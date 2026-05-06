Figura za plažu u zadnji čas: Opasne zamke brzih dijeta i zašto ih treba izbjegavati

Sunčani dani i blizina ljeta mnoge potiču na razmišljanje o izgledu i skidanju kilograma nakupljenih tijekom zime. U želji za što bržim rezultatima, često se poseže za takozvanim 'crash' dijetama koje obećavaju čudesan gubitak težine u rekordnom roku. No, stručnjaci upozoravaju da je takav pristup ne samo neodrživ, već i opasan za zdravlje.

Skrivene opasnosti iza brzih rezultata

Drastično smanjenje unosa kalorija tijelo doživljava kao izgladnjivanje. Kao obrambeni mehanizam, ono usporava metabolizam kako bi sačuvalo energiju. To znači da ćete u stanju mirovanja trošiti manje kalorija, što dugoročno otežava mršavljenje. Još veći problem je što tijelo, u nedostatku energije iz hrane, počinje razgrađivati mišićnu masu, a ne samo masne naslage. Gubitak mišića dodatno usporava metabolizam i ostavlja vas slabijima i sklonijima ozljedama.

Restriktivne dijete koje isključuju cijele skupine namirnica gotovo neizbježno vode do nutritivnih nedostataka. Manjak esencijalnih vitamina i minerala može uzrokovati čitav niz problema: od iscrpljenosti, razdražljivosti i slabljenja imuniteta do opadanja kose i probavnih smetnji poput zatvora. Jedna od manje poznatih, ali ozbiljnih posljedica naglog mršavljenja je i povećan rizik od stvaranja bolnih žučnih kamenaca. To se događa jer jetra tada u žuč otpušta višak kolesterola, što može dovesti do kristalizacije i formiranja kamenaca.

Yo-yo efekt i hormonalni kaos

Vjerojatno najgora posljedica brzih dijeta je takozvani 'yo-yo' efekt. Nakon perioda ekstremne restrikcije, povratak na normalnu prehranu, čak i umjerenu, dovodi do brzog vraćanja kilograma. Zbog usporenog metabolizma, tijelo sada skladišti više energije u obliku masti, pripremajući se za iduću 'glad'. Nerijetko se događa da osobe nakon takve dijete vrate više kilograma nego što su izgubile.

Ne radi se tu samo o nedostatku volje. Ekstremno rezanje kalorija pokreće snažne hormonalne promjene koje vas tjeraju da jedete. Tijelo pojačano luči grelin, poznat kao 'hormon gladi', zbog čega osjećate neizdrživu potrebu za hranom. Istovremeno, razina hormona sitosti pada, pa kad napokon počnete jesti, teže vam je stati. Kod žena, nagli gubitak kilograma može poremetiti i hormonalnu ravnotežu, što dovodi do neredovitih mjesečnica.

Rizici za srce i dugoročno zdravlje

Iako se čini kao privremeno rješenje, ponavljano prakticiranje rigoroznih dijeta, osobito onih s unosom ispod 1200 kalorija dnevno, može imati ozbiljne posljedice za zdravlje srca. Istraživanja pokazuju da nagli gubitak težine može oslabiti imunološki sustav i povećati rizik od dehidracije, srčanih palpitacija i stresa za srce. Dugoročno izgladnjivanje može dovesti čak i do gubitka srčanog mišića. Ciklično mršavljenje i debljanje oštećuje krvne žile i stvara podlogu za aterosklerozu i druge bolesti srca.

Kako onda do rezultata na zdrav način?

Stručnjaci su složni da je jedini održiv put postupan i stalan gubitak težine. Preporučuje se gubitak od pola do jednog kilograma tjedno. Takav tempo osigurava da gubite prvenstveno masno tkivo, a ne dragocjenu mišićnu masu. Umjesto da se fokusirate na nerealne ciljeve, poput deset kilograma u mjesec dana, usredotočite se na stvaranje zdravih navika koje možete zadržati cijeli život.

Temelj zdravog mršavljenja je uravnotežena prehrana. To ne znači izbacivanje namirnica, već umjerenost i pametne izbore. Vaša prehrana treba obilovati povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama, nemasnim izvorima proteina poput piletine i ribe te zdravim mastima. Važno je piti dovoljno vode i imati redovite obroke, idealno tri glavna i dva manja međuobroka, kako biste izbjegli napadaje gladi.

Tjelesna aktivnost ključna je za uspjeh. Kombinacija kardio vježbi poput hodanja, trčanja ili plivanja, koje troše kalorije, i treninga snage, koji gradi i čuva mišiće, daje najbolje rezultate. Više mišića znači i brži metabolizam, čak i dok mirujete. Ne zaboravite ni na važnost kvalitetnog sna. Nedostatak sna remeti hormone koji reguliraju apetit i potiče želju za nezdravom hranom. Promjena životnog stila, a ne kratkoročna dijeta, put je do rezultata koji traju.

*Uz korištenje AI-ja