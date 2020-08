Jutarnje ili večernje tuširanje? Evo što je bolje za vaše tijelo

Hoćete li otići pod tuš čim otvorite oči ili pak ne možete zamisliti odlazak u krevet bez da ste se prethodno istuširali, stvar je navike. Stručnjaci otkrivaju koja je od te dvije navike bolja za tijelo

<p>Navike kod tuširanja su zaista brojne i različite. Neki vole dugotrajna tuširanja mirisnim gelovima, dok su drugi skloniji brzom i kratkom pranju, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/is-it-better-to-shower-in-morning-or-night-pros-cons-and-verdict"> MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je tuširanje zdravije od kupanja</p><p>Pojedinci će koristiti hidratantne gelove, dok su drugi skloniji sapunu. Mogućnosti su beskrajne. No pitanje koje uvijek pokreće debatu jest ono je li bolje tuširati se tijekom jutra ili prije spavanja.</p><p>I dok jedni tvrde da ništa ne može nadomjestiti jutarnje tuširanje, drugi ističu kako ne mogu zamisliti odlazak u krevet bez da su se prethodno dobro istuširali. Stručnjaci su istaknuli prednosti i mane obje navike tuširanja.</p><h2>Jutarnje tuširanje</h2><p><strong>Za: Ispirete znoj i bakterije nakupljene tijekom spavanja</strong></p><p>Ako ste među onima koji se probude masnog lica, onda je prva stvar za kojom posežete kozmetika za čišćenje. S druge strane, ako imate suhu kožu, žudite za jutarnjim umivanjem. Isto vrijedi i kad je riječ o tuširanju. Ako se budite znojni i masne kože, brzo i kratko ispiranje može pomoći da postignete osjećaj svježine.</p><p><strong>Protiv: U krevet odlazite prljaviji</strong></p><p>Koža tijekom dana nakuplja prljavštinu i masnoće, a da ne spominjemo znoj te ostatke kozmetičkih proizvoda za njegu kože koje ste nanijeli do večeri. Ako se tuširate samo tijekom jutra, možda u krevet idete s bakterijama na koži.</p><p><strong>Za: Razbuđivanje</strong></p><p>- Nekoliko minuta pod tušem može uspješno otkloniti jutarnji umor i razbuditi vas - kaže dermatologinja <strong>Loretta Ciraldo</strong>.</p><p>Ako se teško budite, jutarnji tuš je možda upravo ono što vam treba kako biste nabacili osmijeh na lice. Kako biste postigli šok organizma, pokušajte se ispirati hladnom vodom. Studije su pokazale da hladni jutarnji tuš potiče dnevnu produktivnost.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1315845" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2017-03/dreamstime_xl_54245390_Q5YgTT9.jpg" title="" width="100%"></x-inline><br/> Večernje tuširanje</h2><p><strong>Za: Umiruje za kraj dana</strong></p><p>Vjerojatno sad mislite kako smo maločas govorili o tome da tuširanje razbuđuje, no tad vjerojatno ne znate da ima dvostruko djelovanje. Jutarnji tuš će vas razbuditi, dok će vas večernji pripremiti za spavanje.</p><p>- Mnogi smatraju da večernje tuširanje umiruje osjetila nakon napornog dana - kaže Ciraldo.</p><p>To potvrđuju i istraživanja koja navode kako kupka ili tuš sat vremena prije spavanja smanjuju temperaturu jezgre tijela i pomažu u usnivanju.</p><p><strong>Protiv: Možda se probudite s osjećajem masne kože</strong></p><p>Koža tijekom spavanja proizvodi sebum, pa se ljudi s osobito masnom kožom mogu probuditi s viškom ulja na koži. Kao što želite isprati lice, tako se želite i istuširati.</p><p><br/> Osim brige za kožu, večernje tuširanje je važno i za kosu. Ako imate osjetljivije vlasi, zaštitite ih prilikom večernjeg tuširanja kako bi ostale suhe. Spavajući s vlažnom kosom riskirate lomljenje vlasi, kao i dojam masne kose.</p><p><strong>Za: Uklanjate nečistoće prije spavanja</strong></p><p>Čak i ako niste izlazili iz kuće, sigurno ste se znojili, a masnoće i bakterije su se gomilale na vašoj koži. Stoga je večernje tuširanje nužno za ispiranje prljavštine nagomilane tijekom dana. Također, posebno se želite istuširati ako ste se bavili aktivnostima na otvorenom.</p><p>- Neki vole večernje tuširanje nakon vrtlarenja ili neke druge aktivnosti zbog koje žele isprati prljavštinu sa sebe - zapaža Ciraldo.</p><h2>Konačna presuda</h2><p>Hoćete li se tuširati tijekom jutra ili spavanja, ovisi samo o vama kao i pitanje koliko često se trebate tuširati.</p><p>- To je osobna stvar i može se mijenjati iz dana u dan, ovisno o aktivnostima - ističe Ciraldo.</p><p>Također, možete se tuširati i nakon buđenja i prije spavanja, ovisno o okolini u kojoj boravite, tipu kože te aktivnostima kojima se bavite. No ako baš treba odabrati stranu, čini se da večernje tuširanje ima više prednosti.</p><p>Njime uklanjate znoj i bakterije koje ste nakupili tijekom dana, a mogu voditi do začepljenja pora i oksidativnog stresa. Dovoljno je obično ispiranje vodom, a pritom se fokusirajte na mjesta na kojima se pojačano znojite. No kao i obično, učinite ono što smatrate da je najbolje za vaše tijelo. U konačnici, nema točnog i jednoznačnog odgovora koji se može odnositi na sve ljude jednako.</p>