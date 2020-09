Fantastično ulje jojobe: Hrani kožu lica i pospješuje rast kose

S kompleksom vitamina B koji se bori protiv slobodnih radikala i popravlja oštećenja stanica, te vitaminom E koji pomaže ubrzati regeneraciju stanica, ulje jojobe izvrstan je sastojak protiv starenja

<p>Ulja za lice, ulja za kosu, ulja za tijelo, ima ih svugdje i svih vrsta ali kako odabrati ono pravo? Naime, postoji jedno ulje koje će učiniti čuda i vašoj kosi i koži, a to je ulje jojobe.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ulje jojobe može se koristiti kao hidratantna krema, pojačivač sjaja kose, sredstvo za uklanjanje šminke, za pranje lica, za tretman kože, kao omekšivač stopala, balzam za usne i za ublažavanje opeklina.</p><p>Ulje jojobe je tekućina prikupljena iz sjemena stabla jojobe koja su rasprostranjena u pustinjskim područjima diljem Sjeverne Amerike. Indijanci su među prvima otkrili pozitivne učinke ulja jojobe i zato ga već stoljećima koriste za tretiranje rana i posjekotina, ali i kao njegujuće sredstvo za kosu i kožu. Danas je ulje jojobe vrlo cijenjen sastojak kozmetičkih proizvoda zbog svojih prirodnih hidratacijskih svojstva i brzog upijanja u kožu. Idealno je za suhu, osjetljivu i zrelu kožu. </p><p>Bogato je mineralima, a sadrži i znatne količine vitamina E te kompleks vitamina B. Osim toga, ovo magično ulje nije komedogeno, ne uzrokuje iritacije ni alergijske reakcije na koži. Jojobino ulje često se nalazi u smjesi losiona za tijelo, hidratantnih krema za lice, šampona i regeneratora. Ulje se samo po sebi može koristiti i na koži, kosi i kožici noktiju.</p><p>Možda ćete primijetiti da su neka ulja jojobe navedena kao organska, dok druga nisu. Glavna razlika je metoda u kojoj se biljka uzgaja.</p><p>Ovo ulje je fantastično za kožu vašeg licu i tijela. To je ulje lakšeg osjećaja, ali duboko hidratantno, puno hranjivih sastojaka, vitamina i minerala koji su sastavni dio zdravlja vaše kože.</p><p><strong>Evo nekih blagodati njege kože s jojobinim uljem:</strong></p><h2>1. Vlaži suhu kožu</h2><p>Razlog zašto je ulje jojobe tako snažno hidratantno sredstvo je njegova sposobnost da djeluje poput prirodnih ulja naše kože. Zbog ove sposobnosti uravnotežuje tjelesna ulja zavaravajući kožu da misli da je proizvela dovoljno ulja. Kada ga koristite na koži, nanesite ulje jojobe odmah nakon čišćenja kako bi se potpuno upilo.</p><p>Također ga možete umiješati u količinu svoje omiljene hidratantne kreme za dodatni poticaj hidratacije. Ako ulje jojobe želite pomiješati sa svojom hidratantnom kremom, pobrinite se da koristite proizvod na bazi ulja. Ulje se neće dobro miješati s formulama na bazi vode.</p><h2>2. Omekšava grubu kožu</h2><p>Ulje jojobe pomaže omekšati i smiriti neravnu i grubu kožu. Nanesite malu kapljicu na svaku kutikulu i umasirajte. Ako kapnete više ulja, umasirajte stražnji dio ruku i dlanove za hidratizirane i glatke ruke.</p><h2>3. Hrani i liječi suhe usne</h2><p>Bilo da je sastav u balzamu za usne ili ulje koristite samostalno, ulje jojobe može umiriti suhe, ispucale usne zahvaljujući njegujućem vitaminu i mineralima. Upija se vrlo lako, tako da ne morate brinuti da će na usnama ostaviti masne tragove. Nanesite ulje na suhe, ispucale usne svake večeri prije spavanja.