očevi koji zlostavljaju čine više od kažnjavanja prekršaja. Uče svoje sinove, kao što su i njih učili njihovi očevi, što znači biti muškarac i kako voljeti kao muškarac. Takvo nasilje u našoj mladosti može se prenijeti i na naše intimne odnose sa ženama. I jedno i drugo je nezdravo i uništava ljubavne i obiteljske odnose - piše Kyle. 5. Vlastiti izbor Svi gore navedeni čimbenici utječu na čovjekovo samopoimanje i osobni interes. Oni izravno utječu na vašu vrijednost u odnosu na ono što zaslužujete i s kim biste se trebali povezivati. Sva suptilna životna iskustva koja smo doživjeli utjecala su na naše samopoštovanje, samopouzdanje i stvari koje smatramo seksi ili sramotnima - izgled tijela, seksualne fantazije, uvjerenja i slično. Sva ta iskustva mogu dovesti do nekih vrlo različitih ponašanja. Rane seksualne fantazije i želje svjesno se razmatraju u kontekstu normalnog seksualnog ponašanja, prema dominantnoj sociokulturnoj definiciji. Stoga prihvaćamo društvena pravila o tome što je nastrano, nakazno ili odvratno i na kraju ih ugrađujemo u svoju samodefiniciju. To zauzvrat utječe na ono što tražimo i na to kako se ponašamo kako bismo dobili željenu nagradu. Takvi primjeri mogu uključivati ​​ljubavnice, orgije ili slično. Svi ovi čimbenici čine osobine koje tražite kod nekoga u koga ćete se zaljubiti. 6. Vrijeme Kad se zaljubimo ili imamo s nekim seks, čini se da je to jednostavno u smislu uzbuđenja, želje i mogućnosti. Ako imate sve troje, nastavite. Ali to je veliko 'ako!' Uzbuđenje je praktički uvijek uvjetovano time hoće li osoba koju odaberemo moći shvatiti naše signale. Da ne spominjemo druge čimbenike koji mogu utjecati na privlačnost obje strane - raspoloženje, događaji u životu, društveni pritisak i slično. Zašto onda imamo tako složene mehanizme u odabiru ljudi s kojima odlučujemo spavati, izlaziti i vjenčati se? Na planeti ima preko 7 milijardi ljudi. To vam daje tisuće potencijalnih ljudi s kojima biste se mogli razmnožavati, ali većina tih ljudi prođe nezapaženo. Iz evolucijske perspektive, ovo ima smisla. Posebno u vrsti u kojoj su pojedinci individualni iz genetske i iskustvene perspektive. Takva raznolikost povećava mogućnost opstanka kroz generacije tijekom promjena okoliša koje se često događaju na nepredvidiv način. Naše partnerske preferencije temelje se na našem osobnom iskustvu sa znakovima koji predviđaju seksualne nagrade, poput ljubavi i sreće. - Unatoč pokušaju sužavanja zašto biramo koga biramo, došao sam do zaključka da svaka osoba ima jedinstvene osobine idealnog partnera koje se izravno temelje na njihovim životnim iskustvima - zaključuje autor za Your Tango. Najčitaniji članci