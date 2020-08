Fantastične domaće maske za njegu tijela nakon sunčanja

Suncem i morem oštećenu kosu obnovite maskom s jajetom i uljima, lice pomladite maskom od voća i meda, a stopala pilingom od šećera i kokosova ulja

<p>Kako biste izgledali njegovano i mlađe nakon sunčanja, većina pripravaka koji će vam u tome pomoći krije se u vašoj kuhinji, kaže dr. Oz. Kosa puno otkriva o vama, a za zdravu i sjajnu isprobajte mješavinu za čišćenje tjemena od nakupljenih proizvoda koju je dr. Ozu otkrila Jessica Alba. Pomiješajte dvije žlice jabučnog octa sa šalicom vode ili prilagodite omjer svom tipu kose, time prelijte tjeme te isperite. </p><h2>Revitalizirajuća maska za kosu</h2><p>Osobito ljeti kosa od sunca i mora postane suha, slamnata i oštećena, a možete je ojačati i obnoviti revitalizirajućom maskom tako da pomiješate istučeno jaje, po žlicu kokosova i maslinova ulja, žlicu meda, 60 ml vode i pola zgnječene banane.</p><p>Miješajte dok smjesa ne postane glatka, nanesite na oštećena područja i ostavite da djeluje 15 minuta. Isperite i operite kosu šamponom. Ova maska pomoći će i ako vam je kosa oštećena bojenjem ili ako je lomljiva, dodaje dr. Oz. </p><h2>Med i jogurt za regeneraciju vlasi</h2><p>Umjesto regeneratora nanesite na kosu mješavinu pola šalice jogurta i pola šalice meda. Ostavite da djeluje 20 minuta te isperite toplom pa hladnom vodom, kaže Oz. </p><p>Kako biste cijelu godinu imali lijepu kožu lica, svako jutro nanesite kremu sa zaštitnim faktorom, osobito ljeti. Za domaću masku pomiješajte po tri žlice papaje i ananasa te žlicu meda. Umasirajte na čisto i suho lice te vrat, ostavite da djeluje deset minuta pa isperite. Ne stavljajte ovu masku više od dvaput na tjedan. </p><h2>Mokra kosa je osjetljiva</h2><p>Prema mokroj kosi ponašajte se kao prema svilenoj bluzi, napominje dr. Oz. Češljanje mokre kose i čupanje sijedih nepotrebno oštećuju kosu te zauvijek oslabljuju folikule. Zato redovito hidratizirajte kosu, izbjegavajte često feniranje, a pomagala za kosu zagrijte na najmanju temperaturu. </p><h2>Važan je i dobar piling</h2><p>Poslije uživanja na suncu i pijesku tijelu će biti potreban dobar piling kako biste uklonili mrtve stanice i vratili koži sjaj. Slavni doktor savjetuje da pomiješate šalicu mljevene kave, pola šalice šećera i šalicu kokosova ulja. Umasirajte piling na mokru kožu cijelog tijela nakon tuširanja, ostavite da djeluje do deset minuta pa isperite toplom vodom.</p><p>Također, povremeno potaknite obnovu stanica kože i izbacite toksine iz tijela suhim četkanjem. Počnite od stopala i krećite se kružnim pokretima gore prema srcu.</p><h2>Kokosovo ulje krani kožu</h2><p>Tijelo poslije nahranite i zaštitite kokosovim uljem, tj. antioksidansom, vitaminom E, koji sadrži. Za bolju apsorpciju namažite tijelo poslije tuširanja, preporučuje Oz i dodaje da kokosovo ulje ima odličan anti-age učinak. Osim tijelo, njime možete mazati i lice za njegu i pomlađujući učinak, ali i stavljati na kosu. No mora biti kvalitetno. </p><h2>Brinite i o stopalima</h2><p>Redovita hidratacija tijela ključna je za održavanje mladolike i hidratizirane kože. Stopala su boljka mnogih žena, osobito ljeti. Sredite ispucane pete tako što ćete pomiješati 1/4 šalice smeđeg šećera, po dvije žlice kokosova ulja i meda te tri kapi esencijalnog ulja metvice. Umasirajte snažnim pokretima piling na stopala, isperite toplom vodom i osušite ručnikom. </p><p>Kupka od mlijeka i meda za stopala:</p><p>Mliječna kiselina iz mlijeka spas je za suha i umorna stopala te smanjuje iritacije. Imate li problema s cirkulacijom, potaknut će je cimet. Pomiješajte tri-pet žlica meda, žličicu ekstrakta vanilije, dvije žličice sode bikarbone, žličicu mljevenog cimeta, pola šalice narančina soka i šalicu mlijeka. Dodajte mješavinu u toplu vodu te namačite noge u kupki 10-15 minuta. </p><h2>Maska za lice Jessice Albe</h2><p>Za masku Jessica Alba pomiješa 1/2 šalice grčkog jogurta, po žlicu kave i kokosova ulja te limun. Na čisto suho lice i vrat umasira masku te ostavi deset minuta. </p><h2>Pasta od grožđa daje svježinu </h2><p>Grožđe i brusnice bogati su vitaminom A i C te štite kožu od sunčeva oštećenja, kaže dr. Oz. Pomiješajte rukama ili u blenderu šalicu crnoga grožđa bez sjemenki, šalicu svježih brusnica, dvije žličice soka od grejpa i vrećicu želatine bez okusa. Neka se pasta hladi 45 minuta dok se ne zgusne, nanesite je na lice, ostavite je 15 minuta i isperite toplom vodom. </p><p>Ova pasta pomaže i pri uklanjanju mrlja od starenja. Ako vam je koža lica napuhnuta, pomiješajte zgnječenu bananu, žlicu meda i nekoliko kapi narančina soka. Držite je na licu 20 minuta pa isperite. Kako biste hidratizirali kožu lica i smanjili bore, pomiješajte po četvrtinu šalice jagoda i jogurta. Ostavite na licu 20 minuta te isperite hladnom vodom.</p>