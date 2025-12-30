Obavijesti

Evo zašto slavinu ne biste trebali ostaviti u ovom položaju

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Mnogi nesvjesno troše previše tople vode jer slavine ostaju u srednjem položaju. Slavine tako miješaju toplu i hladnu vodu, što pretjerano opterećuje bojler konstantnim paljenjem, a to predstavlja veliki energetski trošak

Mnogi građani svakodnevno troše više tople vode nego što je potrebno, a krivac često nisu dugi tuševi ili pranje suđa, već jednostavne navike oko korištenja slavina. Stručnjaci upozoravaju da jednoručne miješalice, ostavljene u srednjem položaju, mogu značajno povećati potrošnju energije, i to gotovo neprimjetno.

Srednji položaj ručice na slavini izgleda uredno i simetrično, no u praksi miješa hladnu i toplu vodu. To znači da se bojler ili sustav za grijanje automatski aktivira čak i kada topla voda nije potrebna. Svakodnevne, kratke aktivnosti kao što su pranje ruku, umivanje, pranje zubi, punjenje čaša, zalijevanje biljaka ili brza priprema hrane, mogu tako postati izvor nepotrebnog troška.

Procjene proizvođača sanitarne opreme pokazuju da takve navike mogu povećati račune za energiju i do 60 eura godišnje, osobito u kućanstvima koja tople vode zagrijavaju plinom. 

Open water tap with running water
- Ljudi ne razmišljaju o tome koliko često otvore slavinu samo na nekoliko sekundi. Svaka aktivacija sustava grijanja vode troši energiju, iako voda možda nikad ne dosegne punu temperaturu, objašnjavaju stručnjaci.

Tehnologija koja štedi i energiju i novac

Rješenje za ovaj problem postoji i nije zahtjevno. Slavine s funkcijom hladnog starta dizajnirane su tako da srednji položaj oslobađa isključivo hladnu vodu. Topla se uključuje tek kada korisnik ručicu pomakne ulijevo. Time se sprječava nenamjerno trošenje energije, a mnogi modeli imaju i ugrađene sustave za smanjenje protoka vode, što može donijeti uštedu i do 30 posto. Lagani otpor ručice dodatno potiče racionalnije korištenje, čime se korisnici prirodno potiču na štedljivije ponašanje.

Dobra vijest je da ovakve slavine nisu znatno skuplje od standardnih modela. Investicija se stoga relativno brzo isplati, a mala promjena navike poput izbjegavanja srednjeg položaja ili zamjene slavine, može dugoročno smanjiti račune za energiju.

Ovo je još jedan primjer kako svakodnevne, naizgled male odluke mogu imati konkretan financijski učinak. Svjesno korištenje slavina i ulaganje u suvremene miješalice s hladnim startom jednostavan je, ali učinkovit način da kućanstva smanje nepotrebnu potrošnju vode i energije.

U konačnici, radi se o kombinaciji tehnologije i svjesnosti. Mala promjena navika, uz modernu slavinu, može značiti značajnu uštedu, bolju energetsku učinkovitost i niže račune na kraju mjeseca.

