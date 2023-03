Filter za lice 'bold glamour' zaprepastio mnoge na TikToku: Nikad se nisam osjećala ružnije

Surfajući društvenim mrežama danas je teško znati kako tko doista izgleda, jer mnogi koriste filtere.

Najnoviji se zove 'bold glamour' i doslovce je poharao TikTok, svi ga isprobavaju - korišten je više milijuna puta. Jednima je to fantastičan način da izgledaju savršeno, dok drugi sve to smatraju pretjerano realističnim i pomalo zastrašujućim.

Ovaj filter licu dodaje laganu šminku, mijenja strukturu kostiju, zaglađuje kožu i povećava usne.

- Kada sam ga prvi put vidjela, bilo je šokantno koliko nevjerojatno stvarno to izgleda, u usporedbi s drugim filterima - ispričala je Lindsay Borow (28) koja ga je isprobala u TikTok videu.

- Nikad se nisam osjećala ružnije nego kad sam uklonila efekt tog filtera sa svog prirodnog lica - prokomentirala je i pridružila se mnogima na društvenim mrežama koji su izrazili zabrinutost da bi ovaj filter mogao biti štetan za mentalno zdravlje korisnika.

Jedan od problema, rekli su neki korisnici, je to što 'bold glamour' kreira izgled dovoljno blizak prirodnom izgledu osobe koja ga koristi, a opet je nedostižan.

Stručnjaci smatraju da ovakvi filteri samo dodatno narušavaju samopouzdanje i sliku vlastitog tijela kod mladih ljudi te da je 'bold glamour' samo još jedna u nizu aplikacija povezanih sa stvaranjem nerealnih standarda ljepote među ženama, prenosi nbcnews.com.

Prema studiji Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, čak 57 posto tinejdžerica je izjavilo da se osjećaju 'trajno tužno ili beznadno'. Više je stresnih faktora doprinijelo tome - pandemija, rodna diskriminacija i nametnuta pravila odijevanja, a tu se sve više pridružuje i beskrajni krug uspoređivanja s drugima na društvenim mrežama koji često ne izgledaju tako kako se predstavljaju.

- Iskreno, osjećam se užasno zbog mladih djevojaka koje imaju pristup ovim filterima - napisala je jedna korisnica TikToka.

- Mislim da se moj mozak ne zna nositi s tim da jednu minutu izgledam ovako, a drugu onako - rekla je druga djevojka dok je isprobavala spomenuti filter.

'Šminkanjem nikako ne možete postići takav izgled'

Hira Mustafa (26) je ispričala kako su razni TikTok filteri nekad utjecali na njezino mentalno zdravlje jer su toliko mijenjali njezino lice pa se osjećala kao da s njom nešto nije u redu.

- Mnoge slavne osobe koriste brojne filtere koji ih čine privlačnijima ljudima koji ih gledaju, ali ostaju posljedice kada ljudi stalno gledaju takva lica i onda nepotrebno postaju pretjerano kritični prema sebi, a zapravo se ne mogu natjecati s tim nerealnim slikama - rekla je Hira.

Hira je, isprobavajući 'bold glamour', shvatila da šminkanjem nikako ne može postići takav izgled.

- Shvatila sam da što god sam napravila sa svojom šminkom u pokušaju da izgledati tako, to zapravo nikada ne uspijevam jer filter me uvijek napravi još boljom, podigne to što sam napravila šminkom. Počne vam se činiti kao da nikada nećete doći do tog cilja - prisjetila se.

- Fizičke promjene filtra u našim koštanim strukturama i našim prirodnim značajkama drastično su drugačije od onoga što se može postići šminkom. Mnogo tamnoputih ljudi je reklo da im je filter posvijetlio kožu i oči, kao da stvara vrlo specifičan standard ljepote - dodala je i priznala da je 'bold glamour' najbolji filter ako ga uspoređuje s drugima tog tipa.

Smatra da će mnoge mlade žene posegnuti za estetskom kirurgijom kako bi dostigle izgled koji im filter nudi, a to nije dobro.

