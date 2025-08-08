Obavijesti

SKALE DO SUNCA

Festival umjetnosti, ljepote i kreativnosti u Staroj Novalji

Piše Bruno Serdar,
Foto: PROMO

Od 13. kolovoza do 7. rujna 2025., Stari Kaštel u Staroj Novalji postaje privremeni dom suvremenoj umjetnosti. Održat će se izložbe četiriju umjetnica, uz radionice za djecu i odrasle povezane s temama izložbi

Za razliku od klasičnih galerijskih prostora, ovdje će publika imati priliku biti blizu umjetnosti – razgovarati s autoricama, doživjeti proces stvaranja, pa čak i aktivno sudjelovati. Stara Novalja se tako pretvara u otvoreni prostor razmjene ideja, inspiracije i dijaloga.
Projekt Skale do Sunca zamišljen je kao mjesto susreta  između umjetnika i publike, između osobnog i kolektivnog, između prostora i izraza. Svaki tjedan donosi novu izložbu i novu atmosferu, dok se kreativnost prirodno pretače u svakodnevicu kroz susrete, razgovore i radionice koje pozivaju na zajedničko stvaranje.

Tekstura samog prostora, njegova povijest i blizina mora dodatno oblikuju ovo iskustvo – autentično, blisko i otvoreno.
Upravo ta atmosfera vraća nas i na početke: Stari Kaštel, nekadašnja pošta i još ranije spremište ribarskih alata, već je od 2012. do 2015. bio aktivno mjesto stvaranja, kada su u njemu pod vodstvom Stanisava Habjana nastajali projekti vezani uz povijest, prirodu i ljude Stare Novalje. Naziv "Skale do Sunca" tada je prvi put zaživio – inspiriran grbom na pročelju zgrade i usmjeren prema simboličnom uspinjanju prema svjetlu, prema izrazu.

Foto: PROMO

Danas se priča nastavlja u novom obliku: projekt vodi udruga Bura, na čelu sa Stellom Galović, koja Kaštelu ponovno daje život, ovoga puta kao festivalskom prostoru suvremene umjetnosti. 

Umjetnički program:

Klasja Habjan – “Moja se baka zove kao čokolada”

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Serija crteža i poetskih zapisa nastalih u Francuskoj na rezidenciji u Maison des auteurs u Angoulêmu. Izložba tematizira odnos autorice prema svojoj baki Milki Ganzi te kroz kombinaciju teksta i slike stvara narativnu cjelinu koja prethodi izlasku grafičke novele 2026. u izdanju Male Zvona.

Tehnika: originalni crteži i uokvirene grafike.

Ana Labudović – “Restlovi”

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Izložba izrađena od ostataka i neuspjelih riso otisaka, propituje vrijednost materijala koji je inače odbačen. Fragmente papira autorica pretvara u vizualne kompozicije, gradeći osobni arhiv otisaka procesa.

Tehnika: riso tisak na papiru.

Marina Milanović – “Urezano u oko”

Foto: Mane Radmanović

Rapidografom crtane bilješke svakodnevice, misli i prizora – između grafičkog romana i vizualnog dnevnika. Rad istražuje ono što ostaje "urezano" nakon što pogled ode dalje, što se pamti bez riječi.

Tehnika: tuš, rapidograf, papir.

Jelena Janković – “Zeitgeist”

Foto: FRANJO MATKOVIC

Fotografije nastale u suradnji s bečkom plesnom skupinom Hungry Sharks prikazuju ples pod vodom – metaforu izražavanja u prostoru bez tla. Pokret postaje način istraživanja tijela, prostora i emocija u ekstremnim uvjetima.

Tehnika: fotografija.

Skale do Sunca poziva posjetitelje da budu više od promatrača, da kroz boravak, razgovor, promišljanje i igru postanu dio stvaranja. Ovdje umjetnost ne visi na zidu tiho i nedodirljivo -  ovdje diše zajedno s prostorom, ljudima i morem. Projekt Skale do Sunca nastao je pod pokroviteljstvom grada Novalje u suradnji s Turističkom zajednicom Stare Novalje. 

