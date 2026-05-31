Evo zašto uspješne i pametne žene teško pronalaze partnera

Stručnjaci se slažu da se demografska slika razvijenih zemalja drastično promijenila. Mlade žene, posebice mlađe od trideset godina, u velikom broju nadmašuju muškarce u obrazovanju i karijeri. To je postignuće za slavlje, no nosi i komplikacije u svijetu spojeva.

Psiholozi objašnjavaju da mnoge žene, svjesno ili ne, i dalje teže partneru koji je jednako ili više uspješan. Taj se fenomen naziva "asortativno parenje" i vezan je uz osjećaj sigurnosti. Problem nastaje iz matematike: ako raste broj uspješnih žena, a broj jednako uspješnih muškaraca stagnira, bazen "prikladnih" partnera se smanjuje. Ne radi se o aroganciji, već o potrazi za usklađenošću. Kada manje muškaraca ispunjava taj kriterij, stvara se napetost za žene koje su postigle mnogo i ne žele kompromise.

Nevidljivi kompromisi i muško samopouzdanje

Postoji i dublji, često neizgovoreni sloj problema koji se tiče društvenih očekivanja. Žene kao da intuitivno osjećaju da bi ambicija mogla biti prepreka, pa ponekad svjesno umanjuju vlastita postignuća. Istraživanje provedeno na elitnoj američkoj poslovnoj školi otkrilo je zapanjujuće podatke. Kada su slobodne studentice ispunjavale upitnik o poslovnim preferencijama, drastično su smanjivale očekivanja ako su mislile da će odgovori biti javno podijeljeni s kolegama. Očekivana plaća pala bi za 18.000 dolara, a nijedna se nije usudila ocijeniti liderske sposobnosti ili ambiciju najvišom ocjenom.

Njihove udane kolegice i muški kolege nisu mijenjali odgovore. Ovaj fenomen ukazuje na percepciju da žene moraju birati između uspjeha na tržištu rada i na tržištu veza. Takvo ponašanje nije bez osnove. Druga studija pokazala je kako muško podsvjesno samopoštovanje trpi udarac kada partnerica postigne uspjeh, čak i bez izravnog natjecanja. Muškarci su, prema nalazima, skloni interpretirati uspjeh partnerice kao vlastiti neuspjeh, dok se kod žena to ne događa - one se osjećaju bolje u vezi kada im je partner uspješan.

Je li muškarcima uspjeh zaista odbojan?

Unatoč ovim nalazima, ideja da se muškarci boje uspješnih žena i radije biraju partnerice "ispod sebe" uvelike je mit. Prije petnaestak godina popularizirana je teza da "muškarci radije žene tajnice nego šefice", no oslanjala se na jednu studiju s malim uzorkom studenata. Recentnija istraživanja pokazuju suprotnu sliku. Vlada pravilo "homogamije", gdje ljudi teže braku s partnerima sličnog obrazovnog statusa i vrijednosti. Kako su žene postajale obrazovanije, sve češće su se udavale za obrazovane muškarce. Studija u 22 zemlje pokazala je tendenciju prema obrazovnoj jednakosti partnera. Australsko istraživanje otkrilo je da su muškarci koji su oženili obrazovanije žene sretniji, a razina sreće raste sa svakom godinom obrazovanja supruge. Problem, dakle, nije u uspjehu, već u nečem drugom.

Kada poslovne vještine postanu prepreka u ljubavi

Ako muškarce ne odbija uspjeh, što je onda stvarni uzrok problema? Stručnjaci za odnose upozoravaju da se odgovor često krije u ponašanju i energiji koju uspješne žene unose u romantične odnose. Osobine koje donose uspjeh u karijeri - odlučnost, kontrola, inicijativa i visoka razina "muške" energije - mogu stvoriti disbalans u vezi.

Žena koja je navikla voditi timove može nesvjesno preuzeti istu ulogu i na spoju, nudeći da plati račun, organizirajući sve detalje i gurajući odnos naprijed. Iako u tome nema ničeg lošeg, takvo ponašanje može odbiti muškarce s izraženom muškom energijom i privući one pasivnije, što dugoročno ne zadovoljava većinu žena. Ključni problem nije u snazi, već u nedostatku ranjivosti. Muškarce ne plaši ženin doktorat ili pozicija, već emocionalni zid i dojam da ona sve može sama te da joj partner zapravo ne treba. Tome se pridodaje i rizik da je samopoštovanje žene usko vezano uz njezina postignuća, što spojeve pretvara u arenu za validaciju, a ne za iskreno povezivanje.





*Uz koriištenje AI-ja