</p><h2>4. Može ublažiti opekline od sunca</h2><p>Vitamin E koji je snažni antioksidans, pomaže smanjiti upalu i ubrzati regeneraciju stanica u tijelu i na koži, što ulje jojobe čini izvrsnim tretmanom za opekline od sunca. </p><h2>5. Ima antibakterijska svojstva</h2><p>Ovo ulje smanjuje akne kontrolirajući proizvodnju ulja i sprječavajući rast bakterija. Ulje jojobe sadrži visoku količinu joda, koji se bori protiv rasta bakterija koji može dovesti do izbijanja akni. Nanesite malu količinu ulja na područja sklona aknama ujutro i navečer.</p><h2>6. Pojačava sjaj kože</h2><p>Povećavajući vlažnost kože, ulje jojobe pomaže poboljšati vaš sjaj. Nanesite pet kapi na lice ujutro i navečer nakon čišćenja. Brzo će se upiti i ne trebate ispirati lice.</p><h2>7. Izbljeđuje bore</h2><p>S kompleksom vitamina B koji se bori protiv slobodnih radikala i popravlja oštećenja stanica, te vitaminom E koji pomaže ubrzati regeneraciju stanica, ulje jojobe izvrstan je sastojak protiv starenja. Koristite ga na čistu i suhu kožu ujutro i navečer.</p><h2>8. Može smiriti kožu sklonu ekcemima</h2><p>Kombinacija vitamina E i joda pomaže zacjeljivanju upale ili oštećene kože, poput one uzrokovane ekcemom. Utrljajte na zahvaćena područja kako biste smirili i liječili upalu.</p><h2>9. Može ukloniti šminku</h2><p>Ovo je izvrstan način za uklanjanje suvišne prljavštine. Kružnim pokretima nježno umasirajte ulje po cijeloj koži i obrišite toplom, mokrom krpom.</p><p><strong>Koje su blagodati ulja jojobe za kosu?</strong></p><p>Kad se doda u regeneratore ili se koristi samostalno, ulje jojobe može se koristiti za zaštitu kose od suhoće i lomljenja vrhova.</p><h2>1. Vlaži kosu</h2><p>Zahvaljujući masnim kiselinama i ostalim vitaminima i hranjivim sastojcima, ulje jojobe izvrstan je tretman za suhu kosu. Umasirajte samo ulje u svježe opranu kosu i ostavite je preko noći da prodre i nahrani pramenove kose.</p><h2>2. Sprječava lomljenje vrhova</h2><p>Slično načinu na koji ulje jojobe liječi kožu, također može pomoći u zacjeljivanju slomljenih ili podijeljenih vrhova u kosi. Možete ga koristiti kao masku za kosu preko noći, jednom ili dva puta tjedno. Dodajte ulje u regenerator i nanesite na vrhove. Držite 30 minuta i isperite. </p><h2>3. Može pospješiti rast kose</h2><p>Visoke koncentracije vitamina B i E i minerala potiču rast kose. Sadrži i cink i bakar koji su neophodni za rast kose, čineći pramenove zdravijima.</p><p><strong>Postoje li nuspojave jojobinog ulja?</strong></p><p>Ulje jojobe vrlo je sigurno za većinu ljudi kada se nanosi izravno na kožu. Iako je rijetkost, potencijalno može izazvati neke nuspojave poput osipa ili alergijske reakcije. Prije upotrebe ulja jojobe, možda ćete htjeti testirati malu količinu na unutarnjoj podlaktici i pričekati nekoliko minuta kako biste provjerili nuspojave.</p><p><strong>Kako biste trebali koristiti ulje jojobe?</strong></p><p>Ne postoji jedan ispravan način upotrebe ulja jojobe, učestalost i način na koji ga primjenjujete ovisi o rezultatima koje želite postići. Ipak, večer je optimalno vrijeme za upotrebu ulja jojobe. Ako imate suhu kožu, ulje jojobe mogli biste koristiti svakodnevno ili čak dva puta dnevno. Ako imate masnu kožu, pokušajte ovo ulje koristiti svaki drugi dan ili pomiješati s hidratantnom kremom kako ne biste pretjerali.</p><p>Jojobino ulje brzo se upija u kožu, tako da ga ne morate isprati s kože ako ga koristite kao tretman. Jedino kada trebate isprati ulje jojobe jest ako ga koristite kao sredstvo za uklanjanje šminke ili tretman za kosu preko noći, piše<a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a33604821/jojoba-oil-benefits/" target="_blank"> GH.</a></p>