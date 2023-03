'Moj sin je toliko sladak da pozira u odjeći za curice, neki kažu da sam zato loša majka'

Ebony je majka troje djece koja se na TikToku predstavlja kao @ebony_andthreeboysx te je na toj društvenoj mreži objavila video svog sina odjevenog poput djevojčice.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

Pojasnila je da mališan radi kao model, a odjeću za curice su mu odjenuli tijekom profesionalnog snimanja nakon što je djevojčica, koja ju je trebala nositi, odustala od angažmana.

- Kada ti je sin tako lijep da završi kao model u odjeći za curice. Hejteri će se sad ispoljavati i mrziti, ali nije bilo planirano, djevojčica to nije htjela učiniti pa je on preuzeo - pojasnila je ova majka kojoj je cijela situacija vrlo simpatična.

Mališan je tijekom tog dana nosio više ženskih modnih kombinacija uključujući i mašnice u kosi.

Neki su komentirali da samo zbunjuje dijete ovakvim odlukama, no Ebony smatra da joj sin nije nimalo zbunjen već uživa u svemu. Djeca te dobi još se ne zamaraju podjelom odjeće, igračaka i drugih stvari na muško - ženske.

Foto: TikTok/Screenshot

- Nije zbunjen. On zna što je to. Bilo je to modno snimanje, a ne njegovo svakodnevno odijevanje. Neki kažu da sam loša majka zbog svega toga, ali nije me briga - rekla je.

Ovo su neki od komentara na njezinu objavu:

Foto: TikTok/Screenshot

