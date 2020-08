Njega kose ljeti: Odlični savjeti poznatog francuskoga kolorista

Ljeti treba izbjegavati preparate na bazi alkohola jer isušuju kosu, a prije kupanja u bazenu preporučuje se kosu namočiti običnom vodom, tako neće upiti previše klora

<p>Najbolji način da zaštitite kosu od sunca su šeširi. Za dodatnu zaštitu skupite kosu u opuštenu punđu. To je samo jedan je od brojnih savjeta o zaštiti kose ljeti francuskoga kolorista <strong>Christophea Robina</strong>, koji je zaslužan za pramenove Tilde Swinton i Catherine Deneuve. Ako ne volite šešire, možete zavezati maramu. No pazite da bude svijetla i ne pretanka. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Namjeravate li se kupati u bazenu, smočite prije kosu vodom. Tako će kosa apsorbirati minimalno klora, pa će se i manje oštetiti. Čim izađete iz bazena, isperite je vodom ili operite šamponom kako biste isprali klor. Iako se kosa najčešće boji kad je prljava, tijekom ljeta to i nije najpametniji izbor.</p><p>Više se znojite, a boja za kosu oksidira kad dođe u izravni kontakt sa znojem, pa bi bilo bolje da operete kosu na dan bojenja. To će spriječiti da boja prerano izblijedi. Od UV zraka kosu će zaštititi i podariti joj sjaj ulje za kosu s lanenim i uljem brusnice te UV filtrima. No i druga prirodna ulja čuvat će kosu ljeti.</p><p>Nanesite ga prije sušenja kose kako bi bila glatka i sjajna ili poslije friziranja za zaštitu. Na obojenu kosu nanesite ga prije izlaganja radi zaštite. </p><h2>Slijedite stručne savjete kolorista C. Robina:</h2>