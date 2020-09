Kava u službi lijepe kose: Daje joj sjaj, jača je i naglašava boju

Kava vas neće samo razbuditi ujutro, ona može 'razbuditi' i vašu kosu posebno pripravljenim pilingom, pakungom, maskom za naglašavanje prirodne boje te tekućinom za ispiranje

<h2>1. Za piling vlasišta</h2><p>Znojenje i korištenje raznih proizvoda za njegu i stiliziranje kose, na vlasištu stvaraju naslage koje povremeno treba ukloniti. Za to je idealna kava. Pomiješajte malo kave i vode, da dobijete gustu smjesu pa njome lagano masirajte vlasište.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako kod kuće obojiti kosu):</p><p>Ovaj svježi piling pobrinut će se da vam vlasište bude čisto, a to će se odraziti na ljepotu kose.</p><h2>2. Ispiranje kose kavom</h2><p>Skuhajte malo kave, ohladite je i nakratko stavite u hladnjak jer hladna voda najbolje djeluje na kosu. Nakon šamponiranja isperite kosu ovom hladnom tekućinom od kave, a zatim još jednom kosu isperite hladnom vodom.</p><p>Ovaj tretman učinit će vašu kosu svilenkastijom i sjajnijom.</p><h2>3. Maska za naglašavanje boje</h2><p>Ova maska odlična je za dobivanje lijepe prirodne smeđe boje kose sa laganim sjajem. Želite li da nijansa bude još intenzivnija nakon prvog nanošenja, masku ponovno stavite nekoliko dana kasnije.</p><p>Recept: Pomiješajte mljevenu kavu, vitamin E i malo aloa vera gela tako da dobijete finu pastu. Nanesite ovu masku na kosu i ostavite 30 do 40 minuta, a potom kosu operite. </p><h2>4. Pakung koji hrani kosu</h2><p>Ovaj pakung će nahraniti vašu kosu, učiniti je svilenkastom i dati joj lijepi sjaj.</p><p>Recept: Pomiješajte mljevenu kavu sa malo maslinovog ulja te malo meda. Nanesite pakung na kosu, držite neko vrijeme pa kosu operite, prenosi <a href="https://makeupandbeauty.com/6-ways-to-use-coffee-for-shiny-long-hair/" target="_blank">makeupandbeauty.com</a>.</p>