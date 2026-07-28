Fenomen misterioznih dubina Crvenog jezera: 'Vino vadimo s nevjerojatnih 70 metara!'

Nakon 14 mjeseci kako je odležalo na oko 70 metara dubine jedinstvenog prirodnog fenomena Crvenog jezera, izvađeno je 12 boca vrhunskih imotskih vina proizvedenih od autohtonih sorti grožđa kujundžuše i trnjka. Vina su to od grožđa ubranog isključivo s prostora imotskog vinogorja, prošlogodišnje berbe, do kojih su mogli doći samo iskusni speleolozi, članovi HPD-a Imotski. Ovaj jedinstveni projekt nastao je kroz suradnju imotskih vinara i speleologa, i to ne samo kao jedna dobra vinska priča, već kao želja kojom su uspjeli objediniti vinsku priču i prirodnu baštinu Imotske krajine.

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Pokretanje videa... VIDEO Po vino se spuštamo na dno Crvenog jezera | Video: privatna arhiva

Vinari svake godine u dubine Crvenog jezera uz pomoć speleologa ostavljaju boce vrhunskih imotskih vina. Kako bi se ova vinska priča mogla realizirati, speleolozi su, kako nam govori speleolog i vinar Branimir Mikulić, unaprijed postavili sidrišta i posebne konope te se spustili na nekih sedamdesetak metara u grotlo do površine jezera i boce odložili u vodu, a one koje su bile hermetički zatvorene voskom, kako bi vino bez utjecaja vode moglo nesmetano sazrijevati, razviti posebnu aromu i karakter, nakon 14 mjeseci stajanja pod vodom izvadili.

Foto: Kova

- Nije jednostavno, koristimo sidrišta koja smo postavili prije nekoliko godina, vežemo posebne konope i potom se spuštamo. Sigurnost nam je pritom uvijek na prvome mjestu - govori nam Mikulić ponosno pokazujući tek izvađene boce.

- Boce su prije spuštanja hermetički zatvorene voskom kako bi se spriječio prodor vode. Takav način čuvanja omogućio je vinu sazrijevanje uz smanjeni pristup kisiku, stalnu temperaturu i povećani pritisak. Dok ih s ponosom kušamo, jedino što možemo reći je da su imotski vinari iznimno zadovoljni te da ova vina imaju vrlo pozitivnu i posebnu notu sazrijevanja. Već nekoliko godina pokušavamo i u tome vrhunski uspijevamo posebno kvalitativno revalorizirati našu autohtonu sortu grožđa kujundžušu, koja je u jednom razdoblju bila pomalo zapostavljena.

Mnogo se uložilo u podizanje njezine kvalitete, ali i prepoznatljivost uz primjenu novih tehnologija koja su joj donijela na vinskoj karti ne samo državna, već i europska priznanja - govori nam Viktor Zdilar, iskusni vinski znalac, član Udruge Cvit razgovora i enolog vinarije Katić, koji posebno ističe kako je Crveno jezero identitet Imotskoga, upravo kao i imotska vina koja se dobivaju od grožđa s imotskog vinogorja.

- Vina nisu degradirala zbog dugotrajnog stajanja pod vodom, čak smo se svi složili da su vina u jednom pozitivnom smislu napredovala. Pojačao se intenzitet aroma, mirisa i okusa te su jako fino zaokružena. Minimalan doticaj kisika i visoki pritisak pozitivno djeluju na sazrijevanje vina - govori nam Zdilar.

Najdublja imotska vinska priča iz godine u godinu ispisuje svoje novo vinsko poglavlje na jedan prepoznatljiv samo imotski način. Jer nitko do sada nije vinima na ovakav način udahnuo posebnu notu. Iskusni vinari od kvalitetnih autohtonih sorata grožđa napravili su vrhunska vina od kojih su probrane količine i sorte povjerili, reći će u šali, jezeranskim vilama da ga čuvaju, a one su vinima udahnule, uz vinsku, i bajkovitu legendu o nastanku Crvenog jezera, Gavanovih dvora i tajna koje čuvaju vode ovog prirodnog fenomena. Vađenje vina iz Crvenog jezera početak je vinskih događanja i fešti koje će biti zaokružene velikom vinskom manifestacijom 13. kolovoza pod nazivom "Cvit razgovora". Tu večer ulice Imotskog odisat će autohtonim jelima i kapljicama koje će se moći kušati, a koje će ponosno u čaše gostima točiti imotski vinari.

Boce su hermetički zatvorene voskom

Na dubini od približno 50 metara ukupno je 14 mjeseci bilo pohranjeno 12 boca vina proizvedenog od autohtonih sorti imotskog vinogorja. Boce su prije spuštanja hermetički zatvorene voskom kako bi se spriječio prodor vode. Takav način čuvanja omogućio je vinu sazrijevanje uz smanjen pristup kisiku, stalnu temperaturu i povećani pritisak.