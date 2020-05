Feng shui prehrana: U proljeće treba jesti povrće i janjetinu

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Feng shui pravila za uređenje vrta

Kineski feng shui što u prijevodu znači vjetar i voda, star je tisuću godina. Ova drevna vještina uči da je čovjek dio prirode te da bi trebao živjeti u skladu s njom. Osim za uređenje životnog prostora i poboljšanja partnerskih odnosa, načela feng shuija primjenjuju se i u prehrani. Pritom se hrana ne klasificira prema vrijednim sastojcima, primjerice vitaminima i mineralima, nego se gleda njezino cjelokupno djelovanje na organizam. Stoga se hrana dijeli prema njezinom toplinskom učinku te svrstava u hladne, neutralne, vruće, tople i osvježavajuće namirnice.

U vruće namirnice, koje tijelo štite od hladnoće, spadaju jaki začini, janjetina, ovčetina i kozletina te alkohol. Toplima se smatraju poriluk, krumpir, heljda, piletina i crno vino. Budući da žene imaju puno manje chi energije, te zbog toga i slabiju cirkulaciju, trebale bi jesti više toplih namirnica.

Neutralne namirnice pak ne hlade ni ne griju organizam, ali jačaju životnu energiju pa se za taj učinak preporučuje jesti više žitarica, mahunarki, goveđeg i svinjskog mesa te orašastih plodova. Na posljetku, hladnim namirnicama koje su izrazito pogodne ljeti, pripadaju mineralna voda, limun, naranča, dinja, te rajčice, jogurt, kruške, jabuke i bobičasto voće.

Tijekom kuhanja treba imati na umu da način pripravljanja mijenja toplinsku kvalitetu hrane. Tako se, primjerice, kuhanje na pari ili blanširanje smatraju hladnim tehnikama koje smanjuju toplotni učinak namirnica dok ga dugo kuhanje i prženje povećavaju.

Hrana prema godišnjem dobu

Pritom je važno znati da se tehnike kuhanja i odabir namirnica moraju prilagoditi i godišnjim dobima. Upravo bi se zato u proljeće, dok se priroda budi, biraju namirnice koje pružaju osvježavajući učinak. To su ponajprije zeleno povrće poput blitve, brokule i špinata, sezonskih salata te žitarice i mlada teletina i janjetina.

Ljeti u prvi plan dolaze namirnice koje imaju učinak hlađenja, a koje treba rasporediti u pet manjih obroka. To su prije svega hladno prešana ulja sezama i suncokreta, salate, voće i povrće kuhano na pari te riba.

Ujesen organizmu najviše prijaju namirnice koje zagrijavaju. Tada treba uživati u raznim varivima i jelima od povrća. Zvijezde jesenskog jelovnika svakako su poriluk, crveni luk, hren, grah i bundeva.

Čim nastupe hladniji zimski dani, jelovnik prilagodite vremenskim uvjetima. Tada vam se na tanjuru opravdano može naći nešto više mesa, ali nekoliko puta na tjedan svakako pojedite varivo i topli nabujak od povrća - posebice mahunarki.

Hranom protiv stresa

Prema načelima ove drevne tehnike, prehranom možete utjecati i na razna psihofizička stanja pa ako ste zimi često prehlađeni nemojte jesti puno voća. No, kako biste tijelu pružili dostatne količine vitamina C, uzimajte ga pripremajući tople, kuhane obroke. Ako ste pak često izloženi velikim količinama stresa, jedite namirnice koje pripadaju elementu zemlje jer će vas one uravnotežiti svojim opuštajućim učinkom.

U tu skupinu svakako spada voće kao što su slatke jabuke, kruške, trešnje, šljive marelice i grožđe. Od mesa su to govedina i teletina, a od žitarica ječam i proso. Uzemljujući učinak imaju i orašasti plodovi te krumpir, kupus, špinat, mrkva, grašak te maslinovo ulje.

Za vitkost

Kada je o održavanju linije i mršavljenju riječ, feng shui ne priznaje kure gladovanja jer se one smatraju iznimno opasnima. Prema ovom učenju, za mršavljenje je najbolje birati žitarice (kvinoja, proso, amarant) i jesti puno povrća (grašak, mrkva, bundeva, slatki krumpir i grah) jer ove obje skupine hrane osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti te se tako sprečava prejedanje i debljanje. Potrebno je jesti više kuhano, a idealan jelovnik sastoji se od žitarica s voćem za doručak, povrća i vrlo malo mesa za ručak uz dodatak žitarica kao prilog te sendvič od integralnog kruha i hummusa ili pak namaza od avokada za večeru. Između obroka, glad možete utažiti s malo orašastih plodova ili voćkom.

Zabranjeno je jesti loše ugljikohidrate poput slatkiša, šećera i puno tjestenine, a treba izbjegavati i namirnice koje hlade organizam pa na taj popis svakako dolaze hladna pića, ali i jogurt.